Una sevillana aspira a ganar en los 'Goya' del turismo

La aventura de la sevillana Claudia Campos comenzó con un paseo por la playa durante el verano de 2013. Esta jurista, que compite por alzarse con el galardón al mejor blog profesional en los Premios IATI 2023 a la "Excelencia en la Comunicación Digital de Viajes" por su página Los Viajes de Claudia, decidió hace diez años cambiar la toga por una maleta, un pasaporte y su bien más preciado: un canal en el que contar sus experiencias, recomendaciones y consejos sobre los lugares que visita.

Un atlas que ya suma más de 60 destinos. Desde el Parque nacional Kruger, en Sudáfrica, hasta Cuba pasando por Egipto, el sur de Francia, Islandia, Pekín o Shanghái. Por supuesto, dentro de este mapamundi deja espacio para Andalucía, región que la sevillana ha recorrido provincia por provincia.

Campos reconoce que dedicarle tiempo y mimo a ultimar todos los detalles de sus viajes siempre ha sido una particularidad significativa de su familia potenciada por su padre. Una parte más del periplo que considera crucial, porque señala el punto de partida incluso antes de pisar el aeropuerto.

La sevillana arrancó su blog sin ningún tipo de pretensión económica. De hecho, durante tres años compatibilizó el que entonces era su principal pasatiempo con cursar el Máster de Acceso a la Abogacía y posteriormente con unas oposiciones. Sin embargo se dio cuenta, mientras compaginaba su hobby con trabajar en un despacho, que si quería despegar para profesionalizar sus contenidos tenía que dedicarle tiempo completo.

"Nunca pensé que tendría tanta repercusión lo que nació como una afición, no había una idea premeditada. Antes de empezar a crear mis propios contenidos, dedicaba semanas a planificar mis viajes consultando los blogs que había y que para mi eran una referencia", señala Campos. La sevillana recalca que se sentía en deuda con estas páginas y quería aportar su "granito de arena".

Cuando viajar no es sinónimo de vacaciones

Una década después de este pensamiento, el blog Los Viajes de Claudia aglutina cada mes a unos 200.000 usuarios que siguen sus recomendaciones antes de emprender un trayecto. Precisamente, el secreto de su éxito es que la sevillana se asegura de que todas sus propuestas son fiables, reales y que generarán una experiencia positiva en las personas que decidan llevarlas a cabo.

"Cuido mucho que toda la información sea totalmente personal para crear una confianza con el lector. Soy muy escrupulosa con las recomendaciones que hago y las marcas que anuncio, porque me debo al que me lee", explica Campos, quien sostiene que, sin duda, "el no perder este sentido" y no desvirtuar sus contenidos es la punta de lanza que mantiene su blog en auge.

Para ella, el viajar ha dejado de ser sinónimo de vacaciones y recalca que incluso cuando visita un destino con la intención de desconectar, piensa en posibles contenidos para no sentirse culpable.

Aunque Campos considera que Sevilla es su "templo" al que regresar tras una travesía y que no está hecha para llevar una vida nómada, confiesa que no le importaría vivir dos o tres meses en otros países, como Tailandia o Indonesia, para aprender de culturas totalmente diferentes.

En este sentido, la sevillana admite que siente una especial predilección por el turismo gastronómico: "Los mercados y los cementerios son los sitios que definen una cultura. En las lonjas puedes observar qué se compra, cómo se relaciona la gente, qué productos hay diferentes y sólo a través de los sabores puedes viajar de nuevo, una vez regresas a casa".

Además, explica que "la gastronomía permite generar más recuerdos y momentos diferenciales, por encima de visitar un monumento que ya hayas visto en fotografías".

En cuanto a próximos destinos, Campos tiene claro que Japón marcará 2023. Un viaje que se vio frustrado por la pandemia y que retomará este año, porque tal y como revela su "corazón es asiático" desde que visitó China.

Por otro lado, la bloguera es consciente de que las plataformas y aplicaciones digitales están sufriendo una evolución prácticamente diaria y no duda en afirmar que, como profesionales, tendrán que saber readaptarse para permanecer en el podio de los contenidos de viajes.