Todo sobre We Love Flamenco 2022: galerías gráficas, crónicas y resúmenes por días

Acaba de finalizar la décima edición de We Love Flamenco y las emociones todavía están a flor de piel. Un punto de inflexión para el sector de la moda flamenca, la pasarela ha supuesto una inyección de energía y esperanza para un sector que retoma con fuerza su actividad. Si ya de por sí enero es el mes que las amantes de la moda flamenca marcamos en rojo en el calendario porque por fin empieza la temporada de lunares y volantes, este mes de enero de 2022 se ha convertido en el mes en el que, por fin, la moda flamenca ha regresado a las pasarelas.

Organizada por la agencia GO! Eventos y Comunicación, la pasarela We Love Flamenco se ha celebrado, como es habitual, en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII del 15 al 21 de enero. Durante toda la semana un total de 27 diseñadores han mostrado sus propuestas en moda flamenca para 2022, dejando claro que la moda flamenca está más viva que nunca y que las tendencias para 2022 hunden sus raíces en las costumbre y tradiciones para presentarnos una flamenca muy alegre y colorida.

A lo largo de 28 desfiles (no hay que olvidar el desfile de la Fundación Sandra Ibarra), los diseñadores y artesanos han dado a conocer sus propuestas y ahora os las presentamos recogidas en este artículo para que no os perdáis ningún detalle de We Love Flamenco 2022. Vuelve a ver las galerías gráficas, empápate de las tendencias con todas las crónicas de los desfiles y no te pierdas los resúmenes por días de todos los desfiles de We Love Flamenco 2022.

We Love Flamenco 2022: Sábado 15 de enero

Nunca un revuelo de volantes había causado tanta emoción como la vivida en la primera jornada de We Love Flamenco 2022, en la que pudieron verse las propuestas de los diseñadores José Hidalgo, Johana Calderón y Mónica Méndez y las firmas El Ajolí, Santana Diseños y Notelodigo.

Alegría, color, feminidad, volumen y atemporalidad, esa ha sido la tónica dominante en las propuestas vitas en la primera jornada de desfiles de la X edición de We Love Flamenco. Una oda a la fiesta y símbolo de la tradición más vanguardista, las propuestas de esta primera jornada dan fe de que la moda flamenca no es sólo ferias y romerías, es una forma de vida que tiene que estar presente en nuestro día a día.

>> Crónica de la primera jornada de desfiles de We Love Flamenco 2022

Galerías gráficas de los desfiles del sábado 15 de enero

We Love Flamenco 2022: Domingo 16 de enero

Encargada de inaugurar la tarde, Carmen Acedo llevó a la pasarela a sus flamencas más trianeras. Tras ella, Lucía Herreros, Daniel Robles, Javier Mojarro, Ventura, José Manuel Valencia y Javier Ordóñez, ganador del Concurso de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco 2020, mostraron sus propuestas para la moda flamenca, que esperamos este año lo inunde todo. Todos ellos con su propia idea de lo que es la moda flamenca, todos ellos con el don de devolver la ilusión a los que sueñan con lunares y volantes.

>> Crónica de la segunda jornada de desfiles de We Love Flamenco 2022

Galerías gráficas de los desfiles del domingo 16 de enero

We Love Flamenco 2022: Lunes 17 de enero

Casi ecuador de la semana de desfiles, la tercera jornada de la pasarela estuvo protagonizada por la magia (ver sus flecos en movimiento resulta hipnótico) de los mantones de Foronda, acompañados, como es habitual, por los diseños del modisto Rafa Díaz y por las propuestas que las nuevas promesas de la moda flamenca llevaron al Certamen de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco, resultando ganadora la diseñadora Alicia Suárez con una colección inspirada en Marilyn Monroe. La tradición más pura y la innovación más flamenca una vez más se dieron cita en la pasarela.

>> Crónica de la tercera jornada de desfiles de We Love Flamenco 2022

Galerías gráficas de los desfiles del lunes 17 de enero

We Love Flamenco 2022: Martes 18 de enero

Los diseños de Rocío Peralta, que fue la encargada de abrir la tarde, no fueron los únicos que llenaron de lunares y revuelo de volantes el Salón Real del Hotel Alfonso XIII. Viva by WLF, la hermana pequeña de We Love Flamenco, se convertía de nuevo en ese punto de encuentro de jóvenes talentos. A través de colecciones cápsulas y en un desfile colectivo, los diseñadores Antonio Arcos y Ana Ferreiro y las firmas Guzmán y Engalana dieron a conocer sus propuestas y dejaron claro que los jóvenes diseñadores de moda flamenca vienen pisando muy fuerte.

>> Crónica de la cuarta jornada de desfiles de We Love Flamenco 2022

Galerías gráficas de los desfiles del martes 18 de enero

We Love Flamenco 2022: Miércoles 19 de enero

De carácter solidario, el desfile infantil de We Love Flamenco se realizó a favor de Unicef, en colaboración con CaixaBank y la Fundación La Caixa, y estuvo dividido en dos pases. El primero de ellos contó con la participación de Rocío Peralta, cuya colección Entre Cuba y Filipinas va Carmen, la cigarrera fue muy aclamada el día anterior, Alfarera, la línea comercial de Carmen Acedo, Engalana y Pepa Garrido. El segundo pase se celebró a las 20:00 y en él pudieron verse las propuestas de Errepé, la línea comercial de Rocío Peralta, NOTELODIGO, Carmen Acedo y Pol Núñez.

>> Crónica del esperado desfile infantil de We Love Flamenco 2022

Galería gráfica del desfile infantil del miércoles 19 de enero

We Love Flamenco 2022: Jueves 20 de enero

Su especial impronta a la hora de hacer moda flamenca las convierte en tres grandes referentes y la penúltima jornada de desfiles de We Love Flamenco las reunió a las tres. Flamenca Pol Núñez, Pepa Garrido y Ángela y Adela, tres de las firmas con más personalidad (sus diseños son perfectamente reconocibles) fueron las encargadas de llenar de color (y de ilusión) el Salón Real del Hotel Alfonso XIII en la penúltima jornada de desfiles de We Love Flamenco 2022.

>> Crónica de la cuarta jornada de desfiles de We Love Flamenco 2022

Galerías gráficas de los desfiles del jueves 20 de enero

We Love Flamenco 2022: Viernes 21 de enero

Después de una semana intensa de desfiles, We Love Flamenco clausuraba su X edición con el dulce sabor de boca que deja volver a ver a la moda flamenca en su pleno esplendor. En una jornada muy emotiva y especial, que daba comienzo con el tradicional desfile de la Fundación Sandra Ibarra Frente Al Cáncer, la última jornada de desfiles fue la confirmación de que la moda flamenca está más viva que nunca. A la emoción y el carácter solidario de la mañana le siguieron las propuestas de Mercedes Dobenal, Paco Prieto, Rocío Márquez, Pitusa Gasul, Rocío Olmedo y Pablo Retamero y Juanjo Bernal.

>> Crónica de la última jornada de desfiles de We Love Flamenco 2022

Galerías gráficas de los desfiles del viernes 21 de enero