Pajaritas, tirantes y cinturones veganos hechos en Lora de Estepa

Cinturones de corcho para hombres, pajaritas en madera o papel reciclado o tirantes de cuero … son algunas de las nuevas propuestas de moda vegana de El Mono con Pajarita Team. La empresa afincada en Lora de Estepa presenta la cuidada colección de 2019 y lo hará en uno de los salones comerciales de moda más destacados a nivel internacional, el MOMAD Madrid. Formarán parte del espacio dedicado a la moda sostenible Sustainable Experience, que acogerá a las empresas referentes para este sector.

El Mono con Pajarita crea además de pajaritas, complementos originales, divertidos, exclusivos y con personalidad. Todos son hechos a mano, por Loli Gómez y Ricardo García, artesanos que trabajan en Lora de Estepa, en la provincia de Sevilla, pero que venden a nivel internacional. Son #MadeinSpain, auténtica #MarcaEspaña que encierra ese toque personal, casual, alternativo y canalla que ha venido a romper con gran parte de la oferta del sector.

Ropa y complementos 100% veganos y artesanales

Apasionados por el Slow Fashion o Ethical Fashion. Esta pareja está comprometida con la sostenibilidad ambiental, manteniendo un equilibrio entre la sociedad, la moda y la naturaleza. Así que sus complementos, de edición limitada, respetan el medio ambiente, la salud humana y los derechos de los trabajadores. Utilizan materiales sostenibles como el corcho natural ecológico o la madera, reutilizando materiales y tejidos ya existentes.

Pajaritas y complementos para hombres, mujeres, niños y niñas, de fabricación artesanal pero con una mentalidad innovadora y original, tanto en los diseños como en los materiales empleados. Toda su colección de corcho y madera está certificada por PETA The People for the Ethical Treatment of Animals, fundación dedicada a establecer y proteger los derechos de todos los animales y que certifica que la colección es 100% vegana.

El Mono en el MOMAD

Del 8 al 10 de febrero, las pajaritas, tirantes y cinturones veganos del Mono con Pajarita estarán presentes en Ifema, junto a La Asociación de Moda Sostenible de España (AMSE). Comparten muestra junto a marcas como Hammerhoj, Skbags & Gifts, Original Art o Beatriz Constan. Un espacio que fomenta la sostenibilidad y responsabilidad en la industria de la moda. La Sustainable Experience sólo acoge empresas que respeten la biodiversidad, de producción local y artesana. También deben contar con una distribución sostenible y una política ética de recursos humanos.

También estarán en la Sustainable Experience referentes como la plataforma de formación Slow Fashion Next, el centro tecnológico INESCOP, la revista alemana especializada en Moda Sostenible Luxiders Magazine y las publicaciones españolas Gansos Salvajes, y ETHIC.

Los productos e información de la empresa El Mono con Pajarita pueden consultarse en http://elmonoconpajarita.com/.