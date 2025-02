El pasodoble de la comparsa Las perras al delegado de Educación en Sevilla por su palabras sobre los niños con autismo

La comparsa de Alcalá de Guadaira Las perras le dedicó este domingo en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) un pasodoble a las polémicas declaraciones del delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla en las que este se cuestionaba la necesidad de reforzar el apoyo a niños con autismo para "que aprendan a mover la lenga delante de un espejo".

El grupo aprovechó su presencia en los cuartos de final del Concurso del Gran Teatro Falla para lanzar la letra, muy crítica con Miguel Ángel Araúz, al que la vicepresidenta del PSOE y candidata a liderar el PSOE andaluz, María Jesús Montero, llegó a pedir la "inmediata dimisión". En la copla, la comparsa femenina comienza diciendo que "Ya metió la pata un sevillano (...) delegado de la Junta me pides disculpas pero sin convencimiento", pero sus "palabras se han quedado aquí clavadas, ya no se las lleva el viento". Creen que opina eso porque "prefiere que el pueblo siga manso y en silencio, sin mover la lengua" y le reprochan que "diga que esos casos son aislados, que sólo porque usted les dé de lado no los convierte en invisibles". Le piden "más apoyo y logopedas, y bajar la sobrecarga en la docencia, que nuestros centros se especialicen" y le recriminan "que no le importa nada; si tuviera necesidad a nuestra costa tendrá privada, como en la Sanidad". Sentencian diciéndole que "con la enseñanza quiero pedirle que se ponga ante al espejo, y repita su falta de respeto, y si aún no se sonroja se dé cuenta de que sobran maleducados en el Gobierno".

Letra íntegra del pasodoble (desde el minuto 4:20 en el vídeo)

Ya metió la pata un sevillano

Y a ese sí que entre tú y yo

Lo alimentamos

El que maneja las perras

Para formación y escuela

Ha mordido nuestra mano

Delegado de la junta

Me pides disculpas

Pero sin convencimiento

Sus palabras desafortunadas

Se nos han quedado aquí clavadas

Ya no se las lleva el viento

Que para que quiere un niño

Una PTIS dentro de la escuela

Si usted prefiere que el pueblo

Siga manso y en silencio

En vez de mover la lengua

No diga que estos casos son aislados

Que solo porque usted les dé de lado

No los convierte

En invisible

Le pedimos más apoyo

Y logopedas

Y bajar la sobrecarga en la docencia

Que nuestros centros

Se especialicen

Yo sé que a usted

No le importa nada

Pues si tuviera necesidad

A nuestra costa tendrá privada

Como la sanidad

Por la enseñanza

Quiero pedirle

Que se ponga ante al espejo

Y repita su falta de respeto

Y si aún no se sonroja

Se de cuenta de que sobran

Maleducados en el gobierno