Pescar en streaming revuelto

La corriente del streaming cinematográfico suele apostar por la acumulación y no tanto por la selección. Nos toca a nosotros realizar esa labor de filtro para aquellos que quieran separar el grano de la paja y se fíen un poco. Así, entre las novedades de Movistar+, la francesa Slalom, de la debutante Charlène Favier, nos trae una historia de iniciación juvenil ambientada en el mundo del esquí de alta competición marcada por la disciplina de entrenamiento, la confusión hormonal y los abusos en un complejo retrato de la relación entre una joven aspirante a campeona y su severo entrenador. Favier atenúa los efectos dramáticos y deja espacio para los matices y las dudas en un filme donde una joven y prometedora Noée Abita sostiene la ambigüedad más allá de su rol de víctima propiciatoria de un entorno donde las figuras paternas brillan por su ausencia.

Amazon Prime nos sorprende con el estreno de una de las mejores comedias (románticas) europeas de la temporada pasada, la incomprensiblemente inédita en cines El hombre perfecto, de la alemana María Schrader, directora de la no menos extraordinaria Stefan Zweig: adiós a Europa. Ambientada en un futuro cercano donde existe la posibilidad de alquilar un novio androide, la película declina sus aromas clásicos entre situaciones hilarantes y diálogos brillantes que trazan el mapa de los afectos y las soledades contemporáneas con una insólita y cálida mirada (de perplejidad). Así, la idealización y la perfección parecen no garantizar esa felicidad deseada en un relato que aborda la naturaleza del amor en estos tiempos líquidos llevando el algoritmo a sus últimas y físicas consecuencias. Si Maren Eggert está estupenda como mujer (poco) deseante, no lo está menos el británico Dan Stevens como humanoide diseñado para satisfacer todos los deseos, fantasías y realidades.

Filmin sigue renovando su oferta y su catálogo con una periodicidad encomiable: recién lleagada está la también inédita en España Hit the road, de Panah Panahi, hijo de Jafar, de nuevo bajo arresto domiciliario como consecuencia de la censura y la falta de libertades en Irán. Su película, deudora del cine de su padre y también del de su maestro Kiarostami, presenta a una familia en pleno viaje en coche por el interior del país con destino incierto, pretexto para un arranque costumbrista que deviene poco a poco acercamiento íntimo a los personajes y observación de un paisaje que se abre como metáfora del exilio y la propia crisis de un país entre canciones, paradas y encuentros.

En HBO Max seguimos muy enganchados con la meta-serie Irma Vep, de Olivier Assayas, que gana peso y ligereza capítulo a capítulo en su juego cruzado de referencias y en su certero diagnóstico sobre el presente del audiovisual en su tránsito entre el cine mudo, la parodia del cine dentro del cine y esta época de las series como refugio.

En AppleTV+ empieza también a coger vuelo el true crime ficcional Black Bird (Encerrado con el diablo), donde un caso real sobre un preso infiltrado (Taron Egerton) para descubrir los crímenes de un asesino en serie tan apocado como fanfarrón (Paul Walter Hauser), nos sirve un sólido drama carcelario y una investigación policial que progresan en paralelo.

Karma Films: últimos gestos de valentía (física)

En La 2 de la televisión pública de la propaganda y las cuotas de género y corrección política se ha colado un infiltrado empeñado en programar westerns legendarios en prime time. Un valiente, o un nostálgico, que nos recuerda que hubo un tiempo en que la televisión y la Historia del cine se llevaban bien. Lo mismo puede decirse del decadente mercado nacional del DVD y Blu-ray, donde apenas algunas casas veteranas resisten los envites del streaming y la (consecuente) piratería.

Hay que celebrar así que un sello como Karma Films siga sacando al mercado ediciones críticas y restauradas de cine clásico o moderno: por un lado, una nueva copia remasterizada en HD de esa obra maestra de John Ford que es La diligencia (1939), western emblemático con la presencia imponente de John Wayne que llega ahora con numerosos extras, entre ellos una entrevista con Peter Bogdanovich y un generoso libreto con textos del crítico Quim Casas. También es una fiesta cinéfila la edición, ahora sí que parece la definitiva, de esa joya para la televisión que es El Decálogo (1989) de Kieslowski, serie completa y reluciente que viene arropada por más de tres horas de extras con entrevistas y un documental sobre el cineasta polaco y un libreto de 56 páginas escrito por los especialistas Bardzinska y Gª Serrano. Compren.

El (re)estreno de la semana: La princesa Mononoke

La princesa Mononoke (1997) fue la primera película de Hayao Miyazaki en estrenarse comercialmente en salas españolas. Hoy ya sabemos que la filmografía del maestro japonés del anime y fundador de Ghibli es mucho más extensa y arranca mucho antes, y la disfrutamos intensamente en nuestra nueva condición de padres. La cinta regresa de nuevo a las salas en todo su esplendor mágico, guerrero y ecologista para celebrar su 25º aniversario.