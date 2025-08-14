Sevilla estrena un espacio para el cuidado de la salud mental

La ciudad de Sevilla suma un nuevo recurso para el bienestar emocional con la apertura de Espacio Emergente, un centro de salud mental fundado por la psicóloga y escritora Enia Ruiz de Castroviejo. La iniciativa nace con la vocación de ofrecer acompañamiento psicológico centrado en el crecimiento personal, el conocimiento del cuerpo y la construcción de vínculos afectivos saludables.

“Hoy, cada vez más personas entienden que ir al psicólogo no es un signo de debilidad, sino de valentía y autocuidado”, ha afirmado Ruiz de Castroviejo durante la presentación del espacio. Con más de 25 años de trayectoria en psicooncología y ex responsable del área de psicooncología de AECC Sevilla, la autora destaca el cambio social que se está produciendo en torno a la salud mental.

“Hemos empezado a entender que la salud mental es tan importante como la física. El estrés, la ansiedad, la depresión o las crisis emocionales no se resuelven con fuerza de voluntad”, ha señalado. En su opinión, el avance en la conciencia social va más allá del ámbito individual: “Estamos aprendiendo a cuidar lo que realmente importa: cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo vivimos. Y este cambio se está convirtiendo también en algo colectivo, familiar”.

Además de su labor clínica, Enia Ruiz de Castroviejo es autora de cinco libros centrados en el comportamiento humano y la gestión emocional, con más de 20.000 ejemplares vendidos. Entre sus obras destacan la Trilogía del Silencio —compuesta por El silencio de las plantas, El silencio del pasado y En mi silencio—; la novela Cielo, y su más reciente publicación, Del verbo pensar.

Espacio Emergente se plantea como una respuesta integral a las necesidades emocionales contemporáneas y refuerza el compromiso creciente de la ciudadanía con el cuidado psicológico.