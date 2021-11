We Love Flamenco 2022: Elegidos los ocho finalistas del Certamen de Diseñadores Noveles.

Después de haber presentado el cartel con el que We Love Flamenco celebrará su X edición, le Semana de la Moda Flamenca de Andalucía acaba de seleccionar a los finalistas del Certamen de Noveles de la pasarela.

Así, el pasado jueves 25 de noviembre, GO! Eventos y Comunicación, realizó la vista para la elección de finalistas del Certamen de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco. Así, un comité de expertos eligió entre una veintena de candidaturas los que presentarán su colección cápsula de seis diseños en el marco de la X edición de la pasarela referente de la moda flamenca.

Juan Foronda, director de la emblemática casa de bordados; el modisto Rafa Díaz; Jose Hidalgo, director creativo de la marca homónima; Pilar Larrondo, editora de Moda; Juande Corrales, de la organización de We Love Flamenco, y Javier Villa, director de la pasarela, conformaron el Comité de Expertos para dicha selección.

Finalistas del Certamen de Noveles de We Love Flamenco 2022

Anabel Molina / Mª Carmen Sáez / Joaquín Vela, de Jaén

Joaquín Serra, de Córdoba

J. Francisco García / Catalina García, de Sevilla

Ángel Barrera, de Cádiz

Xihomara Pinto, Córdoba

Jose Juan Hurtado, de Sevilla

Alicia Suárez, de Sevilla

Francisco Jesús Rivillas, de Granada

"Estamos muy contentos porque en esta edición hemos dado un salto al abrir las puertas a que diseñadores de todo el mundo tengan opción de participar en nuestro certamen. La marca Andalucía no puede quedarse en casa, porque la moda flamenca es mucho más", explica Javier Villa.

La final del Certamen de Diseñadores Noveles se celebrará el 17 de enero de 2022 a las 18:00 en el hotel Alfonso XIII de Sevilla, sede permanente de esta cita ineludible con la moda flamenca y de inspiración.

Una treintena de diseñadores participaran en We Love Flamenco

La X edición de We Love Flamenco, quizás la más especial de todas, cuenta con la participación de 28 firmas de moda flamenca y repartidas en 27 desfiles, en los que tampoco falta el tinte solidario. Un año más, la pasarela de moda flamenca cuenta con el ya tradicional desfile benéfico de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, donde las modelos son mujeres que luchan frente a esta enfermedad.

Como novedad, este año los desfiles de We Love Flamenco infantil, cuyos beneficios son destinados a diferentes causas como Unicef o Save the children, también quedarán integrados en el calendario de la semana de desfiles. "En este año tan especial no podíamos olvidarnos de todas esas niñas que aún no han conocido lo que es vestirse de flamenca; por eso, en esta X edición no queríamos dejar fuera We Love Flamenco Infantil", explican desde GO! Eventos y Comunicación.

Del mismo modo lo hará Viva by WLF, la hermana pequeña de We Love Flamenco, para firmas y diseñadores emergentes, cuyo desfile colectivo será en la tarde del martes 18 de enero.