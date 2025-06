Así es el restaurante sevillano con terraza que está entre los 5 mejores de España según The Fork

The Fork, la plataforma líder de reservas onlines en Europa, ha presentado la tercera edición de The Fork Summer Hits, el ranking nacional de los mejores restaurantes con terraza que no te puedes perder este verano, y en el que el establecimiento sevillano Abba The Roof Giralda ha logrado hacerse con el cuarto puesto nacional.

En esta edición de las mejores terrazas para The Fork, Andalucía ha sido la comunidad autónoma con más representación, con un total de 12 establecimiento incluidos, de los que dos de ellos (un malagueño y un sevillano) forman parte del Top 5 de todo el país.

Top 5 nacional

La segunda posición ha sido conquistada por El Taller de Larios, ubicado en Málaga, un restaurante capitaneado por el chef Xavier Campos que ofrece una cocina de fusión inspirada en la gastronomía local, y que cuenta con una espectacular terraza con vistas a la zona monumental de la ciudad, gracias su privilegiada ubicación. En el caso de Abba The Roof Giralda, se trata de un espacio elegante del que se puede ver el increíble skyline de Sevilla, caracterizado por una propuesta gastronómica de aperitivos andaluces y coctelería premium.

Los primeros cinco lugares a nivel nacional lo completan los siguientes tres restaurantes: el puesto número 1 lo ha conseguido Maymanta. Liderado por el chef peruano Omar Malpartida y situado en la azotea del hotel de eco-lujo Aguas de Ibiza, en Santa Eulalia (Ibiza). En tercera posición se encuentra Pico Negro Cocktails & Grill, en Costa Adeje (Tenerife), un elegante bar‑restaurante, cuya carta se basa en la cocina internacional creativa y la coctelería. Por su parte, el quinto lugar ha sido ocupado por Sea Club Alàbriga, en Sant Feliu de Guíxols (Girona), un paraíso exclusivo en la Costa Brava que brinda unas inigualables vistas al mar en un espacio mágico de más de 2000 metros cuadrados.

Abba The Roof Giralda, en Sevilla

Abierta durante todo el año, en la Terraza abba The Roof Giralda combinan la cocina fusión española en la que hay recetas de la tradicional complementadas con nuevas técnicas y sabores. Todo esto unido a las vistas únicas de Sevilla en pleno centro de la ciudas. Se puede acceder a la terraza de forma gratuita a través de la Recepción del Hotel y disfrutar de los mejores cócteles y gastronomía del momento.

Esta terraza ofrece dos ambientes, una zona exterior dedicada a disfrutar de cócteles y aperitivos y con el skyline de la ciudad como escenario, y una zona interior climatizada y completamente acristalada donde vivir una cena muy especial. También es posible celebrar eventos privados en la terraza.

Los seleccionados de Andalucía

El resto de restaurantes andaluces que forma parte de la selección de restaurantes con terraza que no te puedes perder este verano son, por este orden, El Cuartel del Mar (9º), en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Le siguen dentro de las primeras 25 posiciones, El Mirador (19º), ubicado en la capital granadina; Mi Niña Lola (22º), un restaurante de altura, ubicado en el barrio malagueño de La Coracha; Abades Triana (23º), un espacio situado en Triana, Sevilla, junto al río Guadalquivir.

El resto del ranking lo completan Kanaloa Marbella (27º); Domar Marbella (31º), situado también en esta localidad; Piparra Brasas y Vinos (37º),en la playa de Vistahermosa, en el Puerto de Santa María (Cádiz); Carmen Aben Humeya (39º); Coto (41º), en Marbella y Los Patios (42º), conocido por su precioso patio andaluz, en pleno corazón de Sevilla.

Los 50 restaurantes incluídos en el ranking TheFork Summer Hits han sido seleccionados teniendo en cuenta su ubicación en sitios privilegiados, su encanto, su nota media (todos tienen una puntuación superior al 8,4), el tráfico a su ficha, así como el volumen y calidad de sus reseñas. Además, todos ellos disponen de terrazas de diversas tipologías (a pie de calle, roof tops, lounge o acristaladas) y están situados en algunas de las zonas más turísticas del país que todo amante de la buena gastronomía debería visitar, al menos una vez, este verano.

En palabras de Sergio Sequiera, Country Manager de Iberia en TheFork, “con esta iniciativa queremos reconocer el esfuerzo y la pasión de los chefs y profesionales de sala de estos establecimientos tan premium, pero también ofrecer a los amantes de la gastronomía una oportunidad única para descubrir nuevos lugares, especialmente para aquellos que este verano viajen y quieran vivir experiencias culinarias únicas”.