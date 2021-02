El salón de videojuegos retro más grande de España está en Dos Hermanas

Cinco coleccionistas y entusiastas de los videojuegos son los "frikis" de Arcade Planet. Llevan seis años transportando a pequeños y mayores al universo de los años 80, cuando las máquinas recreativas vivieron su época de mayor esplendor. Y se han convertido, por méritos propios, en el mayor salón de videojuegos que existe en España, ubicado en Dos Hermanas, y uno de los más importantes de Europa, con casi 200 arcades, todas ellas restauradas con sus propias manos.

Ubicado en la localidad de Dos Hermanas, en la calle Siroco 17, Arcade Planet ha conseguido adquirir y restaurar cientos de máquinas con juegos de diferentes temáticas: Pac-Man, Missile Command, Out Run, After Burner, Hang On, Street Fighter II, Mortal Kombat, Super-Pan, Asteroids… todas originales de los 80.

De acción, deportivos, de lucha, de carreras de coches, como Sega Rally, Daytona USA, Ridge Racer o Initial D. Y la que posiblemente sea la mayor colección de máquinas de disparos disponible en España con títulos como: House of the Dead, Silent Hill, Parque Jurásico, Ocean Hunter y Time Crisis.

El lugar alberga también todo tipo de juegos de habilidad, plataformas, puzzles y súper clásicos como: Tetris, Snow Bros, Final Fight, Tortugas Ninja, etc. Además, desde hace meses se han propuesto hacer llegar a nuestro país máquinas arcade que no habían visto la luz en España como la Star Wars Battle POD, donde gracias a un sistema de imagen panorámica la sensación de pilotar un caza de la Guerra de las Galaxias es 100% real.

"Tenemos máquinas traídas de USA, Reino Unido, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Japón y de toda la geografía española. Todas son restauradas y puestas en funcionamiento para uso y disfrute de todos los socios", explica Eduardo Álvarez, fundador y técnico principal del proyecto, que cuenta que algunas de las máquinas se compran "medio destruidas", las cuales tienen que limpiar, buscar los monitores o cambiarle los botones, los monederos o las palancas.

Pero lo que verdaderamente diferencia a Arcade Planet de otros salones recreativos es que esta imponente colección de máquinas recreativas está abierta al público en general, para que pueda disfrutar de horas y horas de juego en modo libre free play, sin ningún tipo de límites salvo la hora de cierre.

Arcade Planet, un proyecto sin ánimo de lucro

El precio de la entrada para adultos es de 10 euros y de 8 euros para los menores de 10 años. Y los horarios se adaptan a las limitaciones que imponen las autoridades sanitarias en cada momento, información que se actualiza en tiempo real en sus redes sociales. A la hora de redactar este artículo, el local está abierto sábados y domingos de 11:00 a 15:00.

"Nuestra intención es que este mundillo de salones arcade de barrio, donde nos criamos muchos de nosotros no desaparezca del todo, ya que prácticamente es lo que ha sucedido en toda España", comenta José Polo, experto en devolver la vida a los tubos de imagen de las recreativas.

Arcade Planet es un proyecto sin ánimo de lucro cuyo único objetivo es preservar el legado y la forma de ocio de los salones recreativos de los 80 y 90. Un viaje fascinante a la época dorada de las máquinas arcade que se ha convertido en una opción divertida para toda la familia que mezcla nostalgia, cultura y emociones del pasado.