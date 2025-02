Las comparsa de Alcalá Las perras, más que dignos 'cuartos' en el COAC 2025

La comparsa de Alcalá de Guadaíra ha vuelto a demostrar este año que su crecimiento en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cáidz (COAC) 2025 sigue en progresión a pesar de que acierten en mayor o menor medida con su propuesta. Las perras protagonizaron digno de unos cuartos de final del Falla en la noche del domingo con dos pasodobles de nivel, frescos, con personalidad y de temática inédita en el Concurso, pese que a parte del gran público a lo mejor se les escapara los destinatarios. Eso sí, el pase a semifinales parece complicado.

Y este es que grupo de voces, uno de los que canta más gusto del Concurso, está en esta fase por tercera vez consecutiva, tras hacerlo con Las del tacatá (2023) y La consentida (2024). Este año encarnan a unas monedas del deseo en el fondo de una fuente, un tipo original pero que les dificulta el desarrollo de una historia entorno al mismo, como queda patente en las partes fijas, presentación y popurrí. A pesar de ese hándicap, si convencen en repertorio gracias a dos buenos pasodobles con una música melosa. Muy acertado el primero a la polémica reciente por unas palabras del delegado de Educación de Sevilla, Miguel Ángel Araúz, que cuestióno la necesidad de apoyo para niños con austismo "para mover la lengua delante de un espejo" . "Ya metió la pata un sevillano", empieza la letra a un "delegado de la Junta que pide disculpas sin convencimiento" pero cuyas "palabras se han quedado grabadas". Creen que opina eso porque prefiere que el niño "luego siga manso y en silencio en mover la lengua: no diga que esos casos son aislados, que sólo porque usted les dé de lado no los convierte en invisibles". Le piden "más apoyo y logopeda, y bajar la sobrecarga en la docencia, que nuestro centro se especialice" y le recriminan "que no le importa nada, pues si tuviera necesidad, a nuestra costa tendrá privada, como en la Sanidad". Rematan diciéndole que "con la enseñanza quiero pedirle que se ponga ante al espejo, y repita su falta de respeto, y si aún no se sonroja se dé cuenta de que sobran maleducados en el Gobierno". Buena crítica en el segundo a la Asociaciónes de Autores del Carnaval por bloquear una tertulia feminista. Tildan al Carnaval como "la fiesta de la hipocresía" porque "es muy bonito el pasodoble que algunos autores escriben para apoyarnos pero después te molesta cuandos se dicen las cosas claras" y siguen "escuchando en tus letras burundanga, ninfa y suegra y Errejón sin importancia" para intentar "levantar la carcarjada" con expresiones "manidas". "Ahora te mucho miedo el rosa, y no te quieres sentar ni a hablar. Se me cayeron todos los mitos, los de ahora y lo de antes, con presiones pudieron doblegarte, y otra vez cierras la puerta y su asociación me deja como una perra tirada en la calle", acaban.

Muy por debajo en los cuplés, en la sintonía de la modalidad. El primero a un pedido de Shein en el que se encuentra un escorpión chino, que acaba metiéndose en un zapato y por poco se muere de la peste. Segundo a que se dan un paseo por la playa de la Caleta para relajarse habitualmente antes de cantar con remate a Montoya de La Isla de las Tentaciones. Dos monedas al aire, lo mismo que el posible pase a semifinales.