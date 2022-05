La ruta más larga del mundo a pie

¿Eres aventurero? ¿No tienes miedo a nada? ¿Los animales salvajes africanos son para ti un hobby? ¿No te dan respeto ni temor los conflictos armados? ¿Estás entrenado para esquivar a grupos criminales o violentos? Y lo más importante, ¿Te gusta andar y dispones de pasta, tiempo, buenos recursos y manejas al dedillo la logística?

Pues te puedes animar a hacer este camino a pie ciclópeo y que Google Maps ofrece como el más largo posible a pie sin interrupciones. Eso sí, tiene un pequeño tramo por ferri. El sendero tiene casi 22.000 kilómetros, se necesitarían más de 3 años para hacerla (sin contar lesiones) y se pasaría por una gran cantidad de países del mundo. Empezaría en El Cabo de las agujas en Sudáfrica y acabaría en Magadán en el sureste ruso.

Con su punto de partida en Sudáfrica, la ruta sin interrupción pasa por Botsuana, Zimbabue, Zambia, Tanzania, Uganda, Sudán del Sur, Sudán, Egipto, Jordania, Siria, Cisjordania-Israel, Turquía, Georgia y Rusia.

¿Que es posible hacerla? Posible, es. Eso sí, hay que tener en cuenta que se pasa por países en graves conflictos bélicos con peligrosos grupúsculos y organizaciones criminales donde el atraco y el secuestro están a la orden del día: léase Sudán, Sudán de Sur, Rusia, Siria, Egipto, Cisjordania. También hay que explorar la particularidad de zonas con animales salvajes sueltos y peligrosos que pueden poner fin a tu trayecto: Habría que tener cuidado en Botsuana, Zimbabue, Zambia, Tanzania y Uganda. No menos importantes son las inclemencias del tiempo: desde calor extremo en África a temperaturas gélidas. Serían tres años en la que se pasaría por diferentes usos horarios y en diferentes estaciones del año, por lo que habría que ir previendo qué comprar y qué llevar en la mochila.

¿Qué llevar?: Pues ropa para el frío, para el calor, para la lluvia, calzado muy bueno (habría que ver dónde ir renovando o cambiando la ropa por otra y los zapatos por unos nuevos o al menos poco gastados). No sería muy descabellado llevar algún tipo de arma de defensa personal (¿un palo como soporte y compañero con forma de garrote?). Tampoco sería estúpido pensar en llevar algún chaleco antibalas por si acaso. Estaría bien concienciarse de que el arte del trueque puede ser muy útil para conseguir recursos en algunos de los países mencionados. Llevar dólares americanos en efectivo y una Visa podrían ser de utilidad en algunos países, pero en otros no valdrían de nada. No está de más informarse previamente de la existencia de casas de cambio de moneda en el recorrido. Pasar de dólar a cualquier moneda local es viable en casi cualquier lugar del mundo.