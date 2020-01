Rocío Peralta en We Love Flamenco 2020, el desfile en fotos

El desfile de Rocío Peralta, uno de los más esperados de la temporada, inaugura un año más la Pasarela We love Flamenco. La diseñadora presenta ‘Canela y Fuego’, una colección inspirada en las cigarreras de Sevilla, con tonos crudos, rojos y donde no faltan los lunares y estampados. Los cortes clásicos dibujan la silueta femenina en trajes de flamenca elegantes, aderezados con los icónicos mantones de la firma. Si quieres saber más sobre el desfile, aquí te contamos todo sobre la presentación nueva colección de Rocío Peralta, donde no faltaron numerosos rostros conocidos e influencers de moda.