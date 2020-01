We Love Flamenco 2020: horarios, desfiles y diseñadores

La VIII edición de la pasarela We Love Flamenco 2020 ya está preparada para convertir en un revuelo de volantes el Salón Real del Hotel Alfonso XIII, del 14 al 19 de enero. Organizado por GO! Eventos y Comunicación, la empresa de la modelo y actriz onubense Laura Sánchez y de su socio Javier Villa, en el evento unos cuarenta desfiles mostrarán las tendencias en el traje de flamenca para este 2020.

Para asistir a los desfiles que se extenderán a lo largo de seis días, entre los que se encuentran el certamen de Noveles y la pasarela Viva by WLF (que en ediciones pasadas se celebró de forma independiente a We Love Flamenco), se pueden adquirir las entradas en la web de la pasarela (https://www.weloveflamenco.es/) a un precio de 12 euros.

Horarios de la pasarela We Love Flamenco 2020

En la mayoría de las jornadas, los desfiles se extenderán desde mediodía hasta la noche. La primera jornada, abrirá la pasarela Rocío Peralta a las 19:30.

Martes 14 de enero

19:30. Rocío Peralta.

20:30. Foronda y Rafa Díaz

Miércoles 15 de enero-Viva by WLF

13:00. Fundación Sanda Ibarra.

16:30. Gala Noveles.

18:30. Errepé / Engalana.

19:30. Alfarera / Javier León.

20:30. Alba Calerón / Antonio Arcos.

21:30. Rosa León/ Fundación Alalá.

Jueves 16 de enero

18:30. Ana Ferreiro.

19:30. Angela & Adela.

20:30. Flamenca Pol Núñez.

21:30. Pepa Garrido.

Viernes 17 de enero

16:30. Mario Gallardo.

17:30. Lola Azahares.

18:30. Rocío Márquez.

19:30. El Abanico Artesanía.

20:30. Rocío Olmedo.

21:30. Pablo Retamero / Juanjo Bernal.

Sábado 18 de enero

11:00. Johanna Calderón.

12:00. Notelodigo.

13:00. Pitusa Gasul.

14:00. Paco Prieto.

16:30. Mónica Méndez.

17:30. El Ajoli.

18:30. Carmen Acedo.

19:30. Santana Diseños.

20:30. Luisa Pérez.

21:30. José Hidalgo.

Domingo 19 de enero

12:00. Mercedes Dobenal.

13:00. Lucía Herreros.

14:00. Ventura.

16:30. Daniel Robles.

17:30. Manuela Martínez.

18:30. Javier Mojarro.

19:30. José Manuel Valencia.

20:30. Laura de los Santos.

Los diseñadores más aplaudidos

Año tras año, We Love Flamenco reúne a muchos de los más reputados y aplaudidos diseñadores de moda flamenca. Este año, en su octava edición, destacan una decena de ellos, entre otros:

Rocío Peralta

Flamenca Pol Núñez

José Hidalgo

El Ajolí

Laura de los Santos

Luisa Pérez

Rocío Olmedo

Lucía Herreros

Carmen Acedo

Paco Prieto

Tendencias del traje de flamenca 2020

El desfile presentación en la Gruta de las Maravillas de Aracena fue la antesala de la pasarela We Love Flamenco 2020. El color rosa fue la base sobre la que los diseñadores han creado sus primeros trajes de flamenca de la temporada 2020, donde ya comienzan a atisbarse las primeras tendencias que veremos durante la próxima temporada: los volúmenes siguen gozando de protagonismo, las asimetrías y la combinación de volantes de diferentes caídas, tejidos y texturas.

Así lo detalló Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación: "Mientras que hemos querido que los diseñadores más jóvenes nos dejen en blanco, el rosa ha sido el color elegido para esta presentación".

El cartel de We Love Flamenco 2020

El cartel de este año lo firma el ilustrador Abe The Ape, con cinco mujeres que representan el empoderamiento femenino, la pasión por la moda flamenca y la alegría de vivir.

El Mercado de la Lonja del Barranco fue el lugar la presentación del cartel de We Love Flamenco 2020. Los directores de la agencia de comunicación Go! Eventos, Laura Sánchez y Javier Villa, empresa organizadora de a pasarela, descubrieron entonces el cartel de este año, ilustrado por el artista Abraham Menéndez, conocido como Abe The Ape.