Qué hacer en Sevilla este fin de semana: Megadeth, Miguel Bosé, Puro Latino Fest y teatro en clave de humor

El Puro Latino Fest celebrará su cuarta edición en Sevilla los días viernes 4 y sábado 5 de julio, en la explanada exterior del Estadio de La Cartuja. Este festival de música urbana, reguetón y ritmos latinos reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional.

El viernes 4 abrirá la jornada a las 19:00 con Beéle, seguido de Luar La L, Morad, Eladio Carrión, RVFV, Omar Montes y De La Rose, quien cerrará la noche a partir de las 04:15. Las puertas se abrirán a las 17:30.

El sábado 5 continúa con DJ Nelson desde las 19:00, seguido de Omar Courtz, Kapo, Bad Gyal, Duki, Sech y Juan Magán, quien será el encargado de clausurar el festival. La apertura de puertas será a las 18:00.

El cartel destaca por su variedad y potencia, con nombres consolidados como Eladio Carrión, Bad Gyal, Duki o Juan Magán, y artistas emergentes que están marcando tendencia en el género. Una cita imperdible para los amantes del reguetón y la música latina más actual: el Puro Latino se perfila como una auténtica celebración de la música urbana.

Entradas disponibles en la página web del festival purolatino.es.

‘La fábrica de sueños’

‘La fábrica de sueños’

El musical La fábrica de sueños se presentará este sábado 5 de julio en el Teatro de la Maestranza. Es una propuesta benéfica de la Escuela de Danza y Comedia Musical Fredes Insa y el espectáculo recaudará fondos para ANDEX y AEetc, entidades que apoyan a personas afectadas por el cáncer.

Entradas entre 20 y 28 euros en la página web del teatro.

Teatro en Sala Cero: ‘Justo a tiempo (una conferencia contrarreloj)’

‘Justo a tiempo (una conferencia contrarreloj)’

La Sala Cero de Sevilla acoge durante este verano una de las propuestas teatrales más originales de la temporada: Justo a tiempo (una conferencia contrarreloj), una comedia ágil, sorprendente y cargada de humor inteligente que podrá verse desde el martes 1 de julio hasta el sábado 2 de agosto.

La obra es una creación de la compañía sevillana Los Síndrome, formada por Víctor Carretero y Práxedes Nieto, quienes firman el texto y además interpretan la pieza en solitario. La dirección corre a cargo de Fernando Fabiani, habitual colaborador del dúo, que aporta su sello dinámico y cómplice a la puesta en escena.

Con una duración aproximada de una hora y diez minutos, el espectáculo propone una experiencia teatral que simula una conferencia llena de giros inesperados, reflexiones cómicas y situaciones límite, todo bajo la presión del tiempo. Fieles a su estilo, Los Síndrome construyen un montaje donde la improvisación aparente y el ritmo trepidante son claves del humor que manejan con maestría. La obra no está recomendada para menores de 14 años.

Miguel Bosé aterriza en el Icónica

Miguel Bosé

Miguel Bosé actuará este sábado en la Plaza de España dentro del Icónica Sevilla Fest. El concierto forma parte de su Importante Tour, con el que regresa a los escenarios para repasar grandes éxitos como Amante bandido, Si tú no vuelves o Morena mía.

Entradas entre 60 y 95 euros en vivaticket.es.

‘Tuyo Cid’ de Malaje Solo en La Fundición

‘Tuyo Cid’

La comedia Tuyo Cid, inspirada en el Poema de Mio Cid, se representará en La Fundición de Sevilla del 3 al 12 de julio. Escrita, dirigida e interpretada por José Antonio Aguilar, es una producción original de la compañía sevillana de teatro Malaje Solo.

Entradas desde 12 euros en la página web de La Fundición.

Megadeth en directo este jueves

Dave Mustaine

La mítica banda de thrash metal Megadeth actuará este jueves en el Icónica Sevilla Fest. Liderados por Dave Mustaine, repasarán temas de toda su carrera, desde Killing Is My Business... hasta The Sick, the Dying... and the Dead!. Abrirá la noche el grupo invitado Angelus Apatrida.