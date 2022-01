El desfile infantil de We Love Flamenco 2022, todas las fotos

La quinta jornada de We Love Flamenco se ha dedicado a la moda infantil. Han sido dos pases a favor de Unicef en los que han presentado colección 2022 para las flamencas más pequeñas de la casa las firmas Rocío Peralta, Alfarera (de Carmen Acedo), Engalana, y Pepa Garrido. El segundo pase Errepé (de Rocío Peralta), NOTELODIGO, Carmen Acedo, y Flamenca Pol Núñez. "En este año tan especial, la vuelta de los volantes, la vuelta de nuestras ferias, fiestas y romerías, no podíamos olvidarnos de todas esas niñas que aún no han conocido lo que es el vestir de flamenca; por eso, en esta X edición no queríamos dejar fuera We Love Flamenco Infantil", explican Laura Sánchez y Javier Villa.