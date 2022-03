La sevillana Yiyi gana el concurso del cartel de la Exhibición de Enganches 2022

Un año más, el Real Club de Enganches de Andalucía, ha convocado el concurso para la elección del cartel anunciador de la Exhibición de la Feria de Abril de Sevilla, que este año tendrá lugar el domingo 1 de mayo en la Real Maestranza de Caballería. El jurado ha elegido como ganadora la obra ¡Todo listo!, de la artista sevillana Marta García Moya, más conocida como Yiyi, que representa un cabezal, adornado con borlajes azules y amarillos, colgado en una percha de hierro sobre una pared encalada.

"Con mi obra, ¡Todo listo!, quiero hacer un homenaje a todo el trabajo artístico y artesanal que hay detrás de este espectáculo de color y belleza que caracteriza a esta Exhibición", señala la ganadora. La técnica empleada para realizarla ha sido el óleo sobre lienzo, y tuvo que barajar varias ideas antes de comenzar a trabajar directamente en el cuadro. "El cabezal adornado con borlajes colgado en una percha de hierro sobre una pared encalada iba a ir acompañada en un principio de la sombra proyectada de la cabeza de un caballo, pero finalmente pensé que estaría mejor sin ella, y cuanto más avanzaba con la obra más segura estaba de que lo quería sin esa sombra".

Yiyi, que es la primera vez que se presenta a un concurso, pero que se dedica a la pintura y al dibujo desde que tiene memoria, buscó inspiración e ideas realizando búsquedas de imágenes, "sobre lo que más me costó decidir fue sobre el color de los borlajes que iban a aparecer en el cuadro. A pesar de que la combinación de rojo y amarillo me parece muy alegre, al mismo tiempo se me hacía repetitiva cuantas más imágenes veía. Quería una combinación que fuese diferente pero también alegre y vistosa, por eso me decanté por hacer los borlajes en azul y amarillo sobre cuero rojizo", explica la artista.

La ganadora no tiene ninguna vinculación directa con el mundo del caballo, "pero mis padres provienen de dos pueblos del condado de Huelva donde hay mucha tradición por este tipo de exhibiciones con caballos engalanados y romerías y me gusta mucho verlas. Además, soy muy amante de los animales, y el caballo es, en mi opinión, uno de los más nobles y bonitos que existen", afirma Yiyi.

Con tan solo 26 años, esta sevillana recién licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, perfeccionista y autodidacta, pues gran parte de lo que hace artísticamente lo ha aprendido por su cuenta, hasta ahora ha estado dedicándose a realizar obras por encargo de todo tipo, pues no le gusta encasillarse en un sólo tema, aunque tenga sus pasiones por algunos. Una de esas pasiones es la Semana Santa, “estoy absolutamente enamorada de ella, y del arte sacro en general. Soy también muy amante del Barroco, el Renacimiento y el Academicismo, y de corrientes como el Tenebrismo, el cual trato de reflejar en mi obra más personal”, explica. Otra de las temáticas que más le gusta representar es la figura humana y su anatomía, la cual estudia mucho y a la que dedicó su Trabajo de Fin de Grado. Entre las técnicas por las que más se decanta están el óleo, la acuarela, el grafito e incluso el arte digital. También se dedica a la escultura, aunque la lleva trabajando y estudiando desde hace menos años que la pintura y el dibujo.

Dicho cartel anunciará la Exhibición de Enganches de 2022, organizada por el RCEA con la colaboración de la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla y la Real Maestranza de Caballería, evento declarado como Acontecimiento de Interés Turístico por el Consejo Andaluz del Turismo, reconociendo de esta forma el esfuerzo colectivo del Real Club de Enganches, Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla, por conservar el patrimonio y las tradiciones andaluzas.

Éxito de participación

El jurado, que este año ha tenido que elegir entre cerca de 90 aspirantes, todo un éxito de participación, ha estado conformado por Isabel de León, Marquesa de Méritos, como presidenta de honor, y Magdalena Haurie Vigne, Juan Ruesga Navarro y Antonio Parrilla García, como vocales. El Real Club de Enganches de Andalucía está representado por su presidente, Jesús Contreras Ramos, y por Luis Torres de la Rubia, vicepresidente y secretario del jurado.

Del cartel ganador, el jurado ha resaltado su originalidad y el estar pintado de una forma excelente rompedora, fuera de los convencionalismos más tradicionales. La Fundación Azvi, patrocinadora del concurso, premiará al ganador con un cheque de 4.000 euros.

Asimismo, también se ha querido destacar como Menciones Honoríficas a dos obras más: el cuadro Un color especial, de Yoel Moreno-Aurioles Pupo, y Tilbury Regina Angelorum, de F. Javier Montes García.

Exposición en el Ayuntamiento

En esta edición del concurso se han presentado un total de 81 obras, venidas de muchos puntos de la geografía andaluza y española, Madrid, Sevilla, Huelva, Córdoba, Málaga, Jerez de la Frontera, Valencia, El Puerto de Santa María, Granada, Zamora, Valladolid, etc. e incluso a nivel internacional, con una obra proveniente de Italia.

Una selección de los mejores cuadros presentados, se expondrán en el Ayuntamiento de Sevilla para que sevillanos y turistas puedan admirar dichas obras en 2022.