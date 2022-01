La moda flamenca prepara su regreso a las pasarelas en 2022

Todos los sectores se han visto afectados a causa de la pandemia, pero el de la moda flamenca es quizás el que haya sufrido las peores consecuencias a causa de su marcada estacionalidad. Aunque todo parece indicar que 2022 será el año de los volantes y lunares, el año en el que la moda flamenca recuperó la ilusión, sobre todo después de la última iniciativa para la dinamización del sector organizada por la agencia GO! Eventos y Comunicación en colaboración con la Junta de Andalucía: Andalucía, destino de moda.

El tiempo de inactividad, a consecuencia del Covid-19, ha sido perjudicial para el sector de la moda flamenca. Ante la confirmación de que habrá Feria de Abril en 2022, las pasarelas también volverán a celebrarse, y con estas noticias los diseñadores recuperan la ilusión y las ganas de trabajar en los diseños que marcarán las tendencias en moda flamenca. Así, pasarelas como We Love Flameco, que celebra su X edición del 15 al 21 de enero, o Simof, que vive su XXVII edición del 3 al 6 de febrero, se convierten en las pasarelas que marcan el pistoletazo de salida para el regreso de la moda flamenca a las pasarelas.

A pesar de que 2022 se plantea como un año cargado de moda flamenca, la pandemia ha afectado negativamente a muchos negocios del sector, que ahora sienten incertidumbre y algunas dudas con respecto al futuro de sus firmas. Ángela Aguilar, diseñadora de la firma Ángela y Adela; Consuelo Carvajal, directora comercial de Artesanía Carvajal; Lucía Álvarez, propietaria de Castañuelas Filigrana; y el diseñador Pedro Béjar comparten sus expectativas y deseos para las pasarelas de moda flamenca de 2022.

Ángela Aguilar, diseñadora de la firma Ángela y Adela, es una de las profesionales del sector que espera con ilusión la vuelta de las pasarelas flamencas. "Tengo muchísimas ganas, mentiría si te dijera lo contrario. Nos supone mucho esfuerzo, pero vamos para adelante", asegura. No va a ser fácil presentar colecciones completamente nuevas en pasarelas como We Love Flamenco o Simof en 2022, ya que las realizadas para los desfiles de 2020 todavía no han visto la luz. Consuelo Carvajal, directora comercial de Artesanía Carvajal comparte las palabras de Ángela Aguilar.

"Hacer colecciones totalmente nuevas es imposible, no tenemos liquidez. Alguna pincelada nueva habrá porque queremos llegar con ilusión, con un -mira, aquí estamos, seguimos creando-, pero no podemos presentar una colección completa", explica Consuelo Carvajal.

El diseñador Pedro Béjar, finalista del Certamen de Diseñadores Noveles de Simof 2015, no participó en la edición del Salón Internacional de la Moda Flamenca 2019, y tampoco lo hará en 2022. "En mi desfile de 2019 se respiraba la despedida. Simof lleva muchos meses de trabajo y tras la pasarela tienes que darlo todo para recuperar la inversión. Me apetecía parar y dedicarme a hacer pasarelas de invitada y de novia", expone.

La moda flamenca recupera la ilusión

Existe una expectación latente entorno a los desfiles que se esperan para 2022. Los diseñadores, fabricantes y artesanos esperan con impaciencia unos encuentros que son esenciales para presentar sus trabajos y colecciones anuales. Muchos artesanos desearían presentar colecciones novedosas y demostrar que han seguido trabajando durante estos dos años en los que la moda flamenca ha sufrido un gran bloqueo económico.

La mayoría no puede contar con los fondos y herramientas suficientes para ello. Ángela Aguilar reconoce que "no quiere sacar los vestidos de su colección de 2020 y que ya tiene una nueva para We Love Flamenco 2022". No obstante, ésta será más reducida que en años anteriores. "Quiero hacer un resumen de la trayectoria de Ángela y Adela. Haré una colección nueva con 15 vestidos, el último cartucho", sentencia.

Una de las grandes causas de la crisis del sector durante este tiempo ha sido la falta de ferias y romerías, por eso la confirmación de la Feria de Abril 2022 ha generado expectativas entre los profesionales de la moda flamenca. Lucía Álvarez, propietaria de Castañuelas Filigrana, reconoce que su clientela no está directamente en la Feria de Sevilla, pero que ésta influye en su negocio de castañuelas y complementos. "La gente se anima con la Feria, da clases de sevillanas, de castañuelas. La Feria conlleva mucha animación. Los sevillanos tienen muchas ganas, y sienten la necesidad de ayudar al sector. Nosotros ya no nos bastamos solos", expone.

El desfile del centro de Sevilla como punto de inflexión

Ha sido un año duro para el sector de la moda flamenca, pero muchas han sido las iniciativas promovidas por el Ayuntamiento de Sevilla durante este último año para apoyar a los diseñadores y artesanos, y promocionar la moda flamenca. El pasado 18 de septiembre en la Avenida de la Constitución tuvo lugar el desfile realizado junto con las asociaciones Qlamenco, Mof & Art y Lunar Off, en el que participaron una treintena de diseñadores. Éste fue un preámbulo de lo que se espera en las pasarelas de 2022: energía, ilusión y muchas ganas.

"Ahora hay muchas ganas, se nota la energía en todo. En septiembre y a pleno sol la gente aguantó en el desfile de la Avenida de la Constitución", comparte Lucía Álvarez, propietaria de Castañuelas Filigrana. Consuelo Carvajal coincide con las sensaciones que dejó este desfile tan esperado, "Sevilla se volcó con los desfiles, estaba deseosa. La calle parecía primavera en vez de casi otoño. Nos sentimos muy arropados por los sevillanos", nos cuenta.

La reinvención de la moda flamenca

A Lucía Álvarez, el confinamiento le sirvió para parar y reflexionar sobre el rumbo de su negocio familiar. "Como fabricante veo mi negocio desde otro punto de vista. Tenía una vida muy estresante, he aprendido a delegar", comparte. Ahora, tras dos años de parón en el mundo de la moda flamenca, ha sacado una edición única, fruto de esos meses de encierro.

"La última edición de castañuelas va con piedras de Swarovski, es una colección de pasarela. Tenía las piedras en mi casa, me las mandaron antes del confinamiento para que montara algo para su revista, y claro, tuve mucho tiempo para pensar ideas". Lucía Álvarez también ha descubierto las ventas online, "no las tenía porque no me gustaban, pero ahora me están abriendo muchas puertas".

La firma Ángela y Adela también se ha reinventado durante la pandemia. Han comenzado a ofrecer un servicio de arreglos y customizaciones. "Tú vienes con tu maleta, con algún vestido bueno que tengas, lo tuneamos y le damos una segunda oportunidad", comparte Ángela Aguilar. El diseñador Pedro Béjar tampoco perdió el tiempo y sacó una colección de camisetas, "no tanto por el tema económico, sino para seguir en activo. Quería hacer algo diferente, las camisetas llevaban una flamenca con cara de cabreada".

Así serán las tendencias en moda flamenca

Al igual que las colecciones de 2020, las tendencias de moda flamenca de hace dos años no han visto aún la luz. "Espero que se mantengan las del 2020 porque eran bastante bonitas, el coral, el malva. Creo que se verán mucho porque la gente aún tiene sin estrenar sus trajes de 2020", comenta Pedro Béjar. Su colección de flamenca, será “totalmente nueva, pero muy pequeña. Seguirá mi línea pero estará más enfocada a la editorial, no tanto a la venta o al estilo comercial".

Béjar adelanta que mezclará tonos pasteles y vivos, y que de esta colección cápsula busca "disfrutarla después de los dos años que hemos pasado en el sector". La incertidumbre sobre las primeras colecciones post-pandemia se ha apoderado del sector de la moda flamenca, y también de su clientela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PEDRO BÉJAR (@pedrobejar)

Diseñadores, artesanos y fabricantes desean recuperar la normalidad cuanto antes. Todo indica que 2022 será un año señalado en el que vivir ferias, romerías y pasarelas flamencas con especial intensidad. La moda flamenca vuelve con mucha fuerza, los profesionales preparan ya con ilusión sus colecciones para el ansiado regreso de las pasarelas, y se crea una gran expectación sobre las tendencias por las que apostarán los diseñadores que, confiamos, merecerán la larga espera.