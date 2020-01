Rocío Peralta y Foronda inauguran We Love Flamenco 2020

Que las bajas temperaturas no engañen a nadie. A la Feria de Abril le queda un suspiro para su llegada, por eso el mes de enero sirve como pistoletazo de salida a la temporada de moda flamenca. Asociado desde hace ocho años con el mundo de los volantes y lunares, el Salón Real del Hotel Alfonso XIII ha vuelto a acoger una nueva edición de la pasarela We Love Flamenco. Como en su pasada edición, la encargada de inaugurar los desfiles no ha sido otra que Rocío Peralta, que en esta ocasión ha presentado Canela y fuego. Clásico donde los haya, Juan Foronda y Rafa Díaz también presentaron sus propuestas flamencas con una colección, Sentimientos, que puso el broche final a una primera jornada en la que vanguardia y tradición una vez más se dieron la mano.

Rocío Peralta, décimo aniversario con 'Canela y fuego'

Con la responsabilidad de abrir una nueva edición de We Love Flamenco y la satisfacción de cumplir diez años en la moda flamenca, Rocío Peralta presentó en el Hotel Alfonso XIII su colección Canela y fuego. Acostumbrada a beber de las tradiciones y costumbres andaluzas, Peralta reinterpreta la figura de las cigarreras para ahondar en las raíces del traje de flamenca. En sus diseños se observan tres partes diferenciadas, como si tres colecciones compusiesen Canela y fuego y a través de ellas se contase una historia.

Peralta rinde homenaje a la mujer gitana, de la que nace el traje de flamenca, pero también apuesta por el empoderamiento femenino y busca resaltar el papel femenino en la sociedad y en la familia, como se pudo ver con la presencia de niños durante el desfile, que pusieron la nota divertida a la presentación de su colección.

La novedad y vanguardia aparece en los diseños finales, en los que la aristocracia sirve de hilo conductor para mezclar tejidos y jugar al contraste entre texturas más ricas y los clásicos algodones o creps. Si los vestidos iniciales muestran una hechura más etérea y vaporosa, estos se llenan de sofisticación en las formas. Siempre manteniendo la esencia andaluza de Peralta.

En cuanto a las tonalidades, el rojo, los lunares y las tonalidades fuertes toman presencia una vez más en esta firma, pero también se observan tonalidades crudas y estampados florales que se dibujan en volantes donde la asimetría es protagonista, los talles se adaptan a la comodidad y las faldas se fruncen para ganar movimiento. Volantes que nacen al comienzo del muslo, neja y volantes canasteros conviven en Canela y fuego.

Con un gusto especial por la tradición, Peralta sabe combinar a la perfección los cortes más clásicos con toques más innovadores que hacen de su propuesta para la flamenca de 2020 todo un acierto. Sus mantoncillos, colocados en pico, dejan paso al tradicional bordado para incluir unos bordados en azabache que reinterpretan este complemento que vive una segunda juventud desde hace unos años. La nota torera, como no podía ser de otra forma, estuvo marcada por los capotes de paseo con los que la joven acompañó algunos de sus diseños. Adornados con elementos muy sevillanos, destacó el bordado de uno de los capotes con la imagen de la Macarena.

Juan Foronda y Rafa Díaz, bordados con mucho 'Sentimiento'

No se entiende el traje de flamenca sin su compañero del alma: el mantón. Por eso, Juan Foronda y Rafa Díaz se dan la mano de nuevo a la hora de presentar colección en la nueva edición de We Love Flamenco. Bajo el nombre de Sentimientos, la colección que presentó Rafa Díaz juega al contraste. La flamenca clásica se hace patente con un estilo más clásico en el que el popelín blanco y los lunares de colores toman una fuerte presencia. Pero la vanguardia también está presente en Díaz, y el popelín combina a la perfección con tejidos menos flamencos como las telas Chanel, con sus fallas e hilos.

Sentimiento propone tres contexto: novia, flamenca e invitada. Siempre con la fuerte presencia del mantón de Manila. La novia que propone Díaz recurre a la chaqueta y el pantalón, al vestido con volantes, a la falda de vuelo y a la de tul. Todo con la impronta personal que le brindan los mantones de Foronda, ya sea en blanco, en crudo, en tostado e incluso a modo de capa y con plumas en los fleco.

A la novia de Díaz le sigue la invitada, en la que se observan diseños años cincuenta y otros con mucha caída, ya sea en versión vestido, en falda o en pantalón. La invitada de Sentimiento juega con los tonos empolvados, como el verde, el salmón o el rosa. La clave de sus propuestas reside en la vaporosidad, lo que confiere a los diseños una especial elegancia.

La vaporosidad de la invitada contratas con la voluptuosidad de la flamenca. Faldas voluminosas en las que el juego de contraste entre las tonalidades de las enaguas y el vestido son la clave. Vestidos en tonos lisos que cobran vida con el espectacular movimiento de los volantes y el colorido de la cara interna de la falda o de los propios vivos con los que se rematan. Talles algo más bajos, escotes de pico y una manga que nunca sube del codo son los cortes en Sentimiento.

Volantes, vestidos de cóctel y línea nupcial combinados con los mantones de Manila de Juan Foronda confieren elegancia y rotundidad a las propuestas de Díaz. Muy presentes durante la colección, los flecos y bordados de Foronda también tuvieron especial protagonismo desde el principio hasta el final de la propuesta de Rafa Díaz.

El sentimiento lo puso al final del desfile la bailaora Susana Lupiañez, La Lupi, que, ataviada con una bata de cola, dio muestra de que los mantones de Foronda tienen vida propia si se sabe darles movimiento.

Próximos desfiles

La próxima jornada de We Love Flamenco se desarrolla el 15 de enero, siendo el primero de los desfiles el de la Fundación Sandra Ibarra (13:00). A primera hora de la tarde, 16:30, se celebra la gala de noveles, que sirve de arranque a Vivabywlf, la hermana pequeña de We Love Flamenco. Esta pasarela se celebra desde las 18:30 hasta las 2221:30 con los desfiles de Errepé, Engalana, Alfarera, Javier León, Alba Calerón, Antonio Arcos, Rosa León y la Fundación Alalá.