El regreso de Rocío Peralta a We Love Flamenco 2022.

Es una de las diseñadoras más esperadas de We Love Flamenco y con su nueva colección confirmó por qué es una de las más aclamadas. Rocío Peralta, quien ya había dado breves pinceladas de sus propuestas para calentar motores en redes sociales, presentó en la cuarta jornada de desfiles de We Love Flamenco su nueva colección Entre Cuba y Filipinas va Carmen, la cigarrera.

Toda una declaración de intenciones con la que la diseñadora recupera la figura de las cigarreras, en las que ya se inspiró en su anterior y aclamada colección Canela y fuego, para hacer de Cuba y Filipinas sus nuevas (y acertadas) musas. Una flamenca con aires coloniales que se mueve por el Real a los sones de una guajira.

Los diseños de Rocío Peralta, que fue la encargada de abrir la tarde, no fueron los únicos que llenaron de lunares y revuelo de volantes el Salón Real del Hotel Alfonso XIII. Viva by WLF, la hermana pequeña de We Love Flamenco, se convertía de nuevo en ese punto de encuentro de jóvenes talentos. A través de colecciones cápsulas y en un desfile colectivo, los diseñadores Antonio Arcos y Ana Ferreiro y las firmas Guzmán y Engalana dieron a conocer sus propuestas y dejaron claro que los jóvenes diseñadores de moda flamenca vienen pisando muy fuerte.

Rocío Peralta en We Love Flamenco 2022

Una explosión de color que no deja indiferente a nadie. Así son los trajes de flamenca de Rocío Peralta y así han sido sus nuevas propuestas vistas en We Love Flamenco. Con ese sello inconfundible que la caracteriza, Peralta sabe hacer del traje de flamenca la máxima expresión de la alegría y eso lo consigue con sus colores y sus formas.

Como si hubieran sido creados para lucirse en sus diseños, los colores de Entre Cuba y Filipinas va Carmen, la cigarrera transportan a esa época colonial, pero también te llevan a una mañana de Feria de júbilo y algarabía.

Dividida en tres partes, la colección de Peralta apuesta por una flamenca más racial, inspirada en la propia figura de Carmen, mientras que también propone diseños que evocan a la Filipinas colonial, con diseños con grandes mantones de Manila adornados con el característico sombrero en forma de cono. La inspiración cubana, acompañada de turbantes, dibuja una flamenca más vaporosa y, por supuesto, muy colorida.

Sus formas, muy femeninas, pero siempre apostando por la comodidad, dibujan a una flamenca a la que el movimiento de faldas le sienta de cine. Formas que se adaptan según los tejidos, lunares bicolores y faldas de neja se entremezclan con trajes de lunares y estampados sin perder la esencia más pura de Rocío Peralta.

Las propuestas de invitada o para una noche de Feria con vestidos o conjuntos dos piezas con bordados y flecos, tipo mantón de manila, una maravilla que seguro veremos en la próxima temporada de bodas y grandes eventos.

El buen sabor de boca que dejó la diseñadora sirvió de perfecta antesala para los jóvenes diseñadores que participaron en Viva by WLF y que, de nuevo, dieron cuenta que la moda flamenca es la perfecta simbiosis entre innovación y tradición.

Antonio Arcos en We Love Flamenco 2022

Inspirado por el Barroco andaluz, pero haciendo una reinterpretación del siglo XXI, Antonio Arcos presentaba en We Love Flamenco su colección Madonna. Excesos flamencos al más puro estilo rococó se observan en unos diseños en los que destacan las incrustaciones, los bordados, la pedrería y el oro de los acabados. En cuanto a los tejidos, Antonio Arco huye de lo clásico y apuesta por el terciopelo, el neopreno y el tul en unas propuestas en las que destaca los tonos rojos, negros, fucsias y malvas.

Engalana en We Love Flamenco 2022

Formas femeninas se dibujan en los diseños de Engalana, firma que presentó su colección Romance de alegría. Un total de 12 piezas en las que se busca resaltar la figura femenina a través de los cortes y formas, siendo los colores protagonistas el rojo, el amarillo y el naranja. Tejidos clásicos como el algodón, la organza y el organdí ceden protagonismo a unos complemento artesanos y realizados en telares.

Guzmán en We Love Flamenco 2022

También muy femeninos en cuanto a las formas fueron los diseños propuestos por la firma Guzmán. Bajo el nombre de A tu vera, la colcección se inspira en las propias raíces flamencas, de ahí que los diseños presenten unos cortes más clásicos. Mucho volumen y cuerpos ceñidos se aprecian en su colección, siendo el blanco y el rojo los colores protagonistas. Especial mención hay que hacer a los complementos con los que Guzmán acompañó sus diseños, de la firma Lojo.es.

Ana Ferreiro en We Love Flamenco 2022

Las líneas clásicas de Ana Ferreiro sirvieron como broche de oro a la cuarta jornada de desfiles de We Love Flamenco. Con su colección Gloria bendita, la diseñadora quiso inspirarse en ese regreso tan esperado a las pasarelas. Algo que se traduce en la explosión de color que e observa en sus diseños, que van desde los naranjas y fucsias hasta los verdes y morados.

Desfiles del 19 de enero de We Love Flamenco 2022

Los desfiles de We Love Flamenco continúan el miércoles 19 de enero con el desfile infantil a favor de Unicef, en colaboración con CaixaBank y la Fundación La Caixa, que se dicide en dos pases. El primero de ellos es a las 18:00 y cuenta con la participación de Rocío Peralta, Alfarera, de Carmen ACEDO, Engalana y Pepa Garrido. El segundo es a las 20:00 y en él participan Errepé, de Rocío Peralta, NOTELODIGO, Carmen Acedo y Pol Núñez.