Todos los diseñadores que participan en We Love Flamenco 2022

Enero vuelve a ser el mes de los lunares con el regreso de We Love Flamenco, que este año celebra su décimo aniversario. Con un calendario de desfiles que van desde el 15 al 21 de enero, We Love Flamenco recupera su presencialidad y vuelve a convertirse en escaparate de la moda flamenca.

A pesar de que estos dos últimos años han sido terribles para el sector, la moda flamenca parece recuperar su actividad este 2022. Tras la presentación del proyecto Andalucía, destino de moda, desarrollado por la agencia GO! Eventos y Comunicación en colaboración con la Junta de Andalucía, ahora toca vivir la primera cita anual con las pasarelas de moda flamenca.

Ya hemos avanzado los horarios de los desfiles, ahora toca conocer a los diseñadores que participan en We Love Flamenco 2022 y recordar cuáles fueron sus últimas propuestas en moda flamenca. Repasamos la participación de los diseñadores en la anterior edición de We Love Flamenco y calentamos motores para el décimo aniversario de la Semana de la Moda Flamenca de Andalucía.

José Hidalgo en We Love Flamenco

En la edición de 2020, la última que pudo verse de manera presencial, José Hidalgo presentó su colección Feriante, inspirada en los siete días de Feria. Mañana, tarde y noche en una colección pensada para disfrutar de cada momento. Feria de día, paseo a caballo, tardes de toros, noches de cante: un look para cada ocasión. En su último desfile, el lunar se convirtió en el protagonista, aunque José Hidalgo viste a una nueva flamenca con estampados geométricos y florales difuminados. Estamos deseando ver sus propuestas para 2022.

El Ajolí en We Love Flamenco

Rincones del alma, así se llamaba la última colección de El Ajolí vista en We Love Flamenco. Presentada como un ejercicio de introspección, la colección (un tanto premonitoria, invitaba a dejar de lado las prisas con las que vamos por la vida. "Significa centrarnos en unos instantes muy especiales: los de vestirse de flamenca. Ese ratito que todas guardamos para nosotras, que nos dedicamos con cariño y esmero cuando cuidadosamente preparamos el traje y todos los complementos que lo acompañan y empezamos a encajarlo en nuestro cuerpo", explicaban desde El Ajolí, la firma de Pepe Jiménez.

Johanna Calderón en We Love Flamenco

La diseñadora madrileña Johanna Calderón daba el salto el salto el pasado 2020 desde Viva a We Love Flamenco. Su concepto de la moda flamenca llevó a la pasarela diseños que marcan cintura y dan volúmenes en las mangas. En aquella colección, la diseñadora repetía con lo que es ya su seña de identidad: botones dorados vintage. Denominada InSha'Allah, la colección que Calderón presentó en We Love Flamenco 2020 estaba inspirada en Marruecos, sus calles, colores y zocos. Una fusión de estilos que va desde adoquines árabes hasta los estampados de lunares.

Santa Diseños en We Love Flamenco

La colección que la firma presentaba en We Love Flamenco 2020 se planteaba como una respuesta a las propias necesidades de las mujeres. Denominada Contigo, se trataba de una colección compuesta por 30 diseños, confeccionados con tejidos ligeros y vaporosos, así como estampados exclusivos estilo acuarela, con gama cromática muy amplia. "La inspiración es un poco la demanda de mis propias clientas, lo que he escuchado, sus necesidades; de ahí el nombre", contaba Fran Santana, director creativo de la firma lepera Santana Diseños.

Mónica Méndez en We Love Flamenco

Pleamar, la colección que Mónica Méndez llevaba a We Love Flamenco 2020, representaba la serenidad de una mujer segura y decidida, que sabe lo que quiere y pisa con fuerza, que no renuncia a lo nuevo, pero sin olvidar sus raíces. Como el mar, que en su plenitud despliega toda su magia, dibujando en el horizonte una luz difícil de olvidar. En aquella colección predominaban encajes, plumetis, gasas, puntos y crepes. Los lunares devorados en terciopelo y los estampados acuarelados y florales, se entremezclaban con los lisos en tonalidades muy variadas.

NOTELODIGO en We Love Flamenco

Con la mirada puesta en la flamenca de toda la vida que no pasa de moda, NOTELODIGO presentaba en We Love Flamenco 2020 una colección compuesta por 35 trajes, confeccionados en hilo, gasas, georgette y algodón, con una gama bastante variada, en cuanto a colorido. En su mayoría con lunares y colores lisos, los vestidos de NOTELODIGO acentúan la silueta, al llevar los cortes bajos.

Carmen Acedo en We Love Flamenco

Carmen Acedo presentaba en We Love Flamenco 2020 una colección confeccionada en tejidos tintados de colores lisos clásicos de la firma trianera como el negro, el verde botella, grises y burdeos que dan paso a los lunares y las flores. El estilo canastero y el patchwork se adornaban con aplicaciones y encajes. Creaciones más romeras de dos piezas también pudieron verse en Callejuela de la O, donde el lino, el chantilly y el encaje de bolillos realzan, mejor que nunca, la belleza de la mujer sevillana y trianera.

Lucía Herreros en We Love Flamenco

Lucía Herreros ascendía en 2020 a la pasarela madre tras desfilar en Vivabywlf en varias ocasiones, con su colección Sentir. "En un viaje a Fuerteventura me impresionó la fuerza de la naturaleza: los tonos terrosos y rojizos del paisaje desnudo, la fuerza del mar con sus tonalidades verdosas y azulinas, las blancas playas resplandecientes", explicaba la joven diseñadora sobre la que era su primera colección en We Love Flamenco.

Daniel Robles en We Love Flamenco

La colección que el joven diseñador Daniel Robles presentaba en We Love Flamenco 2020 se inspiraba en los hechos ocurridos en la ciudad de Sevilla durante la Guerra Civil, en el que muchas devociones populares de la ciudad fueron escondidas por la quema, algunas con mayor suerte que otras. Aunque, en realidad, Robles tomaba como referencia una conocida Hermandad, algo que se veía reflejado en el comienzo y final de la colección.

Javier Mojarro en We Love Flamenco

Martha Jane Canary, conocida como Calamity Jane fue la inspiración para el diseñador onubense Javier Mojarro, cuya colección 2020 estaba marcada por un discurso feminista, que servía de de hilo conductor, junto con la estética americana. El desfile en We Love Flamenco estaba dividido diferentes bloques, algunos de ellos dirigidos a una flamenca más de camino y otros para la Feria con looks más pensados para la noche.

Ventura en We Love Flamenco

La colección de Ventura para We Love Flamenco 2020 hacía referencia a una leyenda del pueblo gitano romaní, en la que se cuenta que Dios bendijo a los gitanos con el Blagostobo, todo lo bueno, placer y libertad, de ahí viene también la inspiración. Dicha colección estaba compuesta de 25 vestidos confeccionados en tejidos diversos como el biolastan, la gasa, el punto de seda o el georgette, en algunos momentos lisos y en otros con estampación de lunares, flores y elementos varios.

José Manuel Valencia en We Love Flamenco

La colección que José Manuel Valencia presentaba en 2020 en We Love Flamenco se componía de varias líneas claramente diferenciadas. Una, guiada por el color blanco, en el que una amplia gama de colores pasteles abrían el desfile; para luego dar paso al negro, como protagonista. Grandes mangas y volumen muy en la línea del diseñador de Rociana del Condado. Encajes y aplicaciones también fueron protagonistas, además de los trajes ceñidos, contrastando con otros con más vuelo.

Javier Ordóñez en We Love Flamenco

Ganador del Certamen de Noveles de We Love Flamenco en 2020, el diseñador lleva sus propuestas por primera vez a la pasarela profesional.

Foronda y Rafa Díaz en We Love Flamenco

No se entiende el traje de flamenca sin su compañero del alma: el mantón. Por eso, Juan Foronda y Rafa Díaz se volvían a dar la mano en 2020 (también lo hacen en 2022) a la hora de presentar colección en We Love Flamenco. Bajo el nombre de Sentimientos, la colección que presentó Rafa Díaz juega al contraste. La flamenca clásica se hacía patente con un estilo más clásico en el que el popelín blanco y los lunares de colores tomaron una fuerte presencia entre los flecos y bordados de Foronda.

Rocío Peralta en We Love Flamenco

El desfile de Rocío Peralta, uno de los más esperados de la temporada, inauguraba en 2020 la pasarela We love Flamenco (este año Peralta presenta colección el cuarto día de desfiles, el 18 de enero). La diseñadora presentaba Canela y Fuego, una colección inspirada en las cigarreras de Sevilla, con tonos crudos, rojos y donde no faltaban los lunares y estampados. Los cortes clásicos dibujaban la silueta femenina en trajes de flamenca elegantes, aderezados con los icónicos mantones de la firma.

Antonio Arcos en We Love Flamenco

Antonio Arcos pisaba fuerte en 2020 con su primer desfile en la pasarela Viva by We Love Flamenco, donde presentaba con su colección POSE. La inspiración principal son las flores de tonos rosas y los lazos, aunque mucho tiene que ver la estética de la reconocida serie de Netflix, del mismo nombre.

Engalana en We Love Flamenco

La colección de Engalana Mírame a los ojos irrumpía en Viva by We Love Flamenco 2020 con 26 vestidos de tejidos muy vaporosos y llenos de detalles de organza, tul y polipiel. Resaltaban las líneas clásicas, con las que se conseguían siluetas tan sencillas como femeninas, y con colores como el púrpura, el rubí y el violeta, la firma de Fuentes de Andalucía presentaba la paleta de colores predominante en sus diseños.

Ana Ferreiro en We Love Flamenco

Tetuán, así se llamaba la colección que Ana Ferreiro llevaba por primera vez a We Love Falemco. Sus propuestas representaban la fusión de dos mundos con un pasado en común. Inspirada en Marruecos, su colección en We Love Flamenco 2020 constaba de 22 trajes. "Sin querer perder la esencia de la moda flamenca, he querido utilizar estampados étnicos, tejidos con brillo y toques de aplicaciones con pedrería, haciéndonos recordar ese pasado en común del que nacen nuestras culturas", explicaba la que fuera ganadora del Concurso de Diseñadores Noveles 2019.

Ángela y Adela en We Love Flamenco

Chapineros, 1, así bautizaron las diseñadoras Ángela y Adela a su colección 2020 de moda flamenca que, además, hacía referencia a su nueva ubicación en la céntrica calle de Chapineros; una calle con nombre de oficio artesanal en la que las diseñadoras continuarán entretejiendo su trayectoria haciendo gala de las mezclas de tejidos, incorporando nuevas texturas, combinando telas nobles teñidas a mano y aplicaciones de diversos materiales, dotando cada una de sus nuevas creaciones de un toque vintage que las hace únicas.

Pol Núñez en We Love Flamenco

"Hago mi 25 aniversario en la moda y he querido hacer una colección recopilatoria de muchas etapas, pues comenzamos con las tiras bordadas y los crochés, que los hemos reinventado. Tenemos lunares, flores, mantones de punto de cruz, para olvidar el clásico bordado", explicaba Delia Núñez, directora creativa de la firma Flamenca Pol Núñez, en la presentación de We Love Flamenco 2020. Mucho color y mucha alegría llenaron la pasarela de We Love Flamenco con este desfile, donde los trajes volvía a ser eclécticos, llenos de tonos vivos y con cortes asimétricos.

Pepa Garrido en We Love Flamenco

Pepa Garrido volvía a We love flamenco "más viva que nunca", según apuntaba Carmen Cañaveral, directora creativa de la firma de moda flamenca. Su colección 2020 estaba llena de personalidad: "Hacemos un recorrido por los diseños y estampados más significativos de todos estos años, y ampliamos con diseños más frescos llenos de colorido y estampados muy gitanos y primaverales", añadía Carmen. Con el nombre de Viva la Pepa, esta colección llevaba a We Love Flamenco unos trajes confeccionados con tejidos ligeros y plisados, como creps y gasas.

Paco Prieto en We Love Flamenco

Paco Prieto presentaba en la pasarela We Love Flamenco una colección desde su más absoluta intimidad, "surgida del silencio de mi taller", explicaba el diseñador, quien se servía de los tejidos que han formado un mundo propio de combinaciones arriesgadas en busca de un protagonismo en la composición de los trajes. Un trabajo novedoso en la mezcla cromática y las texturas, pero que no abandonaba la base de patrones clásicos de la firma onubense.

Rocío Márquez en We Love Flamenco

Aquarela, así se llamaba la colección que Rocío Márquez presentaba en 2020 en We Love Flamenco y que nos transporta a los meses del buen tiempo, del azahar y de la alegría, con una pincelada de nostalgia. "Me he inspirado en las mujeres de antaño, en la primavera, en el color y el olor que transmite pensar en esa época del año, en la que todo parece que es más bonito", explicaba la directora creativa de la marca homónima.

Pitusa Gasul en We Love Flamenco

"Un recorrido por el trabajo hecho durante estos 26 años de trayectoria, resaltando aquellos detalles, colores y formas que más nos identifican", explicaba Pitusa Gasul, directora creativa de la marca homónima, que regresaba a la pasarela We Love Flamenco con esta colección. Bajo el nombre de 26 abriles, la colección constaba de diseños confeccionados con algodones, gasa, georgettes, bambulas, así como con adornos y aplicaciones de terciopelo, bolillos y bordados.

Rocío Olmedo en We Love Flamenco

La realeza y la alta sociedad británica de principios del siglo XX sirvieron de inspiración para la moda flamenca y es por eso por lo que la diseñadora sevillana Rocío Olmedo se nutrió de esa estética para aderezar su desfile en We Love Flamenco 2020. En cuanto a los tejidos, Olmedo no abandonaba las gasas y algodones con mucho peso, al igual que con el corte, en el que sigue siendo fiel a los extremos, haciendo uso de talles muy altos o muy bajos. En su colección de 2020 estaba presente una amplia gama de colores saturados, desde los azules a los rosas, sin olvidar blancos y negros, en liso y en estampado de lunares.

Pablo Retamero & Juanjo Bernal en We Love Flamenco

Meraki, así se llamaba la colección con la que Pablo Retamero & Juanjo Bernal participaban en We Love Flamenco 2020, quienes se inspiraron en la jungla tropical africana para crear los 43 trajes que la componen. Estampados florales contrastados con los looks de noche llenaban la pasarela de We Love Flamenco de color.