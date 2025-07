Ruta nocturna a la desconocida cueva de la Batida: «Es un tesoro al que no le damos la atención que merece»

En el municipio de Carmona, ubicado a solo media hora de la capital en coche, se encuentra una de las cuevas de origen artificial más llamativas y peculiares de la provincia: la cueva de la Batida. A pesar de que esta pase desapercibida en los circuitos turísticos habituales de esta ciudad de origen romano, lo cierto es que esta cavidad reúne varias historias y leyendas que merece la pena conocer y poner en valor. Así es como lo detalla el historiador del arte Rafa Morales, quien a través de su empresa Adarve Patrimonio Cultural lleva más de una década organizando visitas por diferentes espacios de Carmona, entre los que se encuentra esta cueva a la que irán el próximo 12 de julio en una ruta con fines solidarios.

Historia de la cueva

La cueva de la Batida es una cavidad artificial de posible origen romano, aunque también con partes cartaginesas e incluso de la Edad Media, que funcionaba como cantera y que sirvió para extraer el material con el que se harían algunos de los edificios que aún se mantienen en pie en la ciudad. El nombre de la Batida podría deberse, según explica Morales, a una batalla o incursión que hubo en la zona y que pudo darse en el periodo musulmán, pero no se ha podido demostrar el porqué de este término.

A lo largo de su historia y desde su creación, la cueva llegó a servir como lugar de oración durante la época musulmana. Existe documentación gráfica que demuestra que en torno al siglo XIX la cueva fue ocupada por frailes y por familias con escasos recursos y aunque no se sepa a ciencia cierta, también existe la teoría de que en este lugar hubo fusilamientos durante la guerra civil española.

Además de la historia estricta de estas cuevas, también existen algunas leyendas que, según cuenta Rafa Morales a este medio, aseguran que la cueva sirvió como refugio para los musulmanes y que desde ella se instaló todo un centro de operaciones para poder conquistar la ciudad de Carmona. A día de hoy se ha demostrado que esto no es así porque no existen galerías subterráneas que conecten la cavidad con el municipio, sin embargo, la leyenda sigue perdurando hasta la actualidad.

También se ha llegado a asegurar que ha habido avistamientos en esta cueva, lo que ha provocado que en ocasiones se hayan desplazado hasta ellas algunas personas que estudian fenómenos paranormales, pero no dejan de ser relatos y leyendas que tratan de explicar el porqué de su origen.

Ruta solidaria contra el cáncer a la Batida

Debido a su importancia en la historia de Carmona y a que es uno de los lugares que más desapercibido pasan en el circuito turístico habitual, el próximo sábado, 12 de julio, el historiador Rafa Morales realizará una ruta solidaria a la singular cueva de la Batida, una antigua cantera ubicada en la ciudad de Carmona que reúne multitud de historias y leyendas. La recaudación que se obtenga de esta actividad, que tiene un precio de 5 euros por persona en concepto de donativo, irá destinada a ayudar a la asociación contra el cáncer Los superhéroes existen. Dicha ruta está programada para hacerla a las 22:30 horas, aprovechando la caída de la noche y la luz de la luna, que estará prácticamente llena, lo que permite ver con facilidad durante la caminata.

El motivo por el que se ha escogido este destino y no otro en la ciudad carmonense se debe a que se trata de una actividad muy demandada que, además, cuenta con la particularidad de hacerse a una hora del día a la que es poco habitual adentrarse en el campo y, menos aún, en una cueva.

Puente romano / Rafa Morales

Esto genera un ambiente propicio para poder hacer varias paradas en el camino, desde el que se divisa Carmona, y hablar de algunos de sus edificios históricos como el Parador, la Torre del Picacho o el puente romano, que pasa por la antigua Vía Augusta. A lo largo del trayecto el experto en Historia del Arte irá contando algunos relatos y leyendas sobre estos lugares que harán que la experiencia de la visita a las cuevas sea completa.

Tal y como ha expresado él mismo a este medio, «la cueva es un sitio conocido en Carmona, pero al que nadie se atreve a ir de noche, por eso es más cómodo hacerlo en grupo, que siempre da menos reparo». Esto permite disfrutar de esta experiencia de una manera completamente diferente y única.

En la cueva de la Batida y durante el camino que dirige a este lugar se podrán observar algunas especies vegetales únicas en esta zona de la provincia, como palmitos, tomillo y mandrágoras. También hay algunas aves que se podrán divisar en el recorrido nocturno así como algunos animales como conejos y zorros que salen a cazar por la noche.

A tener en cuenta antes de hacer la ruta

La ruta que se celebrará el próximo sábado, 12 de julio, tendrá como destino la cavidad superior de la cueva, ya que hay otra de menor tamaño a la que no se va a acceder. Para realizar la actividad no será necesario el uso de casco, puesto que no hay riesgo de desprendimiento, pero sí de calzado cómodo y linterna o frontal. Puesto que se trata de un recorrido que comienza y acaba en el pueblo y que presenta cierto desnivel negativo y positivo en algunos puntos, aunque sea un sendero sencillo es necesario estar en una forma física saludable para poder hacer el camino sin problemas, que tendrá una duración de unas cuatro horas. El recorrido completo comprende alrededor de los 8 kilómetros.

Para inscribirse a esta actividad no hay límite de edad. La pueden hacer tanto niños y niñas como adultos e incluso bebés en portabebés para montaña. La inscripción puede realizarse a través de la página web de Adarve Patrimonio Cultural, empresa organizadora de la ruta. Al tratarse de una ruta solidaria también existe una Fila 0 para hacer aportaciones voluntarias a la asociación Los superhéroes existen, con independencia de si se quiere realizar la caminata.

Ruta a la cueva de la Batida / Rafa Morales

Sobre la asociación Los superhéroes existen

Los superhéroes existen es una asociación sin ánimo de lucro creada en la ciudad de Carmona para impulsar la investigación contra el cáncer, detrás de cuyo proyecto hay un sobreviviente de leucemia de esta localidad sevillana.

En esta ocasión, esta entidad junto a Andex Andalucía y la Sociedad Española de Oncología Pediátrica se han unido para llevar a cabo esta ruta a través de la empresa Adarve Patrimonio Cultural cuyos beneficios estén íntegramente destinados a la investigación de esta enfermedad.