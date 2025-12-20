Estos son los centros comerciales de Sevilla que abren el domingo 21 de diciembre

Con las fechas navideñas a la vuelta de la esquina, Sevilla vive uno de los momentos de mayor actividad comercial del año. Miles de ciudadanos aprovechan los días previos a la Navidad para adelantar la compra de regalos, realizar las últimas gestiones y disfrutar del ambiente festivo, lo que convierte a los centros comerciales en puntos clave durante estas semanas.

A diferencia de otros periodos del calendario, la campaña navideña permite la apertura dominical de numerosos complejos comerciales, que amplían su actividad para facilitar las compras y el ocio antes de los días señalados.

Este domingo 21 de diciembre, varios centros comerciales de Sevilla mantendrán sus puertas abiertas.

Lagoh Sevilla

El centro comercial Lagoh abrirá todas sus tiendas en horario de 10:00 a 22:00 horas. Por su parte, los establecimientos de restauración y las zonas de ocio mantendrán su horario habitual, ofreciendo una amplia oferta gastronómica y de entretenimiento durante toda la jornada.

Nervión Plaza

En el caso de Nervión Plaza, la apertura dominical se realizará en horario reducido, con las tiendas abiertas de 12:00 a 20:00 horas. No obstante, bares, restaurantes y cines funcionarán con su horario habitual, permitiendo disfrutar del centro más allá de las compras.

Los Arcos

Según la información publicada en su web oficial, Los Arcos abrirá este domingo 21 de diciembre. La galería comercial estará operativa de 10:00 a 22:00 horas, mientras que la zona de restauración y el cine ampliarán su actividad de 12:00 a 00:00 horas.

Torre Sevilla

El centro comercial Torre Sevilla también figura como festivo de apertura. Su horario comercial será de 10:00 a 22:00 horas, mientras que la restauración abrirá de 08:30 a 00:00 horas. Además, el gimnasio del complejo podrá utilizarse de 09:00 a 15:00 horas.

Sevilla Fashion Outlet

Tal y como se recoge en el apartado de horarios de su página web, Sevilla Fashion Outlet abrirá el domingo 21 de diciembre de 10:00 a 22:00 horas.

AireSur

Por último, AireSur también abrirá sus puertas al constar como festivo de apertura. La zona comercial funcionará de 10:00 a 22:00 horas, la restauración de 10:00 a 23:00 horas, el espacio ‘Playground’ abrirá de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que la gasolinera permanecerá operativa de 07:00 a 22:30 horas.

Con esta amplia oferta, Sevilla se prepara para uno de los domingos comerciales más concurridos del año, facilitando a vecinos y visitantes completar sus compras navideñas y disfrutar del ocio en familia.