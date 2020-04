Los 10 videojuegos para divertirse en familia durante el confinamiento

Los videojuegos se han convertido en los reyes del ocio en familia en casa. Ya lo eran antes del confinamiento decretado a causa del coronavirus: según el informe La industria del videojuego en España, publicado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) en 2018, casi 17 millones de personas jugaban ya entonces a videojuegos en España.

No todos los jugadores son niños. Aunque ellos son el colectivo mayoritario —el 80 % de los niños de 6 a 11 años son videojugadores, igual que el 78 % de los menores de 11 a 14 años—, entre los adultos que pasan de la treintena también es una actividad popular: el 40 % de las personas que tienen entre 35 y 44 años son usuarias de videojuegos. En cuanto a la franja de edad que va de los 45 a los 64 años, el porcentaje es inferior, pero sigue habiendo usuarios: el 24 %.

El hecho de que sea una actividad que puede disfrutarse desde casa y que resulta atractiva para distintas generaciones —de abuelos a niños, pasando por los propios padres— la ha convertido en una de las preferidas para las familias. Y también hay cifras de ello: según un estudio de Microsoft, tres de cada cuatro familias en España afirman jugar juntas a videojuegos un promedio de nueve veces al mes.

"El objetivo es reproducir la experiencia que disfrutamos al reunirnos en torno a una actividad en grupo, como los juegos de mesa, pero con los atractivos y las posibilidades que ofrece el videojuego desde la pantalla del televisor o la tableta", explica Joan Arnedo, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y director del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC. El juego en familia permite que todos jueguen mediante el mismo sistema —la consola es la opción más demandada—, pero también ofrece la posibilidad del juego on line desde diferentes dispositivos aunque los jugadores se encuentren en la misma sala.

Los 10 videojuegos imprescindibles para la familia

Para que todos disfruten de la experiencia, es importante buscar intereses en común que permitan a padres e hijos (o incluso abuelos, si están en casa) conectar y comunicarse mientras pasan un buen rato. Como recuerda el profesor de la UOC, precisamente jugar es una actividad transversal, que trasciende edades y géneros, por lo que suele resultar sencillo encontrar un punto en común entre padres e hijos. "Suelen tener éxito juegos que sean accesibles para cualquier tipo de jugador, que se entiendan fácilmente y que permitan ponerse a jugar sin demasiadas explicaciones", dice, y añade que los videojuegos relacionados con el deporte y los basados en el estilo del juego de mesa llevado al medio digital son opciones interesantes, aunque los de mayor éxito habitualmente son los juegos musicales que incluyen actividades como cantar o bailar.

Para quienes busquen recomendaciones concretas, el director del máster de Diseño y Programación de Videojuegos propone diez videojuegos imprescindibles. Entre ellos se encuentran Minecraft, el juego de construcción que combina diversión y aprendizaje, y también la saga Mario Kart, las famosas carreras alocadas de coches, además de Just Dance o videojuegos similares basados en el baile.

Como opción deportiva recomienda desempolvar la Wii y practicar algo de ejercicio con Wii Sports o Wii Sports Resort, mientras que para los que prefieran los clásicos juegos de mesa llevados a la consola Super Mario Party es buena opción. Quienes busquen originalidad pueden decantarse por Overcooked, en el que un equipo de cocineros debe preparar platos en escenarios inverosímiles, y Keep Talking and Nobody Explodes, en el que el jugador ha de desactivar una bomba mientras el resto le da pistas sobre cómo hacerlo.

Además, toda la saga LEGO de películas como Harry Potter, La guerra de las galaxias, Parque Jurásico, El señor de los anillos, Los vengadores y un largo etcétera puede resultar muy entretenida, igual que Melbits World, un videojuego en el que todos los participantes deben guiar a unos personajes por un escenario.

Por último, entre los juegos de mesa que cuentan con versión digital para tableta, consola u ordenador, se encuentra Pandemic, en el que los jugadores son un equipo de especialistas médicos que deben colaborar para evitar que una plaga mundial tome proporciones épicas. Pandemic nos recuerda más que ningún otro videojuego una de las premisas básicas en estos tiempos: para poder jugar sin riesgos hay que seguir una recomendación fundamental, que es la de mantener la distancia de separación mínima y las medidas de higiene con las que podemos protegernos de la Covid-19.