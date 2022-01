We Love Flamenco 2022, así ha sido el esperado desfile infantil

Uno de los primeros que recuerdos que cualquier amante de la moda flamenca tiene almacenado en su memoria es el de su primer traje de flamenca. Huérfanas de ferias y romerías, nuestras pequeñas llevan dos años sin vestirse de flamencas. Algunas, incluso, no han tenido ni siquiera la ocasión de experimentar lo que se siente al convertirse en un torbellino de volantes, lunares y colores. Por eso la de ayer fue una de las jornadas más esperanzadoras y emotivas de We Love Flamenco.

La pasarela, que ya ha sobrepasado su ecuador, acogió un inspirador desfile infantil, donde pudieron verse las propuestas de las firmas y diseñadoras para las pequeñas flamencas. Convertidas en modelo por un día, las pequeñas lucieron como nadie sus trajes de flamenca y contagiaron de alegría a un público que no ha sido más feliz en todos los días de desfiles que en el infantil.

Realmente emocionante, la pasarela infantil fue mucho más que un escaparate para las firmas y diseñadoras que presentaron sus propuestas para niñas. La pasarela infantil fue una forma de recuperar la esperanza, la alegría y, por qué no, las ganas de vivir. Los que llevamos días empapándonos de desfiles desde el primer día de We Love Flamenco podemos afirmar que lo que se experimentó en la pasarela al ver la cara de las pequeñas con sus trajes de flamenca, no se había sentido antes.

"En este año tan especial no podíamos olvidarnos de todas esas niñas que aún no han conocido lo que es vestirse de flamenca; por eso, en esta X edición no queríamos dejar fuera We Love Flamenco Infantil", explicaban desde GO! Eventos y Comunicación cuando anunciaron las novedades de la pasarela We Love Flamenco en su décima edición. Quizás el haberlas visto en la pasarela después de tanto tiempo fuera lo que llenase de magia el Salón Real del Hotel Alfonso XIII.

Así ha sido el desfile infantil de We Love Flamenco 2022

De carácter solidario, el desfile infantil de We Love Flamenco se realizó a favor de Unicef, en colaboración con CaixaBank y la Fundación La Caixa, y estuvo dividido en dos pases. El primero de ellos fue a las 18:00 y contó con la participación de Rocío Peralta, cuya colección Entre Cuba y Filipinas va Carmen, la cigarrera fue muy aclamada el día anterior, Alfarera, la línea comercial de Carmen Acedo, Engalana y Pepa Garrido. El segundo pase se celebró a las 20:00 y en él pudieron verse las propuestas de Errepé, la línea comercial de Rocío Peralta, NOTELODIGO, Carmen Acedo y Pol Núñez.

Las propuestas que se vieron sobre la pasarela pertenecían todas a las propias colecciones de las diseñadoras para 2022, pero, al igual que ocurre con la moda en general, en moda flamenca las propuestas que se hacen para mujer y para niña no suelen seguir la misma línea, sobre todo en lo referente a las formas.

Fieles a su propio estilo, cada diseñadora apuesta por adaptar las tendencias flamencas a las más pequeñas de la casa, que están como locas por poder lucir, por fin, su traje de flamenca (muchas de ellas así lo demostraron durante los desfiles). Así, donde se ven figuras muy ceñidas y talles que se bajan en los diseños para mujer, en las propuestas infantiles que se vieron en We Love Flamenco apuestan por subir los talles y crear figuras mucho más fluidas y vaporosas.

Si la comodidad es una premisa de la que partimos todas, en lo que respecta a moda flamenca infantil es algo que no se puede dejar a un lado. Faldas en neja, pequeños volantes que salen desde la cintura, alguna propuesta evasé y mangas a la sisa con pequeños volantes son algunas de las tendencias que pudieron verse sobre la pasarela infantil.

Mucho color, algo que se ha podido ver durante toda la pasarela, también es algo que destaca en las propuestas vistas en la pasarela infantil. Rojos, fucsias y buganvillas, turquesas, amarillos, lunares combinados, y mantoncillos que regresan y se cruzan en los cuerpos son algunas de las propuestas que We Love Flamenca deja para ferias y romerías de 2022, esas en las que por fin, nuestras pequeñas podrán estrenar su traje de flamenca.

Penúltimo día de desfiles, los desfiles de We Love Flamenco continúan este jueves 20 de enero con la participación de las diseñadoras Ángela y Adela (19:00), Pol Núñez (20:00) y Pepa Garrido (21:00).