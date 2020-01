Estos son los horarios de todos los desfiles de We Love Flamenco 2020 y Viva by WLF

Los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de enero de 2020 tendrá lugar en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla la octava edición de la pasarela We Love Flamenco. Y de su hermana pequeña: Viva by WLF, cuyos desfiles están dedicados a diseñadores de moda flamenca emergentes.

El desfile presentación en la Gruta de las Maravillas de Aracena, fue la antesala y nos dejó con ganas de más. El cartel de este año lo firma el ilustrador Abe The Ape, con cinco mujeres que representan el empoderamiento femenino, la pasión por la moda flamenca y la alegría de vivir

Durante 6 días, Sevilla será sede de las tendencias más flamencas, donde empezarán a verse las ideas, trajes y cortes que marcarán la temporada y que se lucirán por las ferias y romerías en este año. No te pierdas algunos de los desfiles de moda flamenca más esperados y hazte con las entradas de We Love Flamenco y Viva by WLF antes de que se agoten.

Martes, 14 de enero

19:30

Rocío Peralta

20:30

Foronda & Rafa Díaz

Miércoles, 15 de enero

Viva by We Love Flamenco

13:00

Fundación Sanda Ibarra

16:30

Gala Nóveles

18:30

Errepé/ Engalana

19:30

Alfarera/ Javier León

20:30

Alba Calerón/ Antonio Arcos

21:30

Rosa León/ Fundación Alalá

Jueves, 16 de enero

18:30

Ana Ferreiro

19:30

Angela & Adela

20:30

Flamenca Pol Núñez

21:30

Pepa Garrido

Viernes, 17 de enero

16:30

Mario Gallardo

17:30

Lola Azahares

18:30

Rocío Márquez

19:30

El Abanico Artesanía

20:30

Rocío Olmedo

21:30

Pablo Retamero & Juanjo Bernal

Sábado, 18 de enero

11:00

Johanna Calderón

12:00

Notelodigo

13:00

Pitusa Gasul

14:00

Paco Prieto

16:30

Mónica Méndez

17:30

El Aljoli

18:30

Carmen Acedo

19:30

Santana Diseños

20:30

Luisa Pérez

21:30

José Hidalgo

Domingo, 19 de enero

12:00

Mercedes Dobenal

13:00

Lucía Herreros

14:00

Ventura

16:30

Daniel Robles

17:30

Manuela Martinez

18:30

Javier Mojarro

19:30

José Manuel Valencia

20:30