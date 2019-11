Ya están los horarios y las entradas a la venta de We Love Flamenco 2020

Del 14 al 19 de enero tendrá lugar, una vez más en el Hotel Alfonso XIII, la celebración del primer evento de moda flamenca del año, que inaugura la temporada de volantes. Las entradas para asistir a los 36 desfiles de la Pasarela We Love Flamenco 2020 ya están disponibles en la web a un precio de 12 euros.

La pasarela se extiende en esta ocasión a 6 días de desfiles, dentro de los que se encuentra el certamen de Noveles y la pasarela Viva by WLF, que este año entra dentro del calendario de We Love en vez de celebrarse de manera independiente como en anteriores ediciones.

Horarios de We Love Flamenco 2020

Martes 14 de enero

19:30 h. Rocío Peralta

20:30 h. Foronda y Rafa Díaz

Miércoles 15 de enero - Viva by WLF

16:30 h. Gala Noveles

18:30 h. Errepé / Engalana

19:30 h. Alfarera ( Javier León

20:30 h. Alba Calerón / Antonio Arcos

Jueves 16 de enero

18:30 h. Ana Ferreiro

19:30 h. Angela & Adela

20:30 h. Flamenca Pol Núñez

21:30 h. Pepa Garrido

Viernes 17 de enero

16:30 h. Mario Gallardo

17:30 h. Lola Azahares

18:30 h. Rocío Márquez

19:30 h. El Abanico Artesanía

20:30 h. Rocío Olmedo

21:30 h. Pablo Retamero / Juanjo Bernal

Sábado 18 de enero

11:00 h, Johanna Calderón

12:00 h. Notelodigo

13:00 h. Pitusa Gasul

14:00 h. Paco Prieto

16:30 h. Mónica Méndez

17:30 h. El Ajoli

18:30 h. Carmen Acedo

19:30 h. Santana Diseños

20:30 h. Luisa Pérez

21:30 h. José Hidalgo

Domingo 19 de enero

12:00 h. Mercedes Dobenal

13:00 h. Lucía Herreros

14:00 h. Ventura

16:30 h. Daniel Robles

17:30 h. Manuela Martínez

18:30 h. Javier Mojarro

19:30 h. José Manuel Valencia

20:30 h. Laura de los Santos

Los volantes rosas y blancos llegan a Madrid

Si con el desfile Presentación de la VIII edición We Love Flamenco 2020 daba el pistoletazo de salida a la nueva temporada de volantes, ahora despega hasta la capital del país para mostrar todo lo que las firmas de su plataforma tienen que aportar al mundo de la moda.

Los 36 vestidos rosas y blancos que el pasado 30 de octubre, adelanto de lo que veremos en enero, convirtieron por primera vez en pasarela la Gruta de las Maravillas de Aracena, viajan ahora hasta el showroom El Armario de Pepa (C/Argensola, 19), donde estarán disponibles durante un mes.

El 13 de noviembre tuvo lugar un Open Day donde estilistas, medios, celebrities e influencers pasaron por el showroom de Pepa Fernández, para conocer de primera mano las propuestas de las firmas participantes en la pasarela de GO! Eventos y Comunicación.

“La moda flamenca es mucho más que un traje regional. Vemos cómo firmas afamadas ponen un volante por aquí y un lunar por allá y triunfan, por eso, nuestros diseñadores no son menos”, añade Laura Sánchez, directora de GO! Eventos y Comunicación. La modelo acudía recientemente a una alfombra roja con una creación de Laura de los Santos, la joven promesa de la moda flamenca que comenzó su andadura en el concurso de diseñadores noveles de We Love Flamenco.

“Queremos que los estilistas y los prescriptores de moda vean toda la inspiración flamenca que existe en nuestra pasarela”, explica Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación. “Sin ir más lejos, la actriz de Hollywood Debi Mazar ha llevado un Carmen Acedo a un estreno en Nueva York y ha sido un verdadero éxito”, recuerda Javier.