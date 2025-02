Gran salto de nivel del cuento de la chirigota del Canijo en cuartos del COAC 2025

La chirigota Los muchachos del congelao, del sevillano Antonio Pedro Serrano, el Canijo, dio un golpe sobre la mesa el sábado con su pase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). Esta buena actuación cuando ya se empiezan a arrastrar los puntos hace que la agrupación gaditana del autor del Parque Alcosa se meta de lleno en la pelea en una modalidad donde el nivel ha subido varios peldaños en esta edición.

La chirigota del Canijo da un gran salto de calidad a base de remiendos que mejoran la buena base que ya tenían las partes fijas y letras, con dos buenos pasodobles desde el tipo y sobre todo un gran segundo cuplé. Ya en la presentación de estos "princesos", a los que han dejado sus princesas por machistas, aparecen novedades como a Bestia imitando a Montoya de La Isla de las Tentaciones, con la presentadora Miriam Peralta haciendo un cameo a lo Sandra Barneda. Primer pasodoble a la falta de oportunidades y el problema de la vivienda que hace que los jóvenes "Peter Panes" vivan en una "cárcel" con sus padres. "De su vida no es el dueño, sin sueño, cobrando un trabajo precario de escaso salario, becarios, sintiendo el dolor de unos padres que viven su mismo calvario (...) Los niños eternos que quieren los gobiernos, da igual el partido (...) adolescentes de cuarenta y poco años que viven en Nunca Jamás, que es el país del desengaño". La segunda, a la historia de "toda una mujer", una "bella durmiente" que ha pasado la vida media vida dormida con el "corazón entregado" a sus hijos y el amor de "rutina" de su marido, a la que el beso de una amiga le cambia su "vida de mentira". "Bella durmiente, mariposa que en la barriga, se juntaron sus dos vidas y ahora viven el amor mejor despiertas que dormidas".

El cuento sigue mejorando en los cuplés. Bien el primero a que Feijóo llegó el primero a Valencia sin "pisar Castilla-La Macha" tras la dana porque tiene "amigos con narcolancha". Mejor aún el segundo, con su buena dosis de humor negro, a un perro facha de Vox que "entierra los huesos en las cunetas" cuando se los tiran para jugar.

El popurrí que cuenta la historia de la descontrucción de los pricensos crece aún más con las novedades introducidas, como por ejemplo la cuarteta de "Vacuna te mata", en referencia a la chirigota negacionista: "si tú no te has vacunado como toda esa gente, te crece un diente". También entra bien la de "no seas rata ta ta ta ta", en referencia a la presentación de la comparsas Las ratas.