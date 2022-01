Las primeras tendencias en moda flamenca para 2022 vistas en We Love Flamenco

Había ganas de volver a hablar de moda flamenca. De hablar y de verla, porque nada nos gusta más que volver a ver volantes en movimiento y saber que este 2022, por fin, podremos volver a lucirlos. Como cada enero We Love Flamenco ha celebrado una nueva edición y se ha convertido en la primera pasarela que muestra las tendencias en moda flamenca que veremos en 2022.

A través de casi una treintena de desfiles, We Love Flamenco ha dado las primeras pinceladas de lo que serán las tendencias en moda flamenca para 2022. Todo apuntaba a que la flamenca de esta temporada hundiría sus raíces en las tradiciones más clásicas y que el color y los lunares se adueñarían de la mayoría de las propuestas.

Después de una semana de desfiles, podemos afirmar que la flamenca de 2022 es más flamenca que nunca, que los colores más clásicos (rojo, negro y blanco) vuelven a ser tendencia casi absoluta y que los lunares se convierten en el estampado estrella, por encima de los lisos, que ha sido la tónica dominante en las últimas temporadas flamencas.

El volumen poco a poco va desapareciendo para dar lugar a faldas mucho más vaporosas y con movimiento, una especie de reinterpretación de la estética comfy adaptada a la moda flamenca. Talles que se elevan, mangas que vuelven a la sisa y mantoncillos que se cruzan son algunas de las tendencias en moda flamenca que hemos visto en We Love Flamenco 2022 y que ya tenemos fichadas para esta temporada. Aunque no son las únicas propuestas que pisan fuerte para ferias y romerías. Estas son algunas de las tendencias en moda flamenca para 2022 vistas en We Love Flamenco que hay que fichar ya.

Rojo, negro y blanco, una reivindicación de los colores clásicos

Todo apuntaba a que las tendencias en moda flamenca estarían marcadas por una regresión a las tradiciones más clásicas, por eso no nos extraña que en la mayoría de las colecciones vistas en We Love Flamenco tengan el rojo, el negro y el blanco entre los colores protagonistas.

Ya sean en solitario o combinados entre sí, estos tres colores se han adueñado de la pasarela y todo apunta a que estarán muy presentes en ferias y romerías. Las propuestas más atrevidas de Johanna Calderón o las más clásicas de Carmen Acedo o las de Rocío Olmedo dan buena cuenta de que el rojo, el negro y el blanco (sobre todo combinados entre sí) son los colores que más se van a llevar.

El regreso de las mangas a la sisa

Este tipo de mangas, tan propias de los trajes de flamenca de los ochenta y noventa, llevaban muchas temporadas en el olvido. Alguna pequeña y discreta incorporación en alguna colección, pero algo puramente anecdótico. Ha tenido que llegar 2022 para que las mangas a la sisa vuelvan a ser tendencia absoluta. A diferencia de las mangas ochenteras, esta temporada las mangas a la sisa se presentan mucho más cómodas y comedidas, salvo en algunas propuestas en las que el volumen es el principal reclamo (como las voluminosas mangas de una de las propuestas de Santana Diseños o de Alicia Suárez).

Volantes de capa, pero muy fluidos, pequeños volantes con mucha caída o incluso mangas de farol se convierten en las protagonistas de unos diseños en los que la comodidad y el volver a la estética de antaño son la apuesta segura. Mónica Méndez, Pol Núñez, Pitusa Gasul o Rocío Peralta son algunas de las firmas y diseñadoras que no han dudado en incorporar este tipo de mangas a sus propuestas.

Mantoncillo, siempre

Hace un par de temporadas que el mantoncillo volvió al lugar que le correspondía. A pesar de que diseñadoras como Rocío Peralta, NOTELODIGO o Pol Núñez siempre lo reivindican entre sus propuestas, el mantoncillo había estado relegado a un segundo plano desde hacía un tiempo. Si bien es cierto que hace un par de años volvió a pisar con fuerza la pasarela, no ha sido hasta 2022 cuando hemos advertido la presencia del mantoncillo en casi todas las colecciones.

Ya sea colocado de la forma más tradicional, cruzado en el pecho o con alguna innovación (Rocío Peralta los coloca a modo de bandolera), el regreso del mantoncillo es un hecho innegable. Eso sí, olvídate del mantoncillo como un mero complemento y apuesta por darle todo el protagonismo que merece. Los que se han visto en We Love Flamenco han sido bordados, en su mayoría.

La consagración de los pasacintas

Vivieron su momento álgido en los ochenta y noventa y en 2020 volvieron a nuestra vida para, por culpa de la pandemia, quedarse en los armarios. Los pasacintas, que los amas o los odias, fueron el complemento estrella de los trajes de flamenca de antaño y este 2022, año en el que todas las tendencias flamenca viven una reinterpretación, vuelven a estar más de moda que nunca. Firmas como El Ajolí, que este año ha celebrado su 40 aniversario, o Rocío Márquez han rescatado los pasacintas en algunas de sus propuestas, aunque no son las únicas.

Adiós al volumen, hola a las faldas con caída

El volumen siempre está presente en We Love Flamenco, no podemos decir lo contrario porque estaríamos mintiendo. Desde mangas voluminosas con mucha organza a faldas cuajaditas de organdí donde el contraste de color juega un papel fundamental, todo tiene cabida en la pasarela. Aunque este 2022 hemos advertido una fuerte presencia de las faldas vaporosas, fluidas y con mucha caída y movimiento. Otra reinterpretación más de la estética comfy y que se cuela de lleno en la moda flamenca para dejarnos trajes súper favorecedores y cómodos como los que proponen desde Ángela y Adela, Pepa Garrido o Rocío Olmedo.

Muchos volantes y el talle más alto

Las faldas de neja siguen ocupando un lugar privilegiado en la moda flamenca, pero esta temporada hemos visto un cambio de paradigma en la pasarela. Si bien es cierto que este tipo de fladas, también las canasteras, gozan de un lugar privilegiado en lo que tendencias flamencas se refiere, We Love Flamenco ha dejado claro que la apuesta por subir el talle e incorporarle mucho volantes también es un acierto.

Ya hemos comentado que las faldas son cada vez más vaporosas, algo que se vincula a la comodidad y que también va ligado a esa incorporación de volantes (ya sean en formato mini o incluso en cascada) que trae consigo la subida del talle. Atrás quedaron esos talles a la altura del comienzo de la rodilla que dibujaban las curvas femeninas, pero dificultaban el movimiento, tanto al andar como al bailar. Mercedes Dobenal, Rocío Olmedo y Pitusa Gasul, entre otras, han sido grandes embajadoras de esta tendencia.

Malva y verde agua, la combinación ganadora

La primera en llevarlo a We Love Flamenco 2022 fue Mónica Méndez, que uno de los pases de su desfile apostó por lanzar varios diseños que combinaban el malva y el verde agua (quizás más agua que verde) y fue todo un acierto. Tras ella, múltiples firmas y diseñadores apostaron por esta combinación de colores, caballo ganador esta temporada. No es de extrañar que el malva esté muy presente en las colecciones vista en We Love Flamenco, Pantone ha catalogado el Very Peri como color de 2022 y la moda flamenca no iba a dejar fuera de sus tendencias esta irresistible tonalidad.

Lunares, siempre y a contraste

Por fin los lunares se convierten en el estampado estrella de We Love Flamenco. Es cierto que los lisos y los estampados (algunos absolutamente irresistibles, como los de Pol Núñez y Paco Prieto) también han estado presentes, pero nada comparable a la presencia de los lunares en todas las colecciones vistas en la pasarela.

Pequeños y medianos (poco lunar grande, o casi ninguno, se ha apreciado), los lunares se han adueñado de todas las propuestas, siendo la tónica dominante el contraste entre este estampado, nada de lunar blanco sobre fondo de color. La tendencia esta temporada es jugar al contraste con los lunares, como se puede ver en las propuestas de la firma NOTELODIGO.

Inspiración flamenca para todos los looks

Que la moda flamenca va mucho más allá del traje y el mantoncillo es algo que sabemos desde que éramos pequeñas. La inspiración flamenca está presente en todos los ámbitos de la moda y en We Love Flamenco se han podido ver propuestas que vamos a fichar, ya sea para la noche del pescaíto, para cualquier BBC (bodas, bautizos y comuniones) o para nuestro día a día porque la moda flamenca es un estilo de vida y ahora que nos hemos vuelto a reencontrar con ella apostaremos por los lunares y volantes haya o no haya ferias y romerías. Destacan las propuestas de inspiración flamenca de Johanna Calderón, de Pepa Garrido, Rocío Peralta Mónica Méndez y Foronda y Rafa Díaz, auténticas maravilla para presumir de flamencura todos los días del año.