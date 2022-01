We Love Flamenco 2022, así es el backstage de la pasarela

We Love Flamenco 2022 acaba de poner punto final a su décima edición, quizás la más especial de todas porque ha supuesto el regreso de la moda flamenca a las pasarelas. A través de 28 desfiles, la Semana de la Moda Flamenca se ha convertido en el perfecto escaparate para diseñadores y artesanos. Moda flamenca, artesanía, propuestas innovadoras, otras más clásicas... Esa es la cara visible de We Love Flamenco, pero ¿qué hay detrás de la pasarela? Nos colamos en el backstage de We Love Flamenco y estas son algunas de las fotos de todos los entresijos que guarda la pasarela.