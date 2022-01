La moda flamenca como máximo exponente de la 'marca Andalucía'

"El traje de flamenca es el símbolo universal y genuino andaluz y hay que ponerlo en alza", así comenzaba Laura Sánchez, directora de la agencia de comunicación GO! Eventos y Comunicación, la presentación de uno de los proyectos más ambiciosos relacionados con la moda flamenca de los últimos tiempo. Bajo el nombre Andalucia, destino de moda, Sánchez, junto con el también director y responsable de GO! Eventos Y Comunicación Javier Villa, ha presentado en la mañana de este martes 4 de enero en el hotel Las casas del rey de Baeza un proyecto conjunto con la Consejería de Turismo que busca dinamizar la moda andaluza y darle a la artesanía flamenca el lugar que le corresponde. Todo ello en las vísperas de las celebraciónes de las pasarelas de moda flamenca We Love Flamenco y SIMOF.

La moda flamenca, uno de los principales baluartes de Andalucía, ha vivido difíciles momentos a raíz de la pandemia, siendo uno de los sectores más castigados a causa de su estacionalidad. "La moda flamenca no se ha consumido porque no ha habido ferias ni romerías este 2022 las mujeres se tienen que vestir de flamenca, aunque me cueste la salud", anunciaba Javier Villa.

Movido por una sensación de orfandad de la moda flamenca en los que han sido los peores años para el sector, Villa sintió la necesidad de apostar por un proyecto en el que la artesanía flamenca fuese la total y absoluta protagonista y así se lo hizo saber a Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía el pasado mes de mayo. "Me habló del proyecto en el Palacio de las Dueñas, donde pude ver de primera mano las obras de arte que son los trajes de flamenca y decidimos apostar por él porque es una iniciativa que aboga por nuestra tierra, por nuestras costumbres y por nuestras tradiciones", ha expresado Juan Marín durante la presentación de Andalucía, destino de moda.

De esta forma, Andalucía, destino de moda se presenta como un proyecto que engloba diversas actividades con las que dar visibilidad y promoción a numerosas empresas, artesanos y diseñadores andaluces con la moda flamenca como hilo conductor. Una apuesta firme por darle a la moda flamenca el lugar que le corresponde.

Durante la presentación, además de Laura Sánchez y Javier Villa, responsables de GO! Eventos y Comunicación y Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, también han estado presentes el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez, y la delegada Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Sevilla Rosa Hernández, junto a una convocatoria de invitados donde se han representado las asociaciones y plataformas de moda flamenca y de turismo y hostelería.

Actividades dentro del proyecto 'Andalucía destino de moda'

Con la idea de desarrollar diversas actividades que fuesen más allá de una pasarela o un desfile de moda flamenca, esta iniciativa lo que busca es aglutinar acciones que promuevan la moda flamenca como reclamo y como marca Andalucía. En ese sentido, se han desarrollado un total de siete acciones.

Desfile de moda andaluza : Coincidiendo con los actos previstos para el Día de Andalucía, se celebrará un desfile de moda flamenca en el Paseo de Roma, en el que participarán alrededor de cien firmas de moda flamenca y de inspiración flamenca. El requisito para participar en este desfile es haber presentado colección previamente en cualquier pasarela de moda andaluza.

: Coincidiendo con los actos previstos para el Día de Andalucía, se celebrará un desfile de moda flamenca en el Paseo de Roma, en el que participarán alrededor de cien firmas de moda flamenca y de inspiración flamenca. El requisito para participar en este desfile es haber presentado colección previamente en cualquier pasarela de moda andaluza. Premios a la Excelencia en Moda Andaluza : Se trata de la primera edición de estos galardones, que buscan distinguir a empresas, firmas, personalidades y artesanos por su excelencia en categorías como la trayectoria, la sostenibilidad o la comunicación. Estos premios se entregarán en mayo en una de las provincias andaluzas.

: Se trata de la primera edición de estos galardones, que buscan distinguir a empresas, firmas, personalidades y artesanos por su excelencia en categorías como la trayectoria, la sostenibilidad o la comunicación. Estos premios se entregarán en mayo en una de las provincias andaluzas. Presencia de un stand informativo de Andalucía, destino de moda en feria de moda andaluza y en Fitur : Con la idea de crear una base de datos en la que estén recogidos todos los asuntos relacionados con la moda flamenca en Andalucía se crea una especie de puesto informativo que estará presente en cho stand de Andalucía, Destino de Moda estará emplazado en We Love Flamenco, SIMOF, FIMAF, Pasarela Flamenca Granada, Pasarela Flamenca Jerez, Andújar Flamenca y FITUR.

: Con la idea de crear una base de datos en la que estén recogidos todos los asuntos relacionados con la moda flamenca en Andalucía se crea una especie de puesto informativo que estará presente en cho stand de Andalucía, Destino de Moda estará emplazado en We Love Flamenco, SIMOF, FIMAF, Pasarela Flamenca Granada, Pasarela Flamenca Jerez, Andújar Flamenca y FITUR. Una exposición de moda flamenca : Cada año se centraría en un producto específico de la moda andaluza: trajes de flamenca, trajes de corto o vestidos de piconera, entre otros, o en los sectores de artesanía que complementan a la moda andaluza. Para esta primera edición, la temática expositiva es la bata de cola y podrá verse en Madrid.

: Cada año se centraría en un producto específico de la moda andaluza: trajes de flamenca, trajes de corto o vestidos de piconera, entre otros, o en los sectores de artesanía que complementan a la moda andaluza. Para esta primera edición, la temática expositiva es la bata de cola y podrá verse en Madrid. Apoyo institucional a la pasarela We Love Flamenco : T urismo de Andalucía también apoyará institucionalmente We Love Flamenco 2022, convirtiéndose en Patrocinador Oficial de la pasarela en su décima edición.

: urismo de Andalucía también apoyará institucionalmente We Love Flamenco 2022, convirtiéndose en Patrocinador Oficial de la pasarela en su décima edición. Celebración del Certamen de Diseñadores Noveles de la pasarela We Love Flamenco : También estará apoyado institucionalmente por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Dicho certamen, celebrará su final el próximo lunes 17 de enero en el Hotel Alfonso XIII, en el marco de We Love Flamenco. Allí, por primera vez en la historia de este certamen, se verán las caras los finalistas llegados de todas las provincias andaluzas.

: También estará apoyado institucionalmente por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Dicho certamen, celebrará su final el próximo lunes 17 de enero en el Hotel Alfonso XIII, en el marco de We Love Flamenco. Allí, por primera vez en la historia de este certamen, se verán las caras los finalistas llegados de todas las provincias andaluzas. Presentación de la XI edición de We Love Flamenco: La que será la XI edición de We Love Flamenco se presentará el próximo octubre de 2022, también de la mano de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

2022, el año de la moda flamenca

Después de dos años de parón absoluto y en los que la moda flamenca ha vivido su peor etapa, 2022 se antoja un año muy ilusionante. Además del proyecto presentado por GO! Eventos y Comunicación, junto con la Consejería de Turismo, la moda flamenca recupera poco a poco su actividad con la celebración de sus tradicionales pasarelas, siendo las primeras citas las de We Love Flamenco (del 15 al 21 de enero) y Simof (del 3 al 6 de febrero). Además, la previsión de que se celebren las ferias y romerías mantiene la ilusión y la esperanza de uno de los sectores más castigados de la pandemia.