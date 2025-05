Las pinceladas abstractas, pausadas y armónicas de Mar Urcelay en el Hotel Colón

Una evolución de hace doce años a través de los pinceles que ha llevado a Mar Urcelay a exponer por primera vez su arte ante el público. La treintena de obras, reunidas bajo el nombre de Evolutions se pueden ver hasta el 25 de mayo en el hotel Colón Gran Meliá Sevilla. “Empecé a pintar hace unos doce años. Siempre tuve la afición por los pinceles pero fue entonces cuando comencé a formarme y empecé mi camino en el mundo de los pinceles y la pintura. He estado aprendiendo técnicas y disciplinas en El Rincón del Arte, con Pedro López y su mujer, Carmen Victoria”.

Será la primera vez que Mar Urcelay exponga no sólo sus cuadros, sino también la policromía de varias esculturas, que es la última técnica a la que se ha lanzado. Sus pinceladas son, como ella misma las define, “un arte abstracto pensado, armónico y compensado”. La idea de la pintora es seguir formándose e innovar dentro de lo que va aprendiendo. “Pintar me relaja muchísimo, me meto en casa, cojo mis pinceles y me sirve para expresar todo lo que hay en mi. Puedo pasarme horas y horas pintando”, explica Urcelay.

“Con Evolutions no quiero que vean a una artista de carrera. No vengo a coger el puesto de nadie. Simplemente vengo a ofrecer a mis amigos y conocidos una muestra de lo que hay en mi interior, de mi forma de entender lo que me rodea con sencillez y mucha sinceridad ”, afirma Mar Urcelay, una tímida confesa que ha tenido el ejercicio de valentía de reunir 30 obras en una muestra. “Llevo mal lo de ser protagonista, pero la pintura siempre permite expresarme entre los pinceles y las acuarelas con una pintura dinámica, con movimiento y mucho armonía de color”, afirmó.

La exposición Evolutions en el hotel Colón / Juan Carlos Vázquez

El nombre de la muestra está tomado del latín evolutio, “hacia fuera” y con la conjugación del verbo volvere, que signica “dar vueltas”. De este modo, Mar Urcelay “ha tenido su evolution, desde el momento que decide crecer en su pasión por el arte, empleando el esfuerzo del que inicia un camino sin experiencias, pero con constancia propia, en formarse, alcanzar y lograr su objetivo”, señalan en el catálogo de la exposición.

Estas obras pictóricas sobre lienzo y esculturas que se exponen en el hotel Colón, muestran la obra más actual de Mar Urcelay, “colorida, figurada en abstracto, altamente decorativa y sencilla, en la que nos aventuramos a recrearnos visualmente”, continúa.

No solo hay cuadros, sino que también hay exposición tiene un toque diferencial porque no tiene solo cuadros, sino también una serie de esculuras policromadas con tinta. Se trata de la aplicación constructiva de su pintura a estructuras o elementos físicos con dimensiones, además de utilizar técnicas diversas aplicadas al papel. Una exposición sincera donde Mar Urcelay myestra su sensibilidad que estará en el hotel Colón hasta el próximo 25 de mayo.