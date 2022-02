La confirmación de la Feria de Abril de Sevilla ha hecho que el sector de la moda flamenca haya recuperado su actividad y que, por fin, hayan podido celebrarse pasarelas como We Love Flamenco y SIMOF, de donde extraemos las tendencias en moda flamenca que se verán por el Real esta Feria de Abril. Aunque no todo es vestirse de flamenca.

Las hay que que prefieren colocarse un vestido de lunares o una prenda elegante (como el vestido verde que hace tipazo y al que le hemos añadido pequeños trucos) para ir a la Feria de Abril y, aunque parezca pronto, ellas ya pueden fichar el conjunto con el que pisarán el Real después de dos años huérfanas de albero.

Si eres de las que va a la Feria de Abril vestida de calle (ya sea porque no eres de Sevilla, porque no tienes traje de flamenca o porque no te ves con uno puesto), te presentamos los pantalones de lunares de Stradivarius que ya puedes fichar para la Feria de Abril por 6 euros. Sí, como lees, los pantalones de lunares de Stradivarius sólo valen 6 euros y se antojan perfectos para un look feriante.

Con el estampado más flamenco como protagonista, estos pantalones de Stradivarius se presentan en versión palazzo y con el tiro largo, perfectos para llevarlos con un cuerpo negro en versión cropped y con unas sandalias de tacón. Con el negro y el blanco como pareja estrella, a estos pantalones de lunares de Stradivarius hay que añadirle un toque de rojo para que se convierta en el trío de color más auténtico de la Feria de Abril.

Así, por sólo 6 euros, ya puedes fichar los pantalones de lunares de Stradivarius para la Feria de Abril con los que tendrás un lookazo súper flamenco, estiloso y, sobre todo, fresquito, que este 2022 la Feria de Abril será de lo más calurosa.

Además, como ya sabrás, el estampado de lunares es el rey de todas las primaveras, por lo que si fichas estos pantalones de Stradivarius podrás ponértelos muchas más veces que para la Feria de Abril

Así son los pantalones de lunares de Stradivarius de 6 euros para la Feria de Abril

En su origen, estos pantalones de lunares también estaban con el fondo negro y el estampado blanco, aunque actualmente sólo están disponibles en blanco con el lunar negro. Ni tan mal, ya que esta combinación de colores nos parece ideal para apostar por ella en cualquier look para ir a la Feria de Abril sin necesidad de tener que ir vestida de flamenca. Con un top negro, unos pendientes rojos y unos buenos taconazos, tendrás el look perfecto para ir a la Feria de Abril apostando por las tendencias flamencas, pero vistiendo de calle.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de lunares de Stradivarius que ya puedes fichar para ir a la Feria de Abril tienen un precio de 5,99 euros.