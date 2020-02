Primer tráiler en español de 'The Last of Us - Parte II'

Sony Interactive Entertainment ha publicado el primer tráiler con voces en español de The Last of Us - Parte II, que llegará a las tiendas el 29 de mayo, en exclusiva para PlayStation 4.

En la segunda entrega del mítico juego, del estudio estadounidense Naughty Dog, repiten Lorenzo Beteta y María Blanco como los encargados de doblar al español a los protagonistas, Joel y Ellie. También vuelve Claudio Serrano como Tommy, el hermano de Joel.

The Last of Us - Parte II, ambientada en el mismo mundo post-pandémico que su predecesor y cuya historia se desarrolla unos años después de los eventos narrados en aquél, iba a lanzarse en principio a finales de febrero, pero el pasado octubre el estudio anunció un retraso hasta el 29 de mayo. El director de esta entrega del juego, Neil Druckmann, explicó que precisaba de más tiempo para su desarrollo.