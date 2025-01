Buen regreso del Canijo al COAC con la chirigota Los muchachos del congelao: príncipes a lo 'Machos alfa'

Antonio Pedro Serranio El Canijo volvió el sábado con su chirigota a las tablas del Gran Teatro Falla tras cinco años de ausencia. El regreso del chirigotero sevillano con Los muchachos del congelao era una de las fechas marcadas en rojo para los aficionados desde que se sorteara el orden de actuación del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025, más aún cuando quedó encuadrada en la misma sesión que la comparsa de David Carapapa, La resistencia, y la chirigota del Molina y el Melli, Los pimpinela de la Plaza Fragela, y ha supuesto un regreso al estilo más característico del autor del Parque Alcosa. No ha sido la única agrupación viculada a Sevilla del fin de semana, ya que el domingo se estrenó en este la comparsa femenina de Alcalá de Guadaíra Las perras, cuartofinalista en las dos últimas ediciones.

Los muchachos del congelao, un guiño a la chirigota del Canijo Las muchachas del congelao, no ha buscado ningún giro en cuanto tipo y van de lo que se esperaba: príncipes idílicos de cuento. La miga está en que esos protagonistas son ahora divorciados y separados que, al estilo Machos alfa, quieren "deconstruir su masculinidad" para adaptarse a los tiempos, un enfoque muy acertado en su crítica al machismo. El Canijo regresa así con una propuesta divertida y con fuerza a la que por ahora, en el debe, le faltan golpes contundentes. En la presentación cuentan la historia de unos príncipes abandonados por sus princesas que se han dado cuenta "que las manos sirven para algo más que para arrascarse los huevos (...). Tender, tender, lavar, lavar, que está la ropa ahí amontoná", e intentan convertir la tragedia en una oportunidad para cambiar En los pasodobles luce como siempre una de las mejores plumas del Carnaval gaditano, con una primera letra emotiva dedicada al Sheriff, al que le devuelve la copla que éste le decidó con Los del veredicto cuando un problema de salud lo apartó de las tablas: "brindo por ti y por todos mis compañeros. Salud, salud, salud para que no nos falten más febreros". En el segundo pasodoble, crítica algo cruda en las formas -con insultos incluidos- al papel de los políticos en la dana de Valencia -"ojalá puedan arder como ninots esos canallas"- tras solidarizarse con el dolor del pueblo de Valencia: "que vivan los valencianos que mandaron a su pantano a los ogros del poder (...) desde el Falla soy tu pólvora, Mestalla. Hoy el Falla es una Falla". De trámite lo cuplés a Manu Tenorio, al que preguntan cómo se tira “un tabique sin licencia de obra”, y el segundo a un castillo de arena que acaban alquilando a una familia sevillana. Un popurrí marca de la casa que hace un repaso a las infinitas situaciones de hombre separados en las que brillan la del consetimiento de Errejón, las de la Monarquía y el Rey Emérito, o la del Apiretal, sirve para cerrar una propuesta que puede crecer mucho si se pule conforme avance la competición.

Ya en la primera sesión dominical del Concurso le tocó el turno a una de las comparsas más esperadas de la participación sevillana, la femenina de Alcalá de Guadaíra, que en los dos últimos años accedió con Las del tacatá (2023) y La consentida (2024). Las perras dejó sensaciones encontradas y no acabó de convencer por las dificultades para desarollar una historia entorno a un tipo muy original, de monedas del deseo en el fondo de una fuente. Esta complicación queda pantente desde la presentación, donde no se alude a mucho más allá de la decadencia de unas perras "olvidadas y oxidadas" que luego en el popurrí abordan la importancia del dinero desde distintas perspetivas, pero sin un hilo narrativo más allá de eso. Aún así, un conjunto de voces igual de embelesador que de costumbre merece que se le ponga atención. Bastante mejor en los pasodobles que en las partes fijas. Ambos al tipo, el primero de presentación y piropo a Cádiz, para la que no quieren "dejar de ser calderilla" pero sí acabar como deseo en una "poza de La Caleta". Mejor el segundo a la ludopatía, en la que la "fuente reclama (...) otra moneda, otro deseao que se convierte en desilusión", remantando que esas fuentes son en realidad "puertas del infierno donde te roban hasta tu alma". Siimpático a las piñas del Mercadona.