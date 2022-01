We Love Flamenco 2022: horarios, desfiles y diseñadores

Este sábado 15 de enero el Hotel Alfonso XIII vuelve a vestirse de gala para acoger una nueva edición de We Love Flamenco, quizás la más esperada. Después de dos años de pandemia en los que la moda flamenca ha vivido tiempos muy difíciles, la pasarela regresa para devolver la ilusión y la esperanza a diseñadores y artesanos y volver a ser ese escaparate de volantes y lunares.

Con su primera edición en 2013, We Love Flamenco celebra este 2022 su décimo aniversario. Diez años en los que desde GO! Eventos y Comunicación, agencia responsable de la pasarela, han hecho de la moda flamenca un concepto de Alta Costura. Ahora, en plena cuenta atrás para volver a ver sus desfiles, te contamos todo lo que debes saber sobre We Love Flamenco 2022 para que no pierdas detalle.

Desde el 15 al 21 de enero iremos dando a conocer los horarios de los desfiles, los diseñadores, las crónicas y las fotogalerías de We Love Flamenco 2022 en la web. También puedes seguir las últimas tendencias en moda flamenca y todos los entresijos a través de la cuenta de Instagram de Wappíssima.

Horarios de los desfiles de We Love Flamenco 2022

La X edición de We Love Flamenco cuenta con la participación de 28 firmas de moda flamenca y repartidas en 27 desfiles, en los que tampoco falta el tinte solidario. Un año más, la pasarela de moda flamenca cuenta con el ya tradicional desfile benéfico de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, donde las modelos son mujeres que luchan frente a esta enfermedad.

Como novedad, este año los desfiles de We Love Flamenco infantil, cuyos beneficios son destinados a diferentes causas como Unicef o Save the children, también quedarán integrados en el calendario de la semana de desfiles. Del mismo modo lo hará Viva by WLF, la hermana pequeña de We Love Flamenco, para firmas y diseñadores emergentes, cuyo desfile colectivo será en la tarde del martes 18 de enero.

Estos son los horarios de los desfiles de We Love Flamenco 2022.

Los diseñadores de We Love Flamenco 2022

Ya hemos avanzado los horarios de los desfiles, ahora toca conocer a los diseñadores que participan en We Love Flamenco 2022 y recordar cuáles fueron sus últimas propuestas en moda flamenca. Repasamos la participación de los diseñadores en la anterior edición de We Love Flamenco y calentamos motores para el décimo aniversario de la Semana de la Moda Flamenca.

Diseñadores como Rocío Peralta, Pol Núñez, Javier Mojarro, José Hidalgo, Carmen Acedo, Ángela y Adela o Pepa Garrido participan en la X edición de We Love Flamenco, pero no son los únicos que se dan cita en la primera pasarela de moda flamenca de 2022.

Estos son los diseñadores que participan en We Love Flamenco 2022.

Así es el décimo aniversario de We Love Flamenco

Todas las ediciones son especiales y todas les hacen mucha ilusión, pero ambos reconocen que la décima es la más especial de todas. Celebrar una década sobre las pasarelas es todo un triunfo, ser los artífices de que por fin vayamos a ver un revuelo de volantes después de dos años de pandemia es mucho más que una victoria.

"En esta edición confluyen muchas cosas, es el décimo aniversario y, además venimos de una pandemia, los sentimientos están muy revueltos y el esfuerzo para llegar aquí ha sido titánico", reconocen Laura Sánchez y Javier Vila, directores de la pasarela.

Con las colecciones colgadas en los percheros desde 2020 y tratándose de una moda de carácter estacional, tanto los diseñadores como los responsables de la pasarela han tenido que trabajar duro para celebrar We Love Flamenco 2022. Quizás por las ganas, el esfuerzo y esa esperanza que que transmiten, la X edición de We Love Flamenco sea la más especial.

Conoce los detalles del décimo aniversario de We Love Flamenco.