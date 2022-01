We Love Flamenco 2022, tradición y vanguardia en la segunda jornada de desfiles

Ganas de volver a la normalidad, volumen, raíces y el trío de color por excelencia (rojo, negro y blanco). Eso se ha respirado en la segunda jornada de desfiles de We Love Flamenco 2022. Después de una primera jornada de desfiles en las que se sentaron las bases de lo que serán las tendencias en moda flamenca para 2022, la pasarela ha vivido este domingo 16 de enero un perfecto danzar entre tradición y vanguardia. Dejando claro que las esencias y raíces más flamencas no están reñidas con la vanguardia más transgresora.

Color, alegría y ganas de volver a llevar por bandera la moda flamenca y recuperar, por fin, la normalidad en el sector (y en la vida) han sido la tónica dominante de unos desfiles en los que no han faltado las esencias más flamencas y la propia inspiración flamenca para looks de calle. Así, los diseños vistos en la segunda jornada de desfiles de We Love Flamenco han sido una explosión de color, una reivindicación del volumen y una regresión a las líneas y cortes más clásicos.

Encargada de inaugurar la tarde, Carmen Acedo ha llevado a la pasarela a sus flamencas más trianeras. Tras ella, Lucía Herreros, Daniel Robles, Javier Mojarro, Ventura José Manuel Valencia y Javier Ordóñez, ganador del Concurso de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco 2020, mostraron sus propuestas para la moda flamenca, que esperamos este año lo inunde todo. Todos ellos con su propia idea de lo que es la moda flamenca, todos ellos con el don de devolver la ilusión a los que sueñan con lunares y volantes.

Carmen Acedo en We Love Flamenco 2022

Sus trajes canasteros son ya todo un emblema de la firma, por eso no podían faltar en su propuesta para We Love Flamenco 2022. Auténtica maestra y abanderada de la flamenca trianera, Carmen Acedo presentó su colección Arrabal, inspirada en las gitanas de Triana y en ese sentir arrabalero. Con una línea muy marcada y diseños con el sello Carmen Acedo, las propuestas de Arrabal beben del corte clásico y se tiñen de blancos, negros y rojos, colores muy presentes a lo largo de la historia de la firma. Como novedad, Carmen Acedo introduce en su colección pequeñas pinceladas de moda lencera sin perder el sello tan característico de la firma.

Lucía Herreros en We Love Flamenco 2022

Volver, que así se llama la colección que Lucía Herreros ha presentado en la segunda jornada de We Love Flamenco, es una invitación a recuperar la esencia del encuentro, la felicidad de lucir un traje de flamenca. Eso se aprecia en todos los diseños que componen la colección, donde el rojo, el negro y el blanco, de nuevo, se convierte en los colores protagonistas, como no podía ser de otra forma. Diseños entallados que juegan a resaltar la figura femenina, volúmenes y lunares conviven en una colección con la que las ganas de ir a la Feria se contagian con cada volante.

Daniel Robles en We Love Flamenco 2022

En el caso de Daniel Robles es la comunión de nuestra cultura con la mexicana la que se convierte en el hilo conductor de la colección. Inspirada por María Félix, la colección lleva por nombre María la mexicana y es un danzar de colores, que van desde el blanco al negro, pasando por rosas, amarillos y tostados en un recorrido por el país azteca que inspira la moda flamenca de Daniel Robles. Pasacintas y faldas muy voluminosas están muy presentes en una colección que traspasa fronteras.

Javier Mojarro en We Love Flamenco 2022

Con Amarre, la colección que Javier Mojarro ha presentado en la segunda jornada de We Love Flamenco, se vieron propuestas flamencas inspiradas en el esoterismo, de ahí el nombre de la colección. Con diseños de estilo más vanguardista, sin perder la esencia flamenca, Mojarro nos transporta a una moda de cortes clásicos en la que conviven los volúmenes, el blanco y el negro y el ya característico tejido de la firma que llega en forma de lunar. Todo ello cargado de simbología esotérica y con la presencia de flores como el cardo en sus propuestas. Mojarro también se atreve con el pret a porter en Amarre y propone una línea más minimalista de inspiración flamenca. Destaca una pieza compuesta por falda y cuerpo en la que el rojo y el negro se convierten en la mejor de las parejas.

Ventura en We Love Flamenco 2022

Las raíces y el folklore inspiran la colección de Ventura, que lleva por nombre Chandí. Propuestas de líneas tradicionales, sin perder de vista las tendencias más actuales componen una colección en la que el negro, el rojo y el blanco se vuelven a convertir en los colores predominantes. Aunque, si hay que hablar de color, destacan los tonos intensos y, sobre todo, la combinación de colores clásicos, ya sea en el propio diseño o con el traje y el mantoncillo. Una flamenca de aires setenteros es la que ha llevado Ventura a We Love Flamenco. Los pasacintas también está muy presentes en las propuestas del diseñador.

José Manuel Valencia en We Love Flamenco 2022

José Manuel Valencia también quiso invitar a ese resurgir de la moda flamenca a esa vuelta a la normalidad con su colección Volver a ser. Con dos líneas de propuestas muy diferencias, en las que se aprecia una mujer más flamenca y otra más sutil y etérea, el diseñador apuesta por los volúmenes y la variedad de mangas siendo la explosión de color final la que invita a ese resurgir de la moda flamenca. El regreso de los pasacintas y las tiras bordadas marcan las propuestas de la colección Volver a ser.

Javier Ordóñez en We Love Flamenco 2022

Broche de oro para la segunda jornada de desfiles de We Love Flamenco el que puso el diseñador Javier Ordóñez, responsable de la firma De la plata. Ganador del Concurso de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco 2020, Ordóñez ha llevado a la pasarela su primera colección como diseñador profesional. Bajo el nombre de Renaître, la colección se inspira en los colores del Renacimiento, en concreto en los colores que conforman el cuadro Las bodas de Caná, de Paolo Veronese. Diseños ceñidos al cuerpo, en contraposición a siluetas más fluidas conviven en una colección en la que los escotes y las mangas tienen su propia razón de ser, al igual que las faldas voluminosas, que terminan por volverse hipnóticas. Cortes más clásicos y tonos más dulces, como el rosa, vainilla, verde mint y celeste, dibujan la primera colección de Javier Ordóñez.

El lunes 17 de enero, la jornada arrancará a las 18:00 con la Gala Final del Certamen de Diseñadores Noveles We Love Flamenco. Luego (a las 20:00) Juan Foronda y Rafa Díaz pondrán el broche de oro a la tercera jornada de esta X edición de We Love Flamenco.

