We Love Flamenco, diez años de vínculo entre la moda flamenca y la Alta Costura

Corría el año 2013 cuando unos más que ilusionados Laura Sánchez y Javier Villa decidieron liarse la manta a la cabeza y apostaron por darle a la moda flamenca el lugar que consideraban que ésta se merecía. Con la valentía que infunden las primeras veces, Sánchez y Villa decidieron llevar a cabo la que sería la primera edición de We Love Flamenco, muy distinta a las ediciones que vinieron después, pero con el mismo espíritu. Ahora, la que ya se ha convertido en la Semana de la Moda Flamenca celebra su décimo aniversario con un regreso a las pasarelas de manera presencial (del 15 al 21 de enero) y con más ilusión que nunca.

"La ilusión con la que nos enfrentamos a nuestro primer We Love Flamenco son las misma que ahora, aunque ahora nos hemos vuelto mucho más exigentes", reconoce Laura Sánchez, directora de la agencia GO! Eventos y Comunicación. Con ella y con su socio, Javier Villa, hemos hablado para hacer balance de estos diez años de We Love Flamenco, diez años en los que esta pareja ha sabido hacer del traje regional más famoso del mundo una pieza de Alta Costura.

Con el Hotel Alfonso XIII como perfecto enclave, la pasarela We Love Flamenco surgió con la idea de llevar más allá al traje regional, que fuera una pieza que, a pesar de ir avanzando con las tendencias y las necesidades femeninas, tuviese el reconocimiento que se merece. Ahora, diez años después, parece que Laura Sánchez y Javier Villa o han conseguido. No sólo a través de la propia pasarela We Love Flamenco, también con proyectos ambiciosos como el recientemente presentado Andalucía, destino de moda. Una guinda para un pastel que lleva una década cocinándose y a la que todavía le quedan muchos más sabores que explorar.

Así nació We Love Flamenco

Cantaba Carlos Gardel que 20 años no son nada, pero para We Love Flamenco una década lo es todo. A escasos días de que se celebre su décima edición "la más especial de todas", tanto Laura Sánchez como Javier Villa no pueden evitar echar la vista atrás y ver todo lo que han logrado. "Me parece increíble que vayamos a celebrar el décimo aniversario y más después de estos dos últimos años", exclama Sánchez. Algo que su socio también comparte. "Hace diez años decidimos atrevernos, igual que ahora, y me parece increíble que estemos donde estamos", apunta Villa.

Ambos nos cuentan que los comienzos fueron inciertos, pero tremendamente ilusionantes. "Queríamos hacer algo diferente a lo que ya se hacía en la ciudad, nuestra idea era darle al traje de flamenca ese toque de Alta Costura. Se nos ocurrío buscar un enclave diferente y exclusivo, donde el traje de flamenca se viera como algo cercano y que recordase a los salones de moda del París de los años 60. Había que darle un envoltorio diferente a la moda flamenca y eso es lo que hicimos", explica Javier Villa.

A pesar de lo romántico de la idea, la primera edición de We Love Flamenco nada tuvo que ver con lo que hoy es la pasarela, aunque guarda muchas similitudes. Aquel año la pasarela se desarrollo de manera completamente altruista. "El primer año, prácticamente, regalamos las entradas y ahora las ponemos a la venta y se agotan en nada", cuenta Villa. Con fines benéficos, aquella primera pasarela acogió la participación de 16 diseñadores, que quisieron formar parte del proyecto y que ayudaron a que We Love Flamenco se posicionase como baluarte de la moda flamenca.

De aquella primera edición se conservan las galerías gráficas, toda una prueba de que We Love Flamenco venía pisando fuerte y que puedes ver en We Love Flamenco 2013 si eres amante de la moda flamenca y también quieres recordar cómo ha sido la evolución de la pasarela en estos diez años.

We Love Flamenco, como los salones de Alta Costura de París

Laura Sánchez y Javier Villa tienen un sueño y es que la moda flamenca llegue a las pasarelas de París, la ciudad de la moda. De ahí que We Love Flamenco naciese evocando a los salones de Alta Costura de París, aunque poco o nada tiene que envidiarle el Salón Real del Hotel Alfonso XIII a los salones parisinos. Nunca unos techos y lámparas combinaron mejor con un traje de flamenca.

Además del enclave y la cercanía -los volantes casi se pueden tocar- la pasarela evoca a los grandes salones de moda de París por lo ceremonioso que resulta acudir a los desfiles. "We Love Flamenco es un concepto que va desde el traje de flamenca hasta la persona que viene a los desfiles, que se pone sus mejores galas y hasta va a la peluquería porque va a ver moda flamenca en el Hotel Alfonso XIII", explica Villa.

De lo ceremonioso, que para algunas ya forma parte de un ritual, de la pasarela hay que destacar lo glamuroso, parte del éxito de We Love Flamenco. "Siempre quisimos darle un punto de glamour que hiciera de la moda flamenca algo distinguido, sobre todo para que tuviera repercusión mediática y lo hemos conseguido; medios nacionales se hacen eco de nuestra pasarela y eso es todo un logro para la moda flamenca, que ya se considera moda", exponen Laura Sánchez y Javier Villa.

La edición más especial de We Love Flamenco

Todas las ediciones son especiales y todas les hacen mucha ilusión, pero ambos reconocen que la décima es la más especial de todas. Celebrar una década sobre las pasarelas es todo un triunfo, ser los artífices de que por fin vayamos a ver un revuelo de volantes después de dos años de pandemia es mucho más que una victoria.

"En esta edición confluyen muchas cosas, es el décimo aniversario y, además venimos de una pandemia, los sentimientos están muy revueltos y el esfuerzo para llegar aquí ha sido titánico", reconocen ambos. Con las colecciones colgadas en los percheros desde 2020 y tratándose de una moda de carácter estacional, tanto los diseñadores como los responsables de la pasarela han tenido que trabajar duro para celebrar We Love Flamenco 2022. Quizás por las ganas, el esfuerzo y esa esperanza que que transmiten, la X edición de We Love Flamenco sea la más especial.

"Venimos de dos años de pandemia en la que no ha habido ingresos en la moda flamenca. Nos ha costado mucho trabajo sacar adelante esta edición porque, además, todavía hay mucha incertidumbre. Aunque este año, las mujeres se visten de flamenca, así me cueste la salud", exclama Javier Villa.

Aunque, como llevan advirtiendo durante estos diez años, todo esfuerzo tiene su recompensa y la X edición de We Love Flamenco sólo es la antesala de un proyecto mucho más ambicioso y con el que desde GO! Eventos y Comunicación pretenden hacer de la moda flamenca ese concepto de Alta Costura que fuera de Andalucía tienen que conocer.

Así, We Love Flamenco 2022 se presenta como el primer evento de Andalucía, destino de moda, el proyecto que ha desarrollado GO! Eventos y Comunicación en colaboración con la Junta de Andalucía. Un broche de oro para la celebración de la primera década de We Love Flamenco.

Andalucía, destino de moda

El que es amante de la moda flamenca lo es durante todo el año, haya o no haya ferias y romerías. El que vive de ella, además, sabe de la importancia de reconocer el papel de diseñadores y artesanos, que ahora más que nunca deben estar protegidos. Movidos por la impotencia ante el sentimiento de orfandad del sector de la moda flamenca durante toda la pandemia, Javier Villa y Laura Sánchez quisieron ir un paso más allá y reivindicar el apoyo y el reconocimiento que la moda flamenca se merece.

Así, con la idea de desarrollar diversas actividades que fuesen más allá de una pasarela o un desfile de moda flamenca, desde GO! Eventos y Comunicación han desarrollado, en colaboración con la Junta de Andalucía, el proyecto Andalucía, destino de moda, una iniciativa que busca aglutinar acciones que promuevan la moda flamenca como reclamo y como marca Andalucía. Estas son las actividades que se van a llevar a cabo:

Desfile de moda andaluza coincidiendo con el Día de Andalucía

Premios a la Excelencia en Moda Andaluza

Presencia de un stand informativo de Andalucía, destino de moda en ferias de moda andaluza y en Fitur

Una exposición de moda flamenca

Apoyo institucional a la pasarela We Love Flamenco

Celebración del Certamen de Diseñadores Noveles de la pasarela We Love Flamenco

Presentación de la XI edición de We Love Flamenco

Diez años de apuesta por la moda flamenca

Durante una década tanto Javier Villa como Laura Sánchez han mostrado su apoyo incondicional a la moda flamenca y puede que ahí resida el éxito de esta pasarela que ya es mucho más que una semana de desfiles.

Además de su nuevo proyecto, con el que pretenden seguir llevando muy lejos a la moda flamenca, desde GO! Eventos y Comunicación han querido ser siempre ese apoyo, la cara visible de una industria que, desde la sombra, trabaja de manera incansable para hacer del traje regional más universal una pieza digna de coleccionista.

En estos diez años de We Love Flamenco, la pasarela no sólo se ha convertido en un escaparate magnífico para la moda andaluza, también ha servido como agente dinamizador. A pesar de que en 2021 la moda flamenca estuvo borrada del mapa, tanto Javier Villa como Laura Sánchez quisieron mostrar su apoyo y celebraron We Love Flamenco de manera virtual.

"Los diseñadores y artesanos de moda flamenca nos han hecho llegar hasta donde estamos ahora y celebrar We Love Flamenco en 2021 era nuestra forma de darles las gracias. Aunque los desfiles fueran virtuales y los diseños los mismos, teníamos que seguir siendo escaparate, de manera altruista, en tan difíciles momentos", explica Villa.

Aunque no fue el único apoyo que mostraron el pasado año. Con vocación de continuidad y para demostrar que el traje de flamenca también puede salir de las ferias y romerías y convertirse en una indumentaria para eventos especiales, desde la agencia lanzaron el proyecto Somos abril, una serie de almuerzos especiales en casas-palacio sevillanas a los que había que acudir con indumentaria flamenca.

En definitiva, el décimo aniversario de We Love Flamenco llega para confirmar que la moda flamenca es más que un traje regional y que no hay mejor manera para recuperar la ilusión en una normalidad que no termina de llegar nunca que dejarse embriagar por el poder hipnótico que tiene un revuelo de volantes.