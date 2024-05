Dos pizzas sevillanas, entre las mejores de Europa

La guía gastronómica Los 50 Top Pizza ha incluido dos preparaciones de Sevilla entre las mejores pizzas de todo el continente europeo en un listado cuya ganadora sería la Sartoria Panatieri, de Barcelona. En el certamen no solo participan pizzas de Europa sino del todo el mundo y, en este sentido, dos catalanas se han colado entre las mejores del mundo (La Balmesina y la Galmaric). Comparten espacio con otros nombres nacionales como Baldoria y Fratelli Figurato en Madrid, Infraganti (Alicante) y Demaio (Bilbao).

En el caso de las pizzerías sevillanas seleccionadas, sus preparaciones se encuentran entre las mejores de Europa en varias categorías, como la de "50 Top Pizza Europa 2024" y la de "The Best Independent Pizzerias in Spain 2024", restaurantes independientes dedicados a la pizza en España que sobresalen y participan en la Pizza Week. Estas son la Alimentari y la Rustica Napoletana.

Alimentari, de Alimentari e Diversi

Este restaurante se encuentra en Sevilla capital y se caracteriza por servir pasta fresca y pizza hecha al horno, convirtiéndose en un auténtico templo de la gastronomía italiana en la ciudad de la mano de los chefs Ciro y Lorenzo.

Desde 50 Top Pizza referencian la pizza de Alimentari como "notablemente fresca y el calzone frito está bien hecho. Sobre el establecimiento desde esta guía aseguran que "las pizzas son el resultado de una minuciosa fermentación y una mezcla de diferentes harinas". Además señalan que "la carta de bebidas es bastante amplia, incluyendo una variedad de vermús que resulta especialmente interesante" y hacen referencia a que se pueden comprar productos culinarios procedentes de Italia en el propio local. Este sitio se ubica en calle Bartolomé de la Medina, 21 izquierda.

Rústica napoletana

Este restaurante de Cazalla de la Sierra ya ha sido ganador de otros concursos nacionales de pizzas en ocasiones anteriores. Su pizza Aires de la Sierra es uno de sus platos estrella, que concursó en el I Campeonato de Pizzas de España.

En Top 50 Pizza hablan de este espacio haciendo alusión a que "en la entrada hay un horno a la vista desde el que se despachan rítmicamente las pizzas a las mesas y para llevar. La masa es de estilo napolitano contemporáneo, fácil de digerir. Presenta una corteza hinchada e ingredientes de alta calidad. El ambiente es sencillo, con mucha amabilidad en el servicio joven y rápido". Este negocio tiene dos localizaciones, una en Cazalla de la Sierra, que es la original, y otra en Constantina.