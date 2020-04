Retrasado el lanzamiento de 'The Last of Us - Parte II' por el coronavirus

La lista de producciones afectadas por el coronavirus ha sumado este jueves un título más: The Last of Us - Parte II no llegará el 29 de mayo como estaba previsto. PlayStation ha anunciado este jueves que el lanzamiento de la esperada continuación del título de la productora Naughty Dog se pospone de forma indefinida por el avance de la pandemia.

"Sony Interactive Entertainment ha tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento de The Last of Us - Parte II y Marvel's Iron Man VR hasta nuevo aviso", indicó PlayStation en Twitter. "Logísticamente, la crisis global nos impide proporcionar la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores se merecen. Por el momento, no hay otros aplazamientos de los que informar, pero os mantendremos al tanto", añadió.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Por su parte, la propia Naughty Dog se sumó a la tristeza por este cambio de planes a que les ha obligado en la pandemia. Tanto en un comunicado en su web como en Twitter, la compañía admite que "esta noticia es tan decepcionante para vosotros como para nosotros".

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

"La buena noticia”, añaden, “es que estamos muy cerca de terminar el desarrollo [...], solucionando los errores finales. Sin embargo, incluso si lo terminamos a tiempo, nos hemos dado de bruces con la realidad: por motivos logísticos que escapan a nuestro control, no podríamos lanzarlo como querríamos".

No son los primeros videojuegos que alteran su fecha de estreno por culpa del coronavirus. Dos títulos también muy esperados, las nuevas versiones de Resident Evil 3 y Final Fantasy VII, ya advirtieron a sus seguidores de que podría haber problemas de distribución debido al avance de la enfermedad.