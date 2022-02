Zara, Mango y sus diez prendas de lunares con las que calentar motores para la Feria de Abril.

Ya no hay manera de que se nos quiten las ganas de Feria de Abril. Acaban de terminar las pasarelas We Love Flamenco y SIMOF y nosotras ya tenemos la vista puesta en el día del alumbrao y en nuestro traje de flamenca (que esperamos poder lucir este 2022). A pesar de las ganas, no nos queda más remedio que esperar y la espera puede que nos se nos haga tan ardua si nos dejamos conquistar por los lunares, nuestro estampado favorito del mundo mundial y con el que que la vida parece tener sentido si decidimos apostar por él.

Al menos eso hemos experimentado con los pantalones de lunares que ya hemos fichado para la noche del pescaíto porque son ideales para llevarlos con un top asimétrico de color negro y unos buenos pendientes de color rojo. También nos ha ocurrido algo similar cuando buscando conjunto para una de nuestras múltiples bodas de primavera hemos sentido un flechazo al ver un vestido de lunares de invitada.

Por eso, porque los lunares tienen el don de hacernos cambiar de humor (y porque es el estampado más elegante del mundo mundial) sabemos que la mejor forma de calentar motores para la Feria de Abriles fichar alguna que otra prenda con este estampado.

Como no podía ser de otra forma, es en Zara y Mango donde encontramos las diez prendas de lunares con las que calentar motores para la Feria de Abril. Blusas, faldas, vestidos y hasta un bralette se convierten en las prendas de lunares con las que nos quitamos ese mono de Feria de Abril y que, al ser de Zara y Mango, tampoco nos suponen un gran desembolso económico.

Si eres amante de la moda flamenca y los lunares te vuelven loca, es el momento de que fiches alguna de estas prendas de Zara y Mango con las que calentar motores para la Feria de Abril.

Blusa de lunares de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de lunares de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Vestido de lunares de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el vestido de lunares de Mango tiene un precio de 49,99 euros.

Blusa de lunares y volantes de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de lunares y volantes de Zara tienen un precio de 25,95 euros.

Bralette de lunares de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el bralette de lunares de Mango tiene un precio de 29,99 euros.

Falda-pantalón de lunares de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda-pantalón de lunares de Zara tiene un precio de 22,95 euros.

Blusa de lunares de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL (y en versión plus), la blusa de lunares de Mango tiene un precio de 19,99 euros.

Vestido de lunares de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Blusa de lunares de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, la blusa de lunares de Mango tiene un precio de 25,99 euros.

Falda de lunares de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, la falda de lunares de Mango tiene un precio de 29,99 euros.

Blusa de lunares cruzada de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, la blusa de lunares cruzada de Mango tiene un precio de 25,99 euros.