Alicia Suárez, ganadora del Certamen de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco 2022.

Es una de las jornadas más ilusionantes de We Love Flamenco y en su décima edición no iba a ser menos. Casi ecuador de la semana de desfiles, la tercera jornada de la pasarela estuvo protagonizada por la magia (ver sus flecos en movimiento resulta hipnótico) de los mantones de Foronda, acompañados, como es habitual, por los diseños del modisto Rafa Díaz y por las propuestas que las nuevas promesas de la moda flamenca llevaron al Certamen de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco. La tradición más pura y la innovación más flamenca una vez más se dieron cita en la pasarela.

Ilusión, ganas y prueba de que a la moda flamenca siempre llegan nuevos talentos, así fue la sensación que el Certamen de Diseñadores Noveles dejó en la pasarela. Con la participación de diseñadores de toda Andalucía, el certamen dejó ver que las nuevas promesas de la moda flamenca vienen pisando bastante fuerte.

Anabel Molina, Mª Carmen Sáez, Joaquín Vela (de Jaén), Joaquín Serra (de Córdoba), J. Francisco García, Catalina García (de Sevilla), Ángel Barrera (de Cádiz), Xihomara Pinto (Córdoba) José Juan Hurtado (de Sevilla), Alicia Suárez, (ambos de Sevilla) y Francisco Jesús Rivillas (de Granada) llevaron sus propuestas en forma de colección cápsula, con un total de seis diseños cada uno.

El Certamen de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco 2022

Propuestas innovadoras, e incluso transgresoras, en las que el volumen y la fantasía fueron los principales baluartes, que se lo pusieron bastante difícil al jurado de expertos, compuesto por Laura Sánchez, directora del evento, y la han acompañado Paco Rus (estilista), Rocío Montero (de la firma Lina), Carmen Acedo (directora creativa de la firma homónima), Mónica Méndez (directora creativa de la firma homónima), Olivier Bernoux, Darío Aranyo (fotógrafo de moda) yPilar Larrondo (editora de moda).

Colecciones llenas de talento en las que de nuevo el rojo, el negro y el blanco vuelven a estar muy presentes, pero también los rosas, el verde y la combinación del rosa empolvado y el negro. La visión que los jóvenes diseñadores hicieron de la bata de cola fue todo un deleite para un público muy animado y participativo. Especial mención a la colección de Francisco Jesús Rivilla, el punto más transgresor y atrevido de la tarde.

Finalmente, la colección ganadora resultó ser la de la diseñadora de Coria del Río Alicia Suárez, visiblemente emocionada al conocerse el veredicto. Con diseños inspirados en la sutileza de Marilyn Monroe, la diseñadora presentó una colección muy compacta, en la que el volumen de las faldas y mangas estaban perfectamente conseguidos. Malvas, rosas y tostados fueron los colores elegidos por la diseñadora, que desfilará como profesional en la próxima edición de We Love Flamenco y recibió un cheque-obsequio por parte de Flamentex.

Así es la colección de Foronda y Rafa Díaz para We Love Flamenco 2022

La ilusión de aquellos que empiezan engarzó a la perfección con el halo de magia que inunda el salón Real del Hotel Alfonso XIII cuando hacen su aparición los mantones de Foronda. Auténticas obras de arte, los mantones que Juan Foronda ha presentado en la tercera jornada de desfiles de We Love Flamenco han estado acompañados por los diseños del modisto Rafa Díaz.

Inspirado por la mezcolanza de culturas de la que puede presumir Andalucía, Juan Foronda ha presentado una colección de mantillas y mantones para 2022 que invitan a soñar. Más de 25 propuestas en las que los bordados y flecos se convierten en elementos hipnóticos de los que resulta imposible apartar la vista. Tradicionales obras de arte, los mantones de Foronda han vestido los diseños de Rafa Díaz, que también siguieron una línea de corte clásico, donde los lunares rojos y blancos fueron los protagonistas.

El clásico popelín comparte escena con tejidos más nobles como el moaré y el georgette. También pudieron verse sobre la pasarela prendas inspiradas en los propios mantones, auténticas obras de arte. Un conjunto dos piezas con un pantalón bordado en fucsia y un cuerpo con volantes, un traje sastre de intenso rojo, también bordado, o una falda mantón en color verde esmeralda acapararon todas las miradas.

Durante la presentación de la colección de Foronda y Rafa Díaz la bailaora Rosa Belmonte se encargó de demostrar el poder del movimiento de un mantón, la mejor carta de presentación para este tipo de joyas. También quiso aportar su granito de arena a la hora de crear ese halo de magia la artista Laura Gallego, que actuó durante la presentación de la colección y acompañó a la bailaora.

Ecuador de la semana, los desfiles del 18 de enero cuentan con la participación de Rocío Peralta, que presenta en la pasarela su colección Entre Cuba y Filipinas va Carmen la cigarrera (a las 19:00). Además, a las 20:30 se celebra Viva by WLF, la hermana pequeña de We Love Flamenco y que cuenta con la participación de Antonio Arcos, Engalana, Guzman y Ana Ferreiro.

