Un fin de semana musical con flamenco, jazz y swing en Sevilla

La música será la gran protagonista del fin de semana en Sevilla. Desde la más clásica hasta el swing, pasando por el flamenco, la canción de autor y el jazz. Mucha música aderezada con varias exposiciones que permanecen abiertas en los espacios municipales o una nueva entrega del ciclo Café Gitano entre Libros de Factoría Cultural.

El Espacio Turina vuelve a su programación. El jueves 13 (20:00), estará protagonizada por el pianista Ignacio Torner que, dentro del ciclo Piano en Turina. Made in Seville, interpretará un programa íntegramente formado por obras de quien fuera su profesor, Manuel Castillo, y además lo hará en un piano que fue propiedad de este.

El jazz de la Big Band del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla tomará el relevo el viernes 14 (20:00) con un recorrido por el repertorio clásico y el más actual, con piezas incluso de estreno; y el sábado 15 dará comienzo con un taller musical de la Fundación Barenboim-Said para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) (11:00) de entre 6 y 12 años para finalizar con el concierto que ofrecerá la Orquesta Barroca de Sevilla junto con la prestigiosa intérprete de viola da gamba Friederike Heuman: Contra las pretensiones del violín (20:00).

La programación semanal del Turina finalizará el domingo 16 (12:00) con el concierto 7 del XXXIII ciclo de Música de Cámara de la ROSS, que subirá al escenario a piano, violines, viola, violonchelo y contrabajo para presentar un programa dedicado a Beethoven.

Teatro Alameda

El Teatro Alameda también se entrega a la música este fin de semana con la celebración del Sevilla Swing!, que traerá a su escenario a los españoles Racalmuto, a las formaciones francesas Mama Shakers y Aurore Voilqué Trio y los estadounidenses Cait and The Critters en dos citas musicales el viernes 14 y el sábado 15 a las 21:00. El sexteto Racalmuto será el primero en pisar las tablas del Alameda para presentar el jazz más popular de los años 30. En esta primera noche, estarán compartiendo tablas con el sonido fresco y vibrante de la formación parisina Mama Shakers, fundada por su cantante y trompetista Angela Strandberg. Y en la noche del sábado, subirá al escenario la violinista y cantante Aurore Voilqué con Hugo Guezbar a la guitarra y Esteban Félix al contrabajo y después lo hará la banda de la joven estadounidense Cait Jones, Cait and The Critters.

Tampoco faltará el flamenco. Y es que el viernes 14 (21:00) arranca una nueva edición de Zona flamenca, la iniciativa puesta en marcha el pasado año por Factoría Cultural para recuperar las memorias flamencas de la periferia. El recital gratuito, en torno a la figura de Chocolate, tendrá lugar en la plaza Río de Janeiro (Polígono Norte) y contará con los cantaores Iván Carpio, Anabel Valencia y Rafael del Zambo, el baile de Juan Fernández Montoya y Barullo, los guitarristas Manuel Jero y Manuel Valencia, y las palmas de Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote.

Canción de autor

Y la canción de autor llenará la plaza Poeta Miguel Hernández el sábado 15 (20.30 h) con motivo de la celebración del II Festival de Canción Pepe Suero. Bajo el título Voces desde el alma, el festival reunirá las de Juana Gaitán, Roxana Mouriño, Lil Aleex, Iván Carpio y Victoria Ríos, y el baile de Asunción Demartos para rendir homenaje a la figura de Pepe Suero, artista del barrio del Cerro del Águila que dedicó su arte a difundir los valores más apreciados del ser andaluz: la solidaridad, la paz, la dignidad del pueblo, la amistad, la lucha contra el racismo.

Música y mucho más en Cultura en parques

Practica Cultura, el programa de cultura en la calle impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla, continúa celebrando actividades de la mano de ‘Cultura en parques’. Así, el domingo 16 a partir de las 12:00, la música, concretamente el jazz, llegará al Parque Miraflores (frente a la pista de skate) de la mano de Assejazz; mientras que en el Parque del Tamarguillo (anfiteatro en zona central del parque) los niños y niñas podrán disfrutar del espectáculo de narración oral Yo estaba allí. A esa misma hora, el Parque del Turruñuelo acogerá un espectáculo de magia de Alexis Melgar y el Parque Amate (en la glorieta inaugurada recientemente a Karl Landsteiner) será el escenario del concierto de música clásica que ofrecerá Trío Bóreas.

Sesión de Café Gitano entre Libros en el Espacio Santa Clara

Organizado por el Servicio de Mediación Cultural del ICAS y Factoría Cultural, el jueves 13 (18:00) regresa el ciclo Café Gitano entre Libros, para volver a poner en diálogo a autores gitanos de ámbito nacional con personalidades vinculadas a la compleja y rica diversidad de las experiencias gitanas, acercándonos así a diferentes formas de la subjetividad romaní escrita y hablada. En esta ocasión, la charla se celebrará en el Espacio Santa Clara y se enfocará en la presentación del libro Cosmosonoridades cante-gitano y canción-gyu. Epistemologías del sentir, de Iván Periáñez, que charlará con el escritor Helios Fernández.

Propuestas en torno a las artes plásticas

Por último, en lo referente al ámbito expositivo, el Espacio Santa Clara acoge Firmamentos interiores. Grandes formatos (2002-2020), una exposición que pone el acento en la creación de gran formato llevada a cabo por el artista sevillano Luis Gordillo, con una veintena de obras realizadas en distintos periodos del siglo XXI y no expuestas anteriormente en Sevilla.

Permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre en el Dormitorio Alto del espacio, complementando así a la fórmula planteada en Manicromático. Transformaciones del color en la obra de Luis Gordillo, que puede visitarse también en el Espacio Santa Clara (Sala Luis Gordillo) y que se enfoca en el uso del color como uno de los recursos gráficos del artista.

Igualmente en Santa Clara se encuentra Olontia, una mirada particular, una muestra que recoge una veintena de obras de artistas claves del arte contemporáneo español, que forman parte de la colección de la Fundación Olontia de Arte Contemporáneo (FODAC), con piezas firmadas por artistas comoAtínAya, Pérez Villalta, Carlos Pérez Siquier, Ricardo Cadenas, Pablo Picasso, Salvador Dalí o Joan Miró.

Hasta el domingo 16 puede visitarse en Factoría Cultural La casa de los sueños, una exposición que nace como resultado de un proyecto de investigación-acción participativa en el que las mujeres del Polígono Sur y las niñas de Torreblanca manifiestan a través de las artes plásticas cuáles son los sueños y aspiraciones de las mujeres y niñas gitanas. También ese día cierra sus puertas en la Sala Antiqvarivm Castillos en el aire, con obras que dibujan un viaje poético hacia el mundo interior de un grupo de personas en exclusión social severa.

Y, finalmente, en la Sala Atín Aya continúa abierta al público MP&MP Rosado. Los cuerpos. A través de una veintena de piezas de tamaño natural, esta muestra nos invita a pensar en el cuerpo, la manera de percibirlo e imaginarlo y la posibilidad de construir historias a partir de él. Las obras, creadas por los hermanos Miguel Pablo y Manuel Pedro Rosado Garcés (MP&MP Rosado), se han realizado en diversos materiales y se distribuyen en las tres salas del espacio en torno a tres figuras humanas, modeladas en arcilla cocida, que funcionan como eje.