Macarena Olona responde a la chirigota de Sevilla: "Ya os diré dónde está el tatuaje"

Macarena Olona sigue on fire con su novedosa y repentina afición al Carnaval de Cádiz, con la chirigota de Sevilla como último descubrimiento. La ex diputada de Vox, o el encargado de sus redes sociales, está demostrando que no se pierde una sesión del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) y no deja de comentar en su cuenta de Twitter cada copla que la nombre o que le merezca una opinión desde que el viernes un pasodoble al aborto de la comparsa Los esclavos le descubriera un nuevo escaparate.

La primera noche de semifinales tampoco pasó desapercibida el lunes para Macarena Olona. La chirigota del barranco, de Pablo de la Prida, dio muestras de la agilidad y la inmediatez que requiere el concurso al dedicarle su primer cuplé a la ex candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía (en el minuto 13:30 del vídeo). "Está Macarena Olona enganchada al COAC...", empezaban los bandoleros, que siguieron recordando: "antes no le gustaba nada, ahora ya no es una nazi, es una gran aficionada, y se ha tatuado al Waxi (un comparsista de Los esclavos)". En el remate sentencian que "le gusta tanto hasta el punto que le provoca insomnio, será porque se está hablando mucho de comer coños", en referencia al famoso cuplé callejero sobre Vox que una aficionada, la Juani (también elogiada por Olona), cantó en directo desde el gallinero en una preliminar, que se hizo viral y se ha convertido en uno de los temas del COAC.

La Juani desde el gallinero y @ComparsaWECANDO desde las tablas. He aprendido mucho del Carnaval desde que @ElVeraLuque me cantó aquel pasodoble. También he descubierto a tu admirado Capitán Veneno. Era increíble. Viva la fiesta de la libertad. ¡Vivan las mujeres carnavaleras! 🔥 https://t.co/IM6abNJhFj — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 11, 2023

La respuesta tuitera de Olona no se hizo esperar. La ex de Vox quiso dar ánimos a la chirigota por la obligada interrupción de un individuo desde un palco que acabó expulsado del Falla y colgó el vídeo del momento acompañado de la palabra "Vergonzoso", para luego continuar con que habían estado "maravillosos", que le "había encantando el cuplé", y que les diría "dónde está el tatuaje". Una buena forma sin duda de encajar la carga.

Vergonzoso. Habéis estado maravillosos, @lachirisevilla. Me ha encantado el cuplé. Ya os diré dónde está el tatuaje. #COAC2023S1 pic.twitter.com/MzmHc9lPZr — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 14, 2023

Este no fue el único tuit carnavalero de la noche. La nueva Olona también aplaudió un pasodoble de la comparsa El embrujo de Cádiz sobre el amor libre.