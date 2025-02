La revista Forbes pone a Sevilla en el foco mundial como destino imprescindible

La prestigiosa revista Forbes, reconocida a nivel global por su influencia en el mundo de los negocios, el turismo y la cultura, ha publicado un artículo titulado "15 Places In Spain You Don’t Want To Skip Out On" (15 lugares de España que no te puedes perder).

En esta lista, Sevilla ocupa un lugar destacado, consolidándose como uno de los destinos imprescindibles no solo de España, sino del mundo. Este reconocimiento reafirma el atractivo internacional de la capital andaluza, que cada año atrae a millones de turistas con su historia, arquitectura y ambiente inigualable.

Forbes destaca a Sevilla como una de las ciudades más visitadas de España, resaltando dos joyas arquitectónicas que ningún viajero debería perderse: el Real Alcázar y la Catedral de Sevilla, con su emblemática Giralda. La revista también ofrece un consejo práctico: para evitar las multitudes y el intenso calor del verano, recomienda visitar la ciudad en invierno, "cuando los precios de los hoteles son más accesibles y se puede disfrutar de sus calles y monumentos con mayor tranquilidad".

Además, Forbes elogia el Hotel Alfonso XIII, un alojamiento de lujo que combina arquitectura morisca, jardines interiores y una piscina exterior, convirtiéndolo en la "base perfecta para explorar la ciudad".

Otros destinos destacados por Forbes en España

Además de Sevilla, la revista recomienda otros 14 lugares en España que no hay que perderse. Entre ellos se encuentran:

Zaragoza

Madrid

Alcázar de Segovia

Paseo de Gràcia, Barcelona

Museo Guggenheim, Bilbao

Ronda, Andalucía

Abadía Retuerta Le Domaine, Valladolid

Paraíso de estrellas Michelin, San Sebastián

Casco Antiguo, Cáceres

Cafés frente al mar, Valencia

Alhambra, Granada

Festival de San Fermín, Pamplona

Catedral de Santiago de Compostela

Mezquita-Catedral, Córdoba

Parque Nacional del Teide, Tenerife

El prestigio de Forbes

Forbes es una de las publicaciones más influyentes del mundo, reconocida por sus análisis y listas exclusivas que abarcan desde fortunas globales hasta destinos turísticos imprescindibles. Que Sevilla haya sido incluida en esta selección refuerza su posición como un destino de clase mundial, capaz de cautivar a viajeros exigentes y a expertos en turismo por igual.