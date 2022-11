Estos son los premios de la cesta de Navidad de la venta El Paisano de este 2023

La cesta de Navidad de El Paisano es un clásico de todos los años. Cada año causa expectación conocer cuáles serán las novedades en los premios de la cesta tan magnífica. Este año está el aliciente de apartamento en Sanlúcar, un coche, una autocaravana o una motocicleta. El establecimiento situado en la N-IV vende desde verano las papeletas para el sorteo que se celebrará el próximo mes de enero.

El apartamento que se incluye en la cesta está situado en la calle Juan de Acurio de Sanlúcar, en la urbanización de Martín Miguel, cerca del campo de golf. Se trata de un piso de 92 metros cuadrados en una undécima planta y valorado en más de 94.000 euros, según las bases del sorteo, que El organizador se hará cargo de los gastos e impuestos derivados de la transmisión del mismo.

Los premios que recibirá el único agraciado de la rifa serán los siguientes:

1 apartamento en Sanlúcar de Barrameda (*)1 autocaravana Rimor Capuchina Seal 9 - 7 plazas1 Mercedes GLC1 moto Harley Davidson Pan America Special1 moto Quads Yamaha Grizzly 7001 viaje a Eurodisney para 2 adultos + 2 niños1 crucero por el Mediterráneo para 2 pers.1 equipo fotográfico Canon EOS 2000d1 teléfono móvil Samsung Galaxy m12.1 ordenador portatil hp 15"1 tablet Lenovo 64 gb 10"1 Thermomix mod. tm61 equipo de sonido lg cl98 3500w1 barbacoa Memphis Deluxe1 lavavajillas Whirlpool 9kg. 1200 rpm.1 campana extractora Decor. 60 cm. Mepamsa1 plancha de vapor Taurus jade 2200 w.1 aspirador sin bolsa bastilipo bolero1 batidora Braun 1000 w. inox.1 batidora de vaso cristal jata 1,5 lt.1 freidora MX-Honda 3 l. inox.1 cafetera Krups piccolo xs negra1 tostador MXonda horizontal inox.1 exprimidor braun 350 ml. negro1 batidora licuadora Haeger 1000 w.1 secador de pelo Babyliss 2200 w. iónico1 cepillo dental Braun negro vitalitty1 afeitadora Philips uso en seco y húmedo1 juego de sartenes Bastilipo de 20, 24, 24h, y 28 cm.1 olla rápida Magefesa Practika plus 8 l.1 olla presión eléctrica progam. Orbegozo 8 l.1 torre de sonido Brigmton1 robot aspirador Taurus Homeland con mando1 lavavajillas A.E.G. blanco display 5 programas1 centro de planchado Taurus sliding 2400 w.1 plancha de asar Orbegozo 2000 w.1 báscula baño Orbegozo hasta 180 kg.1 batería de cocina bastilipo inox. 9 piezas1 depiladora Braun Silk-epil 3 en 11 vitro digital inducción 3 fuegos teka1 frigorífico americano aspes inox.1 horno teka inox. pirolítico1 microondas Bastilipo 20 l.1 multicazuela eléctrica Bastilipo 2.000w1 tv. led 55" samsung. 4k smart tv.1 patin eléctrico hoverboard Brigmton1 patín eléctrico infinition city1 tv. led 82" Smart tv. 4k1 cinta de correr plegable eléctrica Domyos1 bicicleta estática autoalimentada Domyos1 bicicleta btt ST 120 adulto1 bicicleta montaña Rockrider st 120 adulto1 bicicleta niños 16"1 bicicleta 4,5-6 años1 futbolín 60kg. acero.1 canasta de baloncesto Lifetime alt. 3,05 m.1 balón de baloncesto Wilson1 piano electrónico Yamaha5 jamones ibéricos de Benito de 8-9 kg.5 quesos curados de oveja Benito5 chorizo ibérico bellota5 salchichón ibérico de bellota5 medias cañas de lomo de cebo ibérico10 garrafas de 5l. de aceite virgen extra Ilipa12 cubos de alubias blancas de 2 kg. Ilipa12 cubos de fabada extra de 1,7 kg. Ilipa12 cubos de garbanzos extra de 2 kg. Ilipa12 cubos de lentejas Verdon de 2 kg.12 botes de miel de 1 kg. ilipa12 botes de pimientos asados de 670 gr. ilipa24 paquetes de café natural de 250 gr.24 paquetes de café descafeinado de 250 gr.10 botes de aceitunas verdial partida 550 gr.10 botes de aceitunas gordal partida 550 gr.10 botes de aceitunas manzanilla 550 gr.10 paquetes de mostachones10 paquetes de bizcotelas10 cajas de yemas el ecijano de 16 un.1 billete de 10 décimos lotería del niño del 132341 billete de 10 décimos lotería del niño del 13238100 cupones once día 05/01/23 terminados de 0 a 9.20 paquetes de arroz parrilla 1 kg.20 paquetes de arroz brillante 1 kg.10 paquetes de azúcar vivo 1 kg.30 paquetes de fideos Gallo nº4 450 gr.30 paquetes de macarrones Gallo 450 gr.27 paquetes de espaguetis Gallo 500 gr.8 latas de atun Isabel 1 kg.8 latas de caballa Ubago 950 gr.8 latas de melva Ubago 950 gr.6 latas de melocotón extra en almibar 1 kg.6 latas de piña en su jugo 836 gr.12 botes de mermelada extra melocotón 410 gr.12 botes de mermelada extra fresa 410 gr.3 latas de maiz dulce de 3 kg.3 latas de champiñon laminado de 2,5 kg.3 latas de zanahoria rallada de 2,5 kg.3 latas de alcachofas de 3 kg.6 latas de tomate frito Martinete de 3 kg.12 botes de pimiento del piquillo de 185 gr.3 botes de Cola Cao de 2,7 kg.12 latas de leche condensada de 1 kg.48 briks de leche Puleva entera de 1 l.48 latas de Coca Cola de 330 ml.48 latas de Coca Cola zero de 330 ml.24 botellas Casera limon 1/248 latas de Nestea limón de 330 ml.48 latas de Aquarius de naranja de 330 ml.48 latas de Fanta de naranja de 330 ml.24 botellas de gaseosa La Casera de 1/2 l.24 latas de tónica schweppes de 330 ml.24 latas de red bull de 250 ml.6 briks de nectar melocotón de 850 ml.6 briks de nectar naranja de 850 ml.6 briks de nectar piña de 850 ml.48 latas de cerveza Cruzcampo 330 ml.48 latas de cerveza 0,0% Cruzcampo 330 ml.6 botellas de tinto rioja Ramón Bilbao 75 cl.6 botellas de manzanilla Solear 75 cl.6 botellas de cava Freixenet 75 cl.6 botellas de licor de hierbas Ruavieja 70 cl.6 botellas de anis Castellana 70 cl.6 botellas de brandy Soberano 1 l.6 botellas de ginebra Beefeater 70 cl.6 botellas de elixir ron Legendario 70 cl.6 botellas de whisky j&b 70 cl.6 botellas de licor Baileys 70 cl.5 detergente en polvo Ariel 82 dosis5 botellas de suavizante Flor de 2,2 l.9 botellas de lejia amarilla de 5 l.12 botellas de fregasuelos Asevi 1 l.12 botellas de limpiacristales Cristasol 750 ml.6 botes de champú Geniol fresa 750 ml.6 botes de espuma de afeitar La Toja 250 ml.6 botes de leche hidratante aloe vera 500 ml.12 tubos de pasta dentífrica Colgate de 75 ml.6 botes de gel del ducha rosa mosqueta 1.250 ml.6 jabón de manos vainilla dosif.de 500 ml.1 bote de sal de fruta1 caja de Aerored

(*) Inmueble ubicado en la calle Juan de Acurio, 501 - Bq. 11 - 1º D de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con una superficie construida de 92,04 m2, valorado en noventa y cuatro mil ciento veintisiete euros con setenta y cinco céntimos, libre de cargas salvo diversos derechos preferentes del reversionista frente a terceros posibles adquirientes procedentes de las fincas matrices e inscrito en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar de Barrameda (tomo 2361, libro 1408, folio 44, finca registral número 51492, inscripción 12ª). El organizador se hará cargo de los gastos e impuestos derivados de la transmisión del mismo.

Dos sevillanos ganaron la cesta de 2022

En 2022, esta cesta fue a parar a dos amigos vecinos de Dos Hermanas, que compartían la papeleta cuyo número coincidía con el cupón de la ONCE del martes 5 de enero, tras venderse miles de papeletas desde que se abrió la venta la primavera anterior.

Además de un apartamento, los ganadores se llevaron una autocaravana, un coche, una moto, un viaje a Eurodisney para dos adultos y dos niños, o un crucero por el Mediterráneo para dos personas.

Juan Luis Cadena explica que desde 2009 realizan este sorteo, cuyo "secreto" pasa por que "nada más terminar la edición de un año, ya comenzamos a preparar la del año siguiente, reinvirtiendo los beneficios para comenzar a comprarlo todo".

La repercusión de la idea es tal que algunas de las papeletas viajan hasta Australia o República Dominicana, mientras que entre las tradiciones más curiosas relacionadas con esta cesta, está el hecho de que se regala un bote de sal de frutas, dada la gran cantidad de alimentos de distintos tipos que incluye.