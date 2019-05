En plena temporada de moda flamenca, y cuando el traje regional está viviendo su máximo apogeo en las ferias y romerías del sur de España, GO! Eventos y Comunicación ha puesto fecha en el calendario para la celebración de We Love Flamenco 2020.

We Love Flamenco 2020 se anuncia con novedades

El anuncio de la fecha de WLF viene rodeado de algunos aspectos nuevos: este año habrá seis días de pasarela y se incluirá en el timing Viva By WLF. We Love Flamenco tendrá lugar entre los días 14 y 19 de enero de 2020 en el emblemático Salón Real del sevillano Hotel Alfonso XIII.

La primera pasarela flamenca del año iniciará 2020 marcando las tendencias de moda flamenca que iremos viendo durante la temporada y que contará con la integración de Viva by WLF (plataforma para diseñadores y firmas emergentes) dentro del timing. Con su cuarta edición, Viva by WLF regresará el miércoles 15 de enero al Hotel Alfonso XIII, lugar que vio nacer esta pasarela en 2017.

Proyectando la moda flamenca

"Las cifras siguen hablando por sí solas, esta octava edición no será más que la reafirmación de que nuestra pasarela está haciendo mella en el panorama internacional de la moda", explica Javier Villa, co-director junto a Laura Sánchez de la empresa organizadora GO! Eventos y Comunicación.

En 1,8 millones de euros se estima la repercusión de la pasada edición de esta pasarela, donde 12 mil asistentes pudieron ver más de mil propuestas de looks flamencos. "We Love Flamenco 2020 volverá a escribir la moda flamenca que, no solo se ve sobre el albero de la Feria de Abril o las romerías, sino que inspira al mundo de la Alta Costura y el prêt-à-porter", promete la modelo, actriz y empresaria Laura Sánchez.

Un timing, todavía no anunciado, que contará con alrededor de 40 desfiles, será el que traiga We Love Flamenco 2020. En su sitio web weloveflamenco.es están disponibles los formularios para solicitar toda la información necesaria de cara a participar como firma, así como patrocinador.