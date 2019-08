Ocho de cada diez andaluces, alarmados por las 'grietas' de la seguridad en el móvil

Las vacaciones de verano son el momento más esperado para viajar, descansar y disfrutar de sus destinos favoritos con familiares y amigos. Y los smartphones se convierten en el mejor compañero para compartir los vídeos y fotos de los momentos inolvidables, por lo que la importancia de la privacidad y la seguridad escala como una cuestión que cada vez alarma más a los usuarios.

Según un informe elaborado por IPSOS, el 78% de los andaluces se muestra muy preocupado por la seguridad en el móvil, por encima de la media nacional que reconoce su preocupación en un 72% de los casos. A nivel nacional, entre las principales preocupaciones, destaca el acceso a información sensible como pueden ser los datos bancarios. Para el 87% esa es la principal preocupación, seguida de fallos de seguridad en servidores con datos y claves con un 82% y el acceso a las claves de las tarjetas en un 79% de los casos. Una preocupación que en el caso de los ciudadanos andaluces es mayor al admitir que son los españoles que aseguran perder más veces el móvil.

En cuanto al nivel de conocimiento de los riesgos, el 40% reconoce que desconoce las diferentes amenazas que supone un uso irresponsable del móvil. Curiosamente, el acceso a wifis públicas o abiertas no ocupa uno de los primeros puestos en el ranking de preocupaciones para los españoles ya que solo para el 60% es una cuestión relevante.

Sin embargo, el estudio muestra que sobre este aspecto es el que mayor conocimiento de riesgo existe. Así para el 64% de los encuestados es el riesgo más conocido, seguido del robo de contraseñas importantes y los permisos que piden las apps para acceder a datos personales, con un 63% y 58%, respectivamente.

"El estudio nos muestra que para el 91% de las personas informar sobre seguridad debe ser una obligación para las compañías del sector. Esta conclusión nos anima a impulsar nuestro compromiso por formar en seguridad y privacidad de manera responsable a través de materiales e iniciativas que ayuden a los consumidores a entender los riesgos asociados a sus dispositivos móviles", asegura Celestino García, vicepresidente corporativo de Samsung España y Portugal.

El estudio de IPSOS, que se ha realizado a nivel nacional a propietarios de móviles de toda España entre 18 y 65 años, concluye que existe cierto temor a descargarse aplicaciones. Así, según el informe, el 62% de los encuestados declara haber dejado de utilizar una app o un servicio por miedo a que accedan a sus datos personales.

Otra conclusión interesante del informe es que las mujeres muestran mayor intranquilidad que los hombres ante los peligros relacionados con los móviles. El robo de claves con datos sensibles se sitúa en el 89%, dos puntos por encima de la media. Los fallos de seguridad en los servidores suben hasta el 87% frente al 82% del resto y el acceso a las claves de las tarjetas es la tercera mayor preocupación del 83% de las mujeres por encima del 79% de la media.

Recomendaciones sobre el uso del móvil en vacaciones

En verano se tiene más tiempo libre para estar conectado en todo momento con amigos y familiares y estar a la última en las redes sociales compartiendo experiencias. Pero, por otro lado, conlleva los riesgos de instalar aplicaciones sin tener en cuenta si son de fuentes fiables. Samsung ofrece una serie de recomendaciones para disfrutar de las vacaciones sin preocuparnos por nuestros dispositivos.

1. Cuidado con las wifis públicas. En viajes es muy corriente el acceso a wifis públicas y abiertas, por ello es recomendable conectarse siempre utilizando un servicio de VPN y no navegar sobre información sensible en Wifi Spots.

2. Robo de claves y contraseñas. Para evitar este tipo de disgustos, lo mejor es utilizar siempre la biometría (huella dactilar, reconocimiento facial) y crear una contraseña de respaldo segura.

3. Permiso de Apps para acceder a datos personales. En primer lugar, debemos asegurarnos de que tenemos el Antivirus instalado. También la descarga de aplicaciones en tiendas oficiales y fiables como Play Sore y Galaxy apps.

4. Petición de actualizaciones. Es muy habitual que nuestro dispositivo nos solicite actualizaciones, en este caso lo recomendable es instalarla en cuanto nos llegue de forma automática.

5. Acceso a nuestras tarjetas o datos bancarios. Se trata de información muy sensible y lo ideal es no dar ninguna facilidad utilizando la biometría y contraseñas complejas.

6. Ataque a servidores. Nadie es ajeno a esta amenaza por ello es recomendable cambiar nuestras contraseñas de manera regular.

7. Pérdida de móvil. Hay dos pasos fundamentales. Por un lado, poner la denuncia en comisaría y bloquear el e mail. Por otro lado, utilizar servicios que permitan bloquear o borrar el móvil a distancia.