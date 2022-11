Todos los precios de las atracciones de Sevilla On Ice

El próximo 24 de noviembre y hasta el 8 de enero de 2023 reabre sus puertas el parque temático navideño Sevilla On Ice, para que tanto grandes y pequeños puedan disfrutar de una visita a lo más divertido del invierno gracias a las pistas de hielo, a su circo y, especialmente, gracias a sus atracciones.

¿Cuánto cuesta entrar a las atracciones?

Las atracciones de Sevilla On Ice no usan euros para acceder (al menos no directamente), sino que se necesitarán navicoins, que se pueden conseguir en la web y en la taquilla del parque. Cada atracción tendrá su propio precio en forma de navicoins que se puede consultar en la siguiente lista:

Scalextric : 2 Navicoins

: 2 Navicoins Pistilla Coches: 2 Navicoins

Spiderman : 2 Navicoins

: 2 Navicoins Dragón: 2 Navicoins

Tren Bruja : 2 Navicoins

: 2 Navicoins Rueda Caballitos: 2 Navicoins

Jumping : 3 Navicoins

: 3 Navicoins Hinchable : 2 Navicoins

: 2 Navicoins Wipe Out : 2 Navicoins

: 2 Navicoins Pista Americana : 2 Navicoins

: 2 Navicoins Casa Reyes : 1 Navicoin

: 1 Navicoin Canguro : 2 Navicoins

: 2 Navicoins Master Horns : 2 Navicoins

: 2 Navicoins Carcel : 2 Navicoins

: 2 Navicoins Simulador 10D : 3 Navicoins

: 3 Navicoins Péndulo: 2 Navicoins

Noria: 3 Navicoins

¿Cómo se pueden conseguir los navicoins?

Esta particular divisa puede conseguirse desde la página web de Sevilla On Ice y en taquilla cuando abra el parque el día 24 de noviembre. Puede conseguirse mediante bonos de 15, 40 o 100 navicoins, con precios que van desde los 22,50€ (el bono de 15) hasta los 90€ por el bono de un centenar de navicoins. Comprarlos desde la web, como anuncian desde el parque, puede suponer un ahorro de entre 2€ y 80€ en los paquetes más baratos y más caros, respectivamente. Además, los bonos se pueden consumir por varios usuarios a lo largo de distintos días.

Hasta el 1 de diciembre, si se compran los bonos a través de la web se pueden encontrar promociones que, por el precio del bono habitual, incluyen también beneficios como una tarjeta recargable y dos navicoins de regalo. Además, tener una tarjetas recargable gratuita es un punto a favor, puesto que pueden rellenarse desde la misma página web si los navicoins se nos agotan.

Las atracciones no son el único atractivo de Sevilla On Ice, que cuenta también con dos tipos de pistas de hielo, así como grandes espectáculos: el Circo de la Navidad y un especial de Navidad musical centrado en la Movida de los 80 y 90 y que llega a Sevilla después de pasar por Madrid y Barcelona.

Y para que nadie se quede con hambre, cuentan también con una zona de gastronomía en la que poder conseguir algo de picar para conseguir energía para seguir pasándolo bien.

Sevilla on Ice puede encontrarse en el Muelle de las Delicias de Sevilla y abre de lunes a viernes de 17 a 23 horas y sábados, domingos y festivos de 12 horas a 24 horas. Sin embargo, el 28 de noviembre y los días 24 y 31 de diciembre el parque permanecerá cerrado.