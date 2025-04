Los nueve pueblos de Sevilla donde mejor se come según National Geographic

De los más de cien pueblos que conforman la provincia de Sevilla hay algunos cuya tradición gastronómica es conocida no solo en Sevilla sino en toda la región. Zonas como la Campiña, la Sierra Norte de Sevilla o el Aljarafe han adquirido, con el paso de los años, gran fama en lo que a comer bien se refiere. Carnes de caza, setas en temporada, guisos de siempre o diferentes tipos de arroces son solo algunas de las elaboraciones que se pueden degustar por los pueblos de la provincia. Pero, ¿cuáles son aquellos que uno no se debe perder para darse un buen almuerzo? ¿Cuáles son las localidades donde mejor se come de toda Sevilla?

La prestigiosa revista de viajes National Geographic ha querido responder a esta pregunta y para ello ha elaborado un listado con los nueve pueblos donde, según este medio, mejor se come. Un safari gastronómico (como ellos lo llaman), «salpicado de cocinas estupendas y restaurantes capaces de cambiar el turismo de un destino».

Osuna

Osuna se encuentra en la Sierra Sur de Sevilla, próxima a Estepa y Écija. Es famosa en la provincia por contar con universidad propia y por sus múltiples edificios emblemáticos, como los que discurren por la calle de San Pedro o la famosa Colegiata. Respecto a su gastronomía destacan, en la parte dulce, los bizcochos marroquíes, cuya receta nace en realidad en Écija y es trasladada a Osuna gracias a una monja. Esta delicida data de mediados del siglo XIX y se pueden comprar en el monasterio de la Purísima Concepción en Osuna. También son famosos de esta tierra los guisos de tagarninas y las repapalillas, que como explican en National Geographic, es una suerte de buñuelo de bacalao.

Osuna / turismosevilla.org

Cazalla de la Sierra

Cazalla de la Sierra se encuentra en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla y no solo es famosa por su entorno, de bellos paisajes, sino por sus productos gastronómicos. Entre ellos destacan su aguardiente anisado, sus embutidos ibéricos y su carne de caza, aunque tambien hay afición en esta zona por el consumo de cordero.

Vista panorámica de Cazalla de la Sierra. / Redacción Sevilla

Castilleja de la Cuesta

Situada junto a la capital de Sevilla, en la comarca del Aljarafe, se encuentra este pueblo famoso por sus tortas de aceite de Inés Rosales, conocidas en todo el país. También en esta localidad y como puntualizan en National Geographic, destaca el restaurante 12 Tapas, uno de los mejor valorados en toda Sevilla, que ha recibido numerosos precios y menciones nacionales.

Castilleja de la Cuesta / turismosevilla.org

Estepa

No podía no estar en este listado del medio viajero el pueblo de Estepa, famoso por sus mantecados y polvorones, especialmente en la época navideña. Destacan empresas como La Colchona, pionera en su elaboración, o La Despensa de Palacio. No obtanste, cualquier momento del año es bueno para visitar este pueblo sevillano que hace frontera con la provincia de Málaga.

Vista aérea de Estepa. / D. S.

Casariche

Si hay algo propio de Casariche son los muchos olivos que rodean a este municipio sevillano. Esto, además de otorgarle a la localidad un aspecto muy auténtico del paisaje típico andaluz, dota de aceite de oliva a sus lugareños. Junto a él también destacan las aceitunas aliñadas o las naranjas picás con bacalao. En el terreno dulce, se estilan los bollos maimones, las hojuelas (ajuelas, como las conocen los casaricheños) y los roscos durante la Semana Santa.

Iglesia de Casariche / turismosevilla.org

Carmona

Carmona es una de las ciudades más bonitas y emblemáticas de Sevilla. En su municipio hay multitud de recetas que son solo propias de este lugar de Sevilla, como sucede con las alboronías, los potajes de garbanzos, que además se cultivan en la Vega de Carmona, o la famosa torta inglesa, un bizcocho de hojaldre relleno de cidra. Entre los bares que destacan en Carmona están el Goya, donde hay bacalao frito, el bar Mingalario o Lolita Fusión.

Puerta de Sevilla / turismo.carmona.org

Marchena

Marchena es reconocida en toda la provincia por su repostería conventual, como sucede en el Convento Purísima Concepción donde las clarisas se afanan entre empiñonadas y almendras. Son conocidos el cocido marchenero, que incluye habichuelas y garbanzos, o el ajo molinero, una especie de gazpacho invernal y caliente con naranja y pimiento es fundamental. De aquí también es famoso el bizcocho marchenero y los molletes.

Marchena, en imágenes / Juan Carlos Vázquez

Morón de la Frontera

De esta localidad sevillana son famosas las tagarninas y espárragos, las cabrillas y caracoles y la cola de toro. En cuanto a los establecimientos imprescindibles destacan Casa Chacón o en El Salguero. Más allá de estos productos, existe una enoteca, Cal Viva, que es perfecta para salir de algunos clásicos sin complicarse y seguir encontrando sabor.

Morón de la Frontera / turismosevilla.org

Los Palacios y Villafranca

Si hay algo famoso en Los Palacios son los tomates, especialmente el bombón colorao, como lo llaman allí, un tomate muy dulce que se ha convertido en uno de los preferidos por los habitantes. Tampoco falta la clásica fritá. De aquí también hay que probar el albur en adobo, un curioso pescado de río, laspiriñacas y, si hay suerte, un clásico campestre como la pachocha, ungazpacho donde el pan se empapa de vinagre, aceite y sal. También se conoce a esta mezcla como papocha en otros lugares de Sevilla. En cuanto a establecimientos no hay que dejar de visitar Casa Moral o Manolo Mayo, donde hay cangrejos de río, arroces y tomates.