Estos son los horarios de todos los desfiles de We Love Flamenco 2022

La cuenta atrás para la celebración de la X edición de We Love Flamenco ha comenzado. Después del parón a causa de la pandemia, la pasarela de moda flamenca vuelve a convertirse en uno de los mejores escaparates para el sector y celebra sus diez años con un regreso más que esperado. De nuevo, el Hotel Alfonso XIII se convierte en el enclave perfecto para la celebración de una nueva edición de We Love Flamenco del 15 al 21 de enero con siete desfile en los que participan una treintena de diseñadores.

Así, la moda flamenca se prepara para su regreso a las pasarela en 2022 y We Love Flamenco se convierte en el primer evento del año en el que por fin podremos ver un revuelo de volantes. Organizada por la agencia GO! Eventos y Comunicación, la Semana de la Moda Flamenca de Andalucía se convierte en el primero de los eventos aglutinados bajo el proyecto Andalucía, destino de moda, fruto de la colaboración de la propia agencia y la Junta de Andalucía.

Con entradas a la venta dese el pasado mes de noviembre, We Love Flamenco regresa para celebrar su décimo aniversario y para ser de nuevo ese evento marcado en rojo en el calendario de las sevillanas, que volverán a mirar enero como el mes de los volantes y lunares. Si eres amante de la moda flamenca, no te pierdas el calendario y los horarios de los desfiles de We love Flamenco 2022.

Horarios de los desfiles de We Love Flamenco

La X edición de We Love Flamenco, quizás la más especial de todas, cuenta con la participación de 28 firmas de moda flamenca y repartidas en 27 desfiles, en los que tampoco falta el tinte solidario. Un año más, la pasarela de moda flamenca cuenta con el ya tradicional desfile benéfico de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, donde las modelos son mujeres que luchan frente a esta enfermedad.

Como novedad, este año los desfiles de We Love Flamenco infantil, cuyos beneficios son destinados a diferentes causas como Unicef o Save the children, también quedarán integrados en el calendario de la semana de desfiles. "En este año tan especial no podíamos olvidarnos de todas esas niñas que aún no han conocido lo que es vestirse de flamenca; por eso, en esta X edición no queríamos dejar fuera We Love Flamenco Infantil", explican desde GO! Eventos y Comunicación.

Del mismo modo lo hará Viva by WLF, la hermana pequeña de We Love Flamenco, para firmas y diseñadores emergentes, cuyo desfile colectivo será en la tarde del martes 18 de enero.

Desfiles del sábado 15 de enero

16:30 JOSÉ HIDALGO

17:30 EL AJOLÍ

18:30 JOHANNA CALDERÓN

19:30 SANTANA DISEÑOS

20:30 MÓNICA MÉNDEZ

21:30 NOTELODIGO

Desfiles del domingo 16 de enero

16:30 CARMEN ACEDO

17.30 LUCÍA HERREROS / DANIEL ROBLES

18:30 JAVIER MOJARRO / VENTURA

19:30 JOSÉ MANUEL VALENCIA

20:30 JAVIER ORDÓÑEZ

Desfiles del lunes 17 de enero

18:00 GALA NOVELES

20:00 FORONDA & RAFA DÍAZ

Desfiles del martes 18 de enero

19:00 ROCÍO PERALTA

20:30 VIVA BY WLF (colectivo): ANTONIO ARCOS, ENGALANA, GUZMÁN, Y ANA FERREIRO

Desfiles del miércoles 19 de enero

18:00 WELOVEFLAMENCO INFANTIL (I)

20:00 WELOVEFLAMENCO INFANTIL (II)

Desfiles del jueves 20 de enero

19:00H ÁNGELA Y ADELA

20:00H FLAMENCA POL NÚÑEZ

21:00H PEPA GARRIDO

Desfiles del viernes 21 de enero

13:00 DESFILE BENÉFICO FUNDACIÓN SANDRA IBARRA

16:30 MERCEDES DOBENAL

17:30 PACO PRIETO

18:30 ROCÍO MÁRQUEZ

19:30 PITUSA GASUL

20:30 ROCÍO OLMEDO

21:30 PABLO RETAMERO & JUANJO BERNAL